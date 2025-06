Gli ordini e gli annunci di De Havilland Canada al Paris Air Show 2025

De H avilland annuncia l’acquisto di un Dash 8-400 da parte di un operatore non specificato in Sud America

De Havilland Aircraft of Canada Limited informa che un operatore regionale non specificato con sede in Sud America ha firmato un contratto di acquisto per un velivolo Dash 8-400 ricondizionato.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a un altro operatore del Dash 8-400”, ha dichiarato Ryan DeBrusk, Vice President of Sales and Marketing for De Havilland Canada. “Questo velivolo è ideale per il Sud America, offrendo high altitude airfield performance capability. Non vediamo l’ora di supportare la loro crescita con le prestazioni ineguagliabili e la flessibilità operativa del Dash 8-400”.

De Havilland Canada presenta il Twin Otter Classic 300-G al Paris Air Show

De Havilland Aircraft of Canada Limited presenta il Twin Otter Classic 300-G al Paris Air Show 2025. Questo Twin Otter di nuova generazione, esposto per la prima volta in un importante salone aeronautico internazionale, è completamente assemblato, pronto per la consegna e in attesa della certificazione finale prima di entrare in servizio con Zimex Aviation, cliente di lunga data di De Havilland Canada.

Questo velivolo sarà il 998° Twin Otter prodotto dal suo lancio. Il 1000° Twin Otter sarà completato a breve e la sua consegna alla compagnia aerea colombiana SATENA è prevista per la seconda metà del 2025.

Il Classic 300-G è dotato di una nuova suite avionica Garmin 1000 e di interni di cabina completamente rinnovati, ora di serie sui nuovi aeromobili di produzione Classic 300-G.

I nuovi interni del Twin Otter migliorano il comfort dei passeggeri riducendo significativamente il peso a vuoto del velivolo.

Il Classic 300-G è l’ultima generazione del Twin Otter, in grado di trasportare passeggeri, VIP, merci e svolgere missioni speciali negli ambienti più difficili del mondo.

“Questo velivolo testimonia il continuo investimento di De Havilland Canada nell’innovazione e il nostro impegno a supportare i nostri clienti globali con soluzioni efficienti, moderne e affidabili”, ha dichiarato Brian Chafe, CEO di De Havilland Canada. “Siamo entusiasti di presentare il 300-G qui al SIAE e ancora più lieti di vederlo entrare in servizio con Zimex Aviation, un partner affidabile con una profonda esperienza in ambienti diversi e difficili”.

L’aereo esposto è il primo Classic 300-G costruito secondo gli standard di produzione e entrerà a far parte della flotta di Zimex Aviation dopo la certificazione finale. Zimex, con sede in Svizzera, opera in tutto il mondo in missioni umanitarie, cargo e di logistica remota, rendendo il Twin Otter aggiornato una piattaforma ideale per le sue missioni impegnative.

Ethiopian Airlines ordina due Twin Otter 300-G da De Havilland Canada

De Havilland Canada annuncia che Ethiopian Airlines ha firmato un contratto di acquisto per due nuovi Twin Otter Classic 300-G. Questa acquisizione segna l’introduzione del 300-G nella flotta di Ethiopian Airlines e sottolinea l’impegno della compagnia nel collegare le comunità nelle diverse e remote regioni dell’Etiopia e dell’Africa orientale.

Il Twin Otter Classic 300-G, l’ultima evoluzione della rinomata famiglia Twin Otter, offre eccezionali short takeoff and landing (STOL) performance, affidabilità e avionica moderna: tutte caratteristiche che lo rendono ideale per le operazioni regionali, soprattutto in aree con terreni difficili e infrastrutture limitate.

“Siamo onorati ed entusiasti di dare il benvenuto a Ethiopian Airlines nella famiglia di clienti del Twin Otter Classic 300-G e di vedere il Twin Otter volare ancora una volta con la livrea di Ethiopian Airlines”, ha dichiarato Ryan DeBrusk, Vice President Sales and Marketing, De Havilland Canada. “Ethiopian Airlines vanta una consolidata reputazione di eccellenza nel settore dell’aviazione e la scelta del 300-G dimostra la fiducia nelle capacità dell’aereo di supportare missioni vitali di connettività regionale, turismo e sviluppo”.

L’aereo, che verrà consegnato in configurazione anfibia, verrà impiegato per rafforzare la rete domestica e regionale di Ethiopian Airlines. La versatilità del Twin Otter gli consente di operare sia in configurazione passeggeri che cargo, supportando operazioni umanitarie, mediche e commerciali.

“L’aggiunta del Twin Otter 300-G alla nostra flotta riflette la nostra strategia di espansione della connettività domestica e di supporto alla crescita socio-economica in Etiopia e in tutta l’Africa”, ha dichiarato Mesfin Tasew, CEO del Gruppo Ethiopian Airlines.

De Havilland Canada annuncia la vendita del Twin Otter Classic 300-G alla United States Air Force

De Havilland Aircraft of Canada Limited annuncia la vendita di un Twin Otter Classic 300-G alla United States Air Force (USAF) per la Guatemala Air Force. Questa acquisizione sottolinea la duratura reputazione del Twin Otter come l’aereo utility più versatile e robusto al mondo, apprezzato da governi e operatori negli ambienti più difficili.

“Il Twin Otter Classic 300-G offre prestazioni, versatilità e affidabilità senza pari per un’ampia gamma di missioni, dall’assistenza umanitaria all’evacuazione medica, dal trasporto truppe alla sorveglianza delle frontiere”, ha dichiarato Ryan DeBrusk, Vice President of Sales and Marketing at De Havilland Canada. “Siamo orgogliosi di supportare e rafforzare la connettività regionale attraverso questo velivolo”.

Il Twin Otter continua a essere utilizzato da oltre 60 operatori militari e governativi in tutto il mondo e ha accumulato oltre 160 milioni di ore di volo dalla sua introduzione.

Manitoba conferma l’intenzione di acquistare De Havilland Canadair 515 Waterbombers

De Havilland Aircraft of Canada Limited annuncia di annunciare che la provincia del Manitoba ha confermato l’intenzione di acquistare tre De Havilland Canadair 515 (DHC 515), la nuova generazione del velivolo antincendio.

Questo impegno segna un’altra pietra miliare nel programma DHC 515, a dimostrazione di un ulteriore sostegno nazionale all’innovazione aerospaziale canadese e dell’urgente necessità di strumenti moderni e affidabili nella lotta contro gli incendi boschivi, sempre più gravi in Nord America.

“Siamo orgogliosi di collaborare con la Provincia del Manitoba, da tempo operatore di velivoli antincendio CL-215 e CL-415, per il rinnovo della sua flotta”, ha dichiarato Jean-Philippe Côté, Jean-Philippe Côté, Vice President, Programs and Business Improvement at De Havilland Canada. “Il De Havilland Canadair 515 rappresenta il futuro della lotta agli incendi boschivi e siamo orgogliosi della fiducia che il Manitoba ha riposto in noi per supportare le sue instancabili squadre antincendio”.

De Havilland Canada annuncia la vendita di un Dash 8-400 a Barrick Gold per le operazioni in Pakistan

De Havilland Aircraft of Canada Limited annuncia la vendita di un Dash 8-400 a Barrick Gold Corporation (Barrick). Il velivolo supporterà le operazioni della Reko Diq Mining Company (RDMC) di Barrick nella provincia pakistana del Belucistan.

Questa acquisizione segna una pietra miliare storica, poiché il Dash 8-400 diventa il primo del suo genere a operare in Pakistan. L’aggiunta di questo turboelica regionale avanzato migliorerà significativamente il trasporto di personale e il trasporto merci per RDMC, che sta portando avanti uno dei progetti minerari più significativi dell’Asia meridionale.

“Siamo orgogliosi di supportare l’espansione operativa di Barrick in Pakistan con il Dash 8-400, un velivolo dalle prestazioni comprovate in ambienti difficili e remoti”, ha dichiarato Ryan DeBrusk, Vice President of Sales and Marketing for De Havilland Canada.

De Havilland Canada fornisce aggiornamenti chiave sull’OEM Refurbishment Program

De Havilland Canada condivide i significativi progressi del suo OEM Refurbishment Program, mantenendo l’impegno di “mantenere la flotta in volo” con OEM refurbished and upgraded Dash 8 aircraft, dotati dell’eccellenza ingegneristica e della versatilità operativa per cui sono noti gli aerei di De Havilland Canada. Il programma continua a guidare l’innovazione nella rigenerazione dei robusti velivoli Dash.

Lanciato nel 2023 e annunciato al Farnborough Airshow 2024, il programma prevede che gli aeromobili vengano sottoposti a programmi di ricondizionamento e aggiornamento prima di essere consegnati a operatori e lessors, con l’obiettivo di vederli continuare a volare per molti anni a venire.

De Havilland Canada amplia la partnership con Advantage Air con l’acquisto di due Package Freighter Conversion Kits

De Havilland Aircraft of Canada Limited annuncia l’acquisto di due Package Freighter Conversion Kits da parte di Advantage Air Travel Limited, rafforzando ulteriormente il Dash 8-400 freighter program dell’operatore. La consegna, prevista per la fine del 2025, dimostra la fiducia della compagnia aerea nelle performance del Dash 8-400 e nelle solide freighter conversion solutions di De Havilland Canada.

“Siamo orgogliosi di proseguire la nostra collaborazione con Advantage Air, che sta espandendo le sue operazioni cargo dalla sua base presso l’aeroporto Wilson di Nairobi, Kenya”, ha dichiarato Ryan DeBrusk, Vice President of Sales and Marketing at De Havilland Canada. “La loro decisione di investire nel nostro Package Freighter product evidenzia il valore delle nostre soluzioni cargo dedicate e la crescente domanda di velivoli affidabili e robusti nei mercati regionali”.

