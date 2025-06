Global Combat Air Programme (GCAP): costituita la joint venture Edgewing per lo sviluppo della nuova generazione di velivoli da combattimento

Oggi è stata ufficialmente lanciata la nuova joint-venture Edgewing nell’ambito della cooperazione internazionale Global Combat Air Programme (GCAP) che unisce BAE Systems per il Regno Unito, Leonardo per l’Italia e Japan Aircraft Industrial Enhancement Co. Ltd. per il Giappone.

“Edgewing sarà responsabile della progettazione e dello sviluppo del velivolo da combattimento di nuova generazione, mantenendo il ruolo di autorità progettuale per l’intero ciclo di vita del prodotto, la cui operatività è prevista oltre il 2070. I tre partner industriali del GCAP detengono, ciascuna, una quota pari al 33,3% nella JV, unendo le rispettive competenze e consolidando un asset strategico per l’industria aerospaziale e della difesa a livello internazionale.

La società avrà un ruolo centrale nel raggiungimento degli ambiziosi obiettivi del programma – tra cui l’entrata in servizio nel 2035 . e stabilirà un nuovo punto di riferimento nella collaborazione industriale trilaterale tra Europa e Asia.

Marco Zoff sarà il primo Amministratore Delegato di Edgewing. Già Managing Director della Divisione Velivoli di Leonardo, Zoff porterà con sé una consolidata esperienza di leadership nella cooperazione aerospaziale internazionale e nell’innovazione tecnologica”, afferma Leonardo.

Marco Zoff, in qualità di primo Amministratore Delegato, ha dichiarato: “Siamo estremamente orgogliosi di lanciare Edgewing nel cuore del Global Combat Air Programme, unendo le competenze di Regno Unito, Italia e Giappone. Non ci limiteremo a sviluppare un sistema da combattimento di nuova generazione, ma vogliamo stabilire un nuovo standard globale in termini di partnership, innovazione e fiducia reciproca. Insieme supereremo i limiti attuali, promuoveremo agilità, rafforzeremo le supply chain delle singole nazioni e contribuiremo alla sicurezza e alla prosperità delle nuove generazioni”.

Masami Oka, Chief Executive del GCAP International Government Organisation (GIGO), ha aggiunto: “Accogliamo con entusiasmo il lancio di Edgewing, un passo importante nello sviluppo congiunto di un programma realmente internazionale: una collaborazione efficace e paritaria tra il GIGO e Edgewing sarà fondamentale per il successo del GCAP. Sono fiducioso che insieme potremo dar vita a un nuovo modello di cooperazione, capace di promuovere l’integrazione internazionale, la fiducia reciproca e un impegno condiviso verso il futuro”.

“La società avrà sedi operative e team congiunti in ciascuno dei Paesi partner, mentre la sede centrale sarà situata nel Regno Unito, garantendo, così, il massimo allineamento e una stretta collaborazione con il GIGO.

Il GCAP rappresenta un programma di importanza strategica per la sicurezza e la prosperità economica di ciascuna nazione coinvolta, e contribuirà a sviluppare filiere resilienti attraverso un efficace trasferimento di conoscenze e tecnologie, volte a garantire capacità sovrane in ambito combat air per le generazioni future.

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile per la gestione della società. Il ruolo di Presidente sarà a rotazione tra i tre azionisti; il primo Presidente è stato nominato da BAE Systems: Herman Claesen, Managing Director, Future Combat Air Systems, BAE Systems Air.

Edgewing sarà incaricata della progettazione e dello sviluppo del sistema da combattimento di nuova generazione nell’ambito del Global Combat Air Programme, e affiderà in subappalto la produzione e l’assemblaggio finale del velivolo a BAE Systems, Leonardo, Mitsubishi Heavy Industries e all’intera catena di fornitura”, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa Edgewing – Leonardo – Photo Credits: Leonardo)