Aeronautica Militare: la città di Lugo celebra Francesco Baracca nel giorno della sua scomparsa

Giovedì 19 giugno la città di Lugo di Romagna ha reso omaggio al suo eroe, Francesco Baracca, in occasione del 107° anniversario della sua scomparsa, con una giornata di commemorazioni che ha visto la partecipazione del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva.

“La visita del Generale Conserva è iniziata presso il Comune di Lugo, dove è stato accolto dalla Sindaca Elena Zannoni. Nel suo intervento, la Sindaca ha espresso profonda gratitudine e riconoscenza all’Aeronautica Militare per il fondamentale supporto fornito durante le emergenze che hanno colpito l’Emilia-Romagna nel 2023 e 2024″, afferma l’Aeronautica Militare.

“Sapere di poter contare su un supporto così importante e professionale durante l’emergenza è stato veramente cruciale,” ha dichiarato la Sindaca Zannoni, sottolineando l’efficacia e la tempestività degli interventi.

“Il Generale Conserva, prendendo la parola, dopo aver ringraziato le autorità presenti, ha sottolineato l’impegno costante dell’Aeronautica Militare al servizio della collettività, ogni singolo giorno dell’anno. Ha quindi evidenziato, nello specifico, il continuo operato del 15° Stormo nell’ambito del soccorso aereo, a supporto delle Prefetture e di altri Enti dello Stato, proprio come accaduto durante le emergenze alluvionali che hanno colpito l’Emilia Romagna. Con riferimento agli equipaggi ed elicotteri del 15° Stormo, dislocati su tutto il territorio nazionale con cinque Centri SAR (Search and Rescue), il Capo di Stato Maggiore ha infine ricordato l’impegno rinnovato anche quest’anno nell’ambito della Campagna Antincendio Boschivo 2025, coordinata dalla Protezione Civile tramite il COAU (Centro Operativo Aereo Unificato) per la lotta attiva agli incendi boschivi nel periodo estivo, a disposizione delle Regioni e delle Province Autonome.

Dopo l’incontro in Comune, le autorità si sono spostate al Monumento dedicato a Francesco Baracca, dove è stata deposta una corona in segno di omaggio. La commemorazione è proseguita con una toccante visita alla tomba di Francesco Baracca, situata all’interno del cimitero di Lugo, nella cappella sepolcrale della famiglia. A seguire, il Generale Conserva e le autorità hanno visitato il Museo di Francesco Baracca, ripercorrendo la straordinaria vita del “Cavaliere del cielo”“, prosegue l’Aeronautica Militare.

“La giornata si è conclusa in Piazza Martiri della Libertà con la cerimonia solenne di conferimento del Premio Baracca 2025 al Colonnello Pilota Walter Villadei. Il riconoscimento gli è stato assegnato per il suo profondo interesse per la figura di Francesco Baracca e l’affetto dimostrato verso la città di Lugo, evidenziato dalla sua visita del 29 novembre 2024, che ha incluso incontri istituzionali, la visita al Museo Baracca e una conferenza presso il Liceo “Ricci Curbastro”. Inoltre, il premio sottolinea il suo ruolo di protagonista, durante la missione “Axiom Mission 3” (lanciata il 18 gennaio 2024), nello sviluppo di un innovativo protocollo di monitoraggio della salute degli astronauti. Questo protocollo, basato su una piattaforma avanzata, permetterà in futuro di monitorare in tempo reale lo stato di salute dei viaggiatori spaziali, inclusa la situazione cardiovascolare prima e dopo la missione, e di effettuare video consulti in orbita, con l’obiettivo di facilitare l’adattamento del corpo umano al cosmo e promuovere un modello innovativo di supporto alla gestione della salute nello spazio.

La presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare ha rafforzato il legame tra la città di Lugo e l’Arma Azzurra, in un tributo congiunto a un simbolo eterno di coraggio e dedizione”, conclude l’Aeronautica Militare.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)