Lufthansa Group e Airbus collaborano per i business travel con SAF

Lufthansa Group lavora da molti anni alla trasformazione sostenibile nel settore dell’aviazione e offre alle aziende un’ampia gamma di opzioni personalizzate per voli più sostenibili. Ora, Lufthansa Group sta stipulando un accordo con Airbus per business travel più sostenibili. Dal 1° giugno, la tariffa “Sustainable Corporate Value Fare” è stata utilizzata da Airbus per tutti i voli Lufthansa effettuati dai suoi dipendenti all’interno della Germania. Questa tariffa business di Lufthansa Group consente di compensare parte delle emissioni di CO2 calcolate attraverso il successivo utilizzo di Sustainable Aviation Fuel nelle future operazioni di volo.

Dieter Vranckx, Chief Commercial Officer, Lufthansa Group, afferma: “Insieme ai nostri clienti e ai nostri solidi partner del settore, ci impegniamo per una maggiore sostenibilità. Sono particolarmente lieto e grato che il nostro partner di lunga data Airbus abbia optato per una tariffa corporate con SAF, dimostrando il suo ruolo di leader anche nel campo della sostenibilità. Per molte aziende e i loro dipendenti, la sostenibilità sta diventando un fattore sempre più importante nelle decisioni di viaggio. In qualità di gruppo aereo leader, siamo il partner di riferimento per le aziende che desiderano raggiungere i propri obiettivi con soluzioni su misura”.

Raphael Duflos, Vice President Corporate Services Procurement at Airbus, dichiara: “Collaboriamo strettamente con Lufthansa Group dall’inizio del 2024 per personalizzare la loro ‘Sustainable Corporate Value Fare’ e soddisfare le esigenze specifiche dei viaggiatori Airbus. Ci hanno aiutato a creare un’offerta significativa che include sustainable aviation fuel, a partire dal mercato interno tedesco. Siamo fiduciosi che questa ‘Sustainable Corporate Value Fare’ avrà successo nell’ecosistema dei viaggi d’affari”.

“Lufthansa Group offre diverse tariffe speciali per i corporate customers: con la “Sustainable Corporate Value Fare”, i business customers possono compensare fino al 30% delle emissioni di CO2 calcolate per il loro singolo volo utilizzando SAF nelle operazioni di volo. Lufthansa Group offre inoltre alle aziende l’opportunità di investire in maggiori quantità di SAF attraverso SAF bulk deals..

Non è previsto alcun rifornimento di carburante per i singoli voli con SAF puro. Essendo un carburante cosiddetto “drop-in”, il SAF è compatibile con il cherosene fossile e può essere miscelato con esso senza problemi. Prima di essere trasportato in aeroporto, il SAF viene miscelato con carburante fossile per aerei o prodotto tramite un processo noto come co-processing e quindi immesso nell’infrastruttura aeroportuale. Lufthansa Group garantisce che la quantità di SAF necessaria per compensare le singole emissioni di CO2 venga immessa nelle operazioni di volo di Lufthansa Group entro sei mesi dall’acquisto. Durante l’intero ciclo di vita, il SAF derivato da residui biogenici utilizzato da Lufthansa Group ha un’impronta di CO2 inferiore di circa l’80% rispetto a quella del cherosene convenzionale prodotto da olio fossile”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)