Bombardier Defense riceve un ordine per due Global 6500 da Saab

Bombardier Defense annuncia che il suo partner di lunga data Saab ha effettuato un ordine fermo per due aerei Bombardier Global 6500.

“Grazie a Bombardier Defense, il Global 6500 rappresenta la risorsa strategica di riferimento per i governi di tutto il mondo che desiderano modernizzare e rafforzare le proprie capacità di difesa”, ha dichiarato Eric Martel, Presidente e CEO di Bombardier. “I velivoli Bombardier Global sono ideali per le missioni più impegnative, grazie alla comprovata flessibilità, affidabilità, potenza, autonomia e capacità di operare ad alta quota”.

“Fixed-wing platforms come il Global 6500 di Bombardier, che vola più velocemente, più a lungo e più in alto rispetto alle legacy airborne sensor platforms, offrono un vantaggio significativo a governi e forze armate. Con una velocità massima di Mach 0,90 e un’autonomia massima di 6.600 miglia nautiche (12.223 km), il Global 6500 di Bombardier consente di volare più velocemente e su distanze maggiori. La steep approach certification e l’advanced wing design dei velivoli Global consentono l’accesso a più località rispetto alle legacy commercial platforms.

Sfruttando l’esperienza derivante da una flotta di oltre 500 special mission aircraft e un track record operativo di oltre 3 milioni di ore di volo, Bombardier Defense è diventata il fornitore di riferimento per airborne solutions per le missioni più critiche. Le famiglie di aeromobili Challenger e Global dell’azienda rappresentano la soluzione ideale per missioni che includono urgent humanitarian assistance, Head of State transportation, Maritime Patrol, Search and Rescue e altro ancora”, afferma Bombardier.

“Le soluzioni spaziano da pacchetti chiavi in mano che comprendono l’intera attività di progettazione, costruzione, collaudo e certificazione, fino al supporto ingegneristico specialistico e alla supervisione tecnica per collaborare a customized services specifici per i mission requirements”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)