Embraer: gli annunci di oggi durante il Paris Air Show 2025

SkyWest ordina 60 velivoli Embraer

Embraer ha ricevuto un ordine fermo da SkyWest, Inc. per 60 velivoli, con diritti di acquisto su altri 50. Le consegne dei velivoli inizieranno nel 2027. Il valore di listino del contratto per l’ordine fermo di 60 velivoli, che sarà incluso nel portafoglio ordini del secondo trimestre di Embraer, è di 3,6 miliardi di dollari.

Con una flotta di 263 velivoli e un portafoglio ordini esistente di 16 velivoli, SkyWest Airlines è il più grande proprietario e operatore di E-Jets al mondo. Questo ordine rafforza ulteriormente la sua posizione.

Chip Childs, Presidente e CEO di SkyWest, ha dichiarato: “In qualità di maggiore proprietario e operatore di E175 al mondo, siamo lieti di continuare a espandere la nostra flotta di E175 e di potenziare la nostra presenza nei voli a doppia classe. Questo ordine ci consente di portare avanti la nostra strategia di flotta a lungo termine e di continuare a fornire il prodotto regionale leader del settore”.

Arjan Meijer, Presidente e CEO di Embraer Commercial Aviation, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di proseguire la nostra partnership di lunga data con SkyWest Airlines con questo ordine. L’E175 è il pilastro dell’aviazione regionale in Nord America e questo ordine sottolinea la fiducia di SkyWest nelle prestazioni, nell’affidabilità e nel comfort dei passeggeri dei nostri aeromobili. Non vediamo l’ora di supportare la crescita e il successo di SkyWest negli anni a venire”.

La Lituania ha scelto il C-390 Millennium di Embraer

Il Ministero della Difesa della Lituania ha annunciato che il C-390 Millennium di Embraer stato scelto come velivolo da trasporto militare di nuova generazione del Paese.

Questa decisione segna un passo significativo nel miglioramento della prontezza operativa e dell’interoperabilità della Lituania con i paesi della NATO (Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico) e apre la strada al processo di acquisizione in conformità con le procedure e la legislazione nazionale.

“Abbiamo studiato attentamente i diversi tipi di velivoli da trasporto militare disponibili sul mercato e la nostra valutazione ha chiaramente dimostrato che il C-390 Millennium è la piattaforma più adatta a soddisfare i requisiti operativi militari nazionali. Pertanto, la Lituania ha scelto Embraer per ulteriori negoziati e prevede di finalizzare il contratto di acquisizione nei prossimi mesi”, ha dichiarato Loreta Maskalioviene Vice Minister of National Defence of Lithuania.

“Siamo onorati di essere stati scelti dalle autorità lituane. Questa scelta riflette l’impegno di Embraer nel rafforzare le capacità di difesa in Europa. A questo proposito, il C-390, con la sua versatilità, le sue prestazioni e l’interoperabilità NATO, è la piattaforma ideale, prontamente disponibile per svolgere le missioni più impegnative”, ha dichiarato Bosco Da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security.

Bridges Air Cargo sarà il primo operatore dell’E-Freighter di Embraer

Embraer ha annunciato, insieme al lessor Regional One, che Bridges Air Cargo sarà il cliente di lancio della nuova passenger-to-freight (P2F), E-Freighter E190F conversion. Questo jet, il primo di due conversioni, dovrebbe entrare in servizio nella flotta di Bridges nel terzo trimestre del 2025.

Bridges Air Cargo fa parte di Bridges Worldwide, fornitore leader di soluzioni per la logistica internazionale. L’azienda collabora con i principali fornitori di servizi logistici globali, tra cui FedEx, DHL e UPS, per supportare i loro requisiti di rete ad alte prestazioni.

Guy Bridges, Managing Director of Bridges Air Cargo, ha dichiarato: “È giusto che Bridges diventi il cliente di lancio dell’E-Freighter, in occasione dei 35 anni di attività e di oltre un miliardo di chilogrammi trasportati per il mercato espresso. Le dimensioni del velivolo colmano una lacuna unica e poco servita nel segmento cargo. Rafforza la nostra capacità operativa e apre la strada allo sviluppo di nuove rotte promettenti”

“Siamo entusiasti di annunciare Bridges Air Cargo come cliente di lancio dell’E190F, subito dopo aver ottenuto la tripla certificazione per l’aeromobile da FAA, EASA e ANAC. Non vediamo l’ora di supportare un’agevole entrata in servizio del primo E-Freighter e auguriamo a Bridges ogni successo”, ha dichiarato Arjan Meijer, Presidente e CEO di Embraer Commercial Aviation.

Regional One amplia la partnership per l’E-Freighter con Embraer

Embraer ha ampliato la sua partnership con Regional One, Inc. con l’aggiunta di due passenger-to-freight (P2F) conversions, raddoppiando il suo ordine esistente di due. Questa collaborazione continua evidenzia il forte impegno di Regional One nel potenziare le sue capacità cargo attraverso l’innovativo programma di Embraer.

Regional One aveva inizialmente ordinato due E-Freighter conversions nel 2022. Oggi è stato inoltre annunciato che Bridges Air Cargo sarà l’operatore di lancio dell’E-Freighter, il primo cliente di Regional One sull’E190F. Si prevede che il primo dei due jet entrerà in servizio nella flotta di Bridges nel terzo trimestre del 2025.

Airlink sceglie l’Embraer E195-E2

Airlink, la principale compagnia aerea full-service dell’Africa meridionale, prevede di acquisire in leasing 10 nuovi Embraer E195-E2 da Azorra, la società di leasing, finanza e gestione patrimoniale con sede a Fort Lauderdale.

Nell’ambito di un accordo che sarà finalizzato a breve, Airlink amplierà la sua attuale flotta di 68 aerei con il nuovo E2, con consegne previste dagli stabilimenti Embraer in Brasile entro la fine dell’anno e fino al 2027. Airlink utilizza aerei Embraer dal 2001.

Si prevede che i nuovi aerei da 136 e 124 posti consentiranno di ottenere un risparmio di carburante fino al 29% rispetto agli E195 di precedente generazione attualmente utilizzati da Airlink. Ciò migliorerà l’efficienza economica di Airlink e ridurrà le emissioni lungo il suo network, che copre 45 destinazioni in 15 paesi.

Air Montenegro aggiunge un terzo E195 alla sua flotta e firma un accordo per il Components Pool Program con Embraer

Air Montenegro ha aggiunto un terzo E195 alla sua flotta e ha firmato un contratto pluriennale per il Pool Program con Embraer, che copre sia il nuovo jet che i due E195 che già integrano la flotta della compagnia aerea europea. Attualmente, il Pool Program supporta oltre 60 compagnie aeree in tutto il mondo.

“Air Montenegro ha registrato una forte crescita nell’ultimo anno e siamo lieti di contribuire a questo slancio, offrendo maggiore capacità e servizi di livello mondiale. Il nostro obiettivo è mantenere gli E-Jets pronti al volo e continuare a rafforzare la nostra partnership di successo negli anni a venire”, afferma Carlos Naufel, Presidente e CEO di Embraer Services & Support.

Embraer CAE Training Services (ECTS) implementa un nuovo simulatore di volo completo a Madrid per i clienti E2

Embraer e CAE stanno espandendo la loro rete di simulatori di volo completo con l’implementazione di un simulatore di volo completo (FFS) E2 all’avanguardia presso il centro di addestramento CAE di Madrid, situato vicino all’aeroporto Adolfo Suárez di Madrid-Barajas. Il nuovo simulatore E2 sarà gestito da Embraer CAE Training Services (ECTS) e sarà il loro primo simulatore a supportare la crescente flotta della famiglia E2 nella regione Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA).

Eve Air Mobility e Future Flight Global firmano una lettera d’intenti per un massimo di 54 eVTOL al servizio di Brasile e Stati Uniti

Eve Air Mobility (“Eve”) ha firmato una lettera d’intenti (LOI) con Future Flight Global, azienda pioniera nel settore degli aerei elettrici, per un massimo di 54 eVTOL, destinati ai mercati di Brasile e Stati Uniti. Questa LOI rafforza il portafoglio di Eve, che spazia da compagnie aeree globali a compagnie aeree regionali fino a realtà focalizzate sul trasporto urbano come Future Flight Global.

“Questa collaborazione con Future Flight Global rappresenta un significativo passo avanti per la mobilità aerea urbana nelle Americhe. Sfruttando la comprovata tecnologia eVTOL di Eve e il solido processo di certificazione, Future Flight Global acquisisce una potente piattaforma per offrire viaggi aerei efficienti e sostenibili in mercati ad alta domanda come Brasile e Stati Uniti”, ha dichiarato Megha Bhatia, Chief Commercial Officer di Eve Air Mobility. “Siamo entusiasti di essere il loro partner strategico in questa impresa, gettando le basi per importanti ordini futuri con l’espansione della loro flotta”.

Con sede a Washington, DC, Future Flight Global attingerà alla sua profonda esperienza operativa per espandere l’attuale e consistente quota di mercato di Eve, sfruttando al contempo la sua forza in Brasile per servire quel mercato.

Embraer e Virgin Australia firmano un accordo per il “Component Pool” program

Embraer e Virgin Australia hanno firmato un contratto pluriennale per il “Component Pool” program di Embraer. La compagnia aerea sarà supportata da Embraer in un’ampia gamma di servizi di sostituzione e riparazione di componenti per gli otto E190-E2 che entreranno presto a far parte della flotta di Virgin Australia. Grazie al programma, le compagnie aeree potranno attingere all’esperienza tecnica di Embraer e alla sua ampia rete di fornitori di servizi di riparazione di componenti, riducendo al minimo l’investimento iniziale in inventari e risorse riparabili di alto valore.

Embraer e Hunnu Air firmano un accordo per il “Components Pool” program

Embraer ha firmato un contratto pluriennale con Hunnu Air per il “Pool” program. Con questo accordo, la compagnia aerea mongola riceverà supporto per un’ampia gamma di componenti riparabili per i due E195-E2 che entreranno a far parte della sua flotta. Attualmente, il “Pool” program supporta oltre 60 compagnie aeree in tutto il mondo.

Amelia firma un Extensive Services Agreement con Embraer

Embraer e Amelia, compagnia aerea gestita dal gruppo francese Regourd Aviation Group, hanno firmato un ampio accordo di servizi, che include il Pool program per la famiglia E-Jets e il supporto per gli aeromobili ERJ ed E-Jets nella flotta della compagnia aerea. Di recente, Amelia ha annunciato l’ingresso nella famiglia E-Jets, con due jet E190 in leasing da CDB Aviation.

In collaborazione con CDB Aviation ed Embraer, la compagnia aerea francese mira a sviluppare il mercato degli aerei da 100 posti e a colmare il divario nella sua flotta, con gli E-Jets che si posizionano perfettamente tra gli ERJ da 50 posti e i velivoli narrow body più grandi. Oltre ai due E-190, la flotta di ERJ attualmente in servizio presso Amelia continua a essere operativa e supportata dall’Embraer Pool, come avviene dal 2010.

Oltre al Pool Services, il team Embraer fornisce anche il supporto necessario per l’introduzione della flotta E-Jet.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)