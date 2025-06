Il Lufthansa baggage collection and Check-in service ora disponibile anche nella greater Cologne area

Lufthansa sta ulteriormente ampliando il suo innovativo baggage collection and check-in service per i suoi passeggeri.

“In collaborazione con il suo partner tecnologico “Airportr”, Lufthansa offre già questo comodo servizio a tutti i viaggiatori in partenza da Francoforte. Da oggi, il servizio è disponibile anche per i passeggeri che viaggiano in treno verso l’aeroporto di Francoforte dalle aree di Colonia e Siegburg/Bonn. Anche i viaggiatori di Discover Airlines possono ora usufruire di questa innovazione, sia nell’area di Francoforte che di Colonia.

L’idea è semplice e pratica: valigie e bagagli sono ritirati direttamente a casa o in hotel. I bagagli vengono sigillati, portati in sicurezza in aeroporto e registrati lì. I viaggiatori ricevono aggiornamenti in tempo reale tramite un link di tracciamento personalizzato e una ricevuta digitale per l’etichetta del bagaglio. I passeggeri possono raggiungere l’aeroporto comodamente e senza bagagli pesanti e recarsi direttamente ai controlli di sicurezza, ritirando il bagaglio da stiva a destinazione”, afferma Lufthansa.

“Il comodo servizio premium fa risparmiare tempo, è comodo e semplifica il viaggio, soprattutto con i mezzi pubblici.

Gli ospiti interessati possono prenotare l’offerta tramite https://www.lufthansa.com/de/de/prepare-for-your-trip/baggage fino a 36 ore prima della partenza. Il servizio è disponibile da febbraio per i clienti delle aree di Francoforte, Mannheim, Heidelberg, Hanau, Aschaffenburg, Wiesbaden, Magonza, Darmstadt e Bensheim.

Da subito, anche i passeggeri delle Lufthansa Express Rail locations di Colonia e Siegburg/Bonn possono usufruire del servizio: l’area di servizio è stata estesa alle aree di Colonia, Bonn, Leverkusen, Hürth e Brühl. Il servizio di ritiro bagagli è disponibile a partire da 29 euro, con prezzi variabili a seconda della località e dell’orario di ritiro”, conclude Lufthansa.

