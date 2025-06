Aeroclub di Verona Flight Academy e ITI Marconi in un sistema integrato ed inclusivo per formare i piloti del futuro

Aeroclub di Verona Flight Academy e ITI Marconi annunciano una collaborazione, che ha come obiettivo la formazione degli studenti dell’istituto scolastico Guglielmo Marconi di Verona e dei diplomati, attraverso l’ottenimento di licenze aeronautiche presso l’Aeroclub di Verona.

“L’occasione nasce dall’istituzione del Diploma tecnico di conduzione del mezzo aereo, a partire dall’anno scolastico 2025/2026. Dopo il diploma, sarà possibile avere accesso all’Università e agli ITS, oltre che, ovviamente, proseguire con gli studi per la carriera di pilota o di controllore di volo”, afferma il comunicato.

“Fare sistema sul territorio è fondamentale, per creare piloti sempre più preparati da un punto di vista tecnico, consapevoli fin dall’inizio del percorso scolastico intrapreso che, per iter prescelto, culmina in una scuola professionale certificata EASA. E Verona si dimostra, ancora una volta, polo aggregatore innovativo e con un serbatoio di risorse eccellente. Le nostre realtà sono complementari, sia per il piano di studi, che si integra nelle rispettive materie, sia per la tecnologia impiegata, ma ancor più per gli intenti e le modalità che condividiamo: entrambe, la Flight Academy dell’Aeroclub di Verona e l’Istituto Tecnico Marconi, sono istituzioni cosmopolite ed internazionali, animate da grande responsabilità in termini di inclusione ed integrazione”, afferma il dott. Francesco Righetti, Presidente dell’Aero Club di Verona. “Se l’Istituto Tecnico Marconi si distingue per la vivacità e la lungimiranza nella strutturazione di nuovi corsi e nell’acquisto di simulatori di volo idonei per i ragazzi, la Flight Academy dell’Aeroclub di Verona offre, in un’unica sede, tutti i corsi e le abilitazioni necessarie, dalle più semplici sino a corsi più sofisticati, di Multi-crew Cooperation (MCC e MCC APS), attraverso tutte le combinazioni possibili, grazie ad una flotta, che contempla modelli idonei a tutti gli step del percorso, cui viene integrato l’uso di un simulatore certificato di ultima generazione (Alsim ALX), in grado di preparare i cadetti al volo e alle operazioni di linea. È un orgoglio per noi applaudire i nostri allievi che, dopo aver affrontato esami di teoria estremante impegnativi e check pratici, eseguiti da esaminatori ENAC e dunque esterni alla scuola, entrano in linea realizzando il sogno di una carriera, frutto di anni di studio, sacrifici, dedizione. Altri decidono di fermarsi e diventare a loro volta istruttori presso la nostra scuola. La nostra Flight Academy vanta comunque al suo interno istruttori esaminatori abilitati al rinnovo delle abilitazioni per monomotore e plurimotore, nonché al rilascio delle stesse abilitazioni plurimotore. Ogni anno molti dei nostri allievi vengono accolti da grandi compagnie aeree (Ryanair, Smartlink, Neos, SkyAlps, Air Dolomiti per citarne solo alcune), superando dure selezioni, dopo essersi misurati con colleghi provenienti da tutta Europa”.

“La collaborazione con Aeroclub fornisce ai nostri studenti una concreta possibilità di ampliare l’offerta formativa scolastica attraverso l’acquisizione di competenze aggiuntive, pratiche e anche la possibilità, per coloro che lo desiderano, di acquisire la Licenza di Pilota Privato (PPL), a prezzi agevolati. È un’opportunità eccellente, che sfrutteremo appieno, per la realizzazione di questa nuova avventura dell’ITI Marconi, consapevoli del valore che il nuovo indirizzo ha per il nostro territorio, ricco di opportunità lavorative nel campo, e sprovvisto di scuole pubbliche idonee a soddisfare le attese”, afferma la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Mariapaola Ceccato.

“Da oggi avviamo con l’Istituto Tecnico Marconi una collaborazione che porterà scambi continui e produttivi, per affrontare sempre nuovi progetti e implementare soluzioni tecnologiche sempre più all’avanguardia; a disegnare, sul dosso l’una dell’altra istituzione, percorsi adeguati ai nostri studenti e ai futuri piloti e professionisti nel mondo dell’aviazione civile. Il volo però non è solo la capacità di esercitare, con una prontezza di riflessi, molteplici conoscenze tecniche e meccaniche; l’attenzione legata ai fattori umani (human factors) e la conseguente mitigazione dei rischi è ciò che conferisce ad un equipaggio la sicurezza necessaria. Al di là dei corsi che abbiamo a regime, la nostra Flight Academy organizza seminari e corsi di aggiornamento periodici, per approfondire aspetti legati al Crew Resourse Management (CRM), per migliorare l’utilizzo effettivo di tutte le risorse operative disponibili (tecniche, umane, procedurali ed ambientali) finalizzate al raggiungimento di operazioni di volo sicure ed efficienti”, afferma il Com.te Marino Palla, Direttore della Flight Academy dell’Aeroclub di Verona.

“La firma della convenzione tra il nostro Istituto e l’Aeroclub di Verona rappresenta molto più di un semplice accordo formale. È un ponte concreto tra la teoria e la pratica, tra l’aula e la pista di volo, tra i sogni dei nostri studenti e le reali opportunità professionali che li attendono. Come docente di Scienze e Tecnologie Aeronautiche, so anche quanto sia fondamentale, accanto a una solida preparazione teorica, offrire loro la possibilità di sperimentare direttamente le operazioni di volo, confrontarsi con gli strumenti reali, le procedure operative, e le responsabilità che comporta essere parte di un equipaggio. Questa collaborazione permetterà ai nostri studenti di accedere a un percorso formativo completo, strutturato e perfettamente in linea con le richieste del settore aeronautico, sempre più esigente e in costante evoluzione. In conclusione, questa convenzione è un investimento sul talento, sulla formazione di qualità e sul futuro di giovani professionisti dell’aviazione. Insieme, stiamo dando ai nostri studenti non solo delle ali per volare, ma anche una rotta sicura verso il loro domani”, afferma l’Ing. Francesco Ronza, ingegnere aerospaziale e docente presso l’Istituto Tecnico Marconi e presso la Flight Academy dell’Aeroclub di Verona.

“La flotta dell’Aeroclub di Verona è stata recentemente arricchita di un Cap 10, con cui si svolgono i corsi di UPRT avanzato (Upset Prevention and Recovery Training) e acrobazia aerea e di un bimotore Diamond DA42 con cui gli allievi possono prendere l’abilitazione MEP (Multi- engine piston) anche in abbinamento all’abilitazione al volo strumentale (IR).

Da anni, la Flight Academy dell’Aeroclub di Verona contempla nel suo piano di studi le licenze di pilota privato (PPL) su aerei mono-motore (SEP) e bimotore (MEP), CPL (Commercial Pilot Licence), ATPL (Airline Transport Pilot Licence), FI (Flight Instructor), CRI (Class Rating Instructor), corsi MCC e MCC APS ed abilitazioni quali volo strumentale (IR), VFR notturno e complex training.

La parte teorica è svolta sia in italiano che in inglese, può essere seguita sia in presenza che in distance learning, e ogni allievo viene seguito con un piano personalizzato alle singole esigenze di studio e di lavoro.

La Flight Academy dell’Aeroclub di Verona, in sinergia con Ali per Tutti, fondata da Paolo Pocobelli, Chief Flight Instructor della scuola, è l’unica realtà al mondo che può far accedere a quasi tutti i corsi elencati, persone diversamente abili (purché in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa aeronautica)”, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa Aeroclub Verona – Photo Credits: Aeroclub Verona)