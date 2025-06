Edelweiss: winter flight schedule con nuove destinazioni

Tre nuove destinazioni nel winter flight schedule per Edelweiss. “La città di Luleå, nel nord della Svezia, offre esperienze classiche della Lapponia come l’aurora boreale, le escursioni con la slitta trainata dai cani e lo sci di fondo, paragonabili alla sua controparte finlandese. Tuttavia, la sua posizione sul mare ghiacciato è unica, consentendo attività invernali come la guida sul ghiaccio o escursioni su una nave rompighiaccio. Con il suo Gammelstad, patrimonio mondiale dell’UNESCO, e un’infrastruttura ben sviluppata, Luleå è anche un punto di partenza ideale per tour invernali attraverso la Lapponia svedese”, afferma Edelweiss.

“Edelweiss vola da diversi anni verso le isole di Sal e Boa Vista, a Capo Verde, famose per le loro spiagge e gli sport acquatici. Ora, São Vicente e Praia si aggiungono all’elenco. São Vicente e la vicina isola di Santo Antão, ben collegate tramite traghetto, sono considerate paradisi naturali ed escursionistici. Molti viaggi di andata e ritorno a Capo Verde partono da qui e proseguono attraverso diverse isole fino a Sal o Boa Vista. La capitale Praia, sull’isola di Santiago, è il centro politico ed economico di Capo Verde“, prosegue Edelweiss.

“Grazie al terzo e al quarto Airbus A350, sono previste numerose innovazioni e miglioramenti sulle rotte a lungo raggio: Muscat e Salalah in Oman saranno ora servite senza scalo da settembre a maggio. La destinazione di Colombo in Sri Lanka sarà nuovamente servita senza scalo dopo una pausa di tre anni e riceverà un secondo volo settimanale. Saranno inoltre aumentate le frequenze e la capacità per Punta Cana (ora tre voli settimanali), Puerto Plata, Montego Bay (entrambe due voli da metà dicembre), Città del Capo (ora cinque voli) e Phuket (quattro voli da gennaio). Tutti i voli per le Maldive saranno ora diretti.

Sulle rotte a corto raggio, l’attenzione si concentra principalmente sull’Europa meridionale e sul Nord Africa: tutte le Isole Canarie riceveranno frequenze aggiuntive durante i mesi di alta domanda: Gran Canaria e Tenerife saranno ora servite fino a undici volte a settimana, Lanzarote e Fuerteventura fino a quattro volte a settimana e La Palma fino a due volte a settimana. Bilbao sarà ora disponibile per tutto l’inverno e Palma di Maiorca sarà ampliata fino a sei frequenze.

A est, le destinazioni più gettonate come Pristina (ora fino a 14 voli settimanali), Skopje (fino a quattro), Spalato (fino a tre) e Larnaca (fino a otto) riceveranno capacità aggiuntiva. Tbilisi, in Georgia, è stata aggiunta ad aprile e sarà ora estesa anche all’inverno”, continua Edelweiss.

“Catania (Sicilia) e Lamezia (Calabria) saranno servite da diversi voli settimanali durante tutto l’anno. In Marocco, Marrakech sarà servita da un massimo di sei voli settimanali e Agadir da due. In Egitto, Hurghada aumenterà i voli a 13 voli settimanali e Marsa Alam a quattro. Sharm El Sheikh sarà servita due volte a settimana, Luxor una volta, e anche Giza/Il Cairo Sphinx sarà servita due volte a settimana, con un programma di voli ottimizzato per i tour culturali.

Anche le destinazioni nell’estremo nord saranno ampliate: Evenes/Lofoten riceveranno un secondo collegamento settimanale nella seconda metà dell’inverno, l’inizio della stagione per le destinazioni finlandesi Rovaniemi e Ivalo sarà anticipato all’inizio di dicembre. Kittilä, Kuusamo, Tromsø e Reykjavik in Islanda continueranno a essere servite. Anche Bristol riceverà due collegamenti settimanali a febbraio, in aggiunta ai voli estivi, e il numero di voli per Edimburgo sarà ulteriormente ampliato.

Sulle rotte stagionali come Heraklion, Kalamata, Antalya, Cagliari e Ponta Delgada, la popolare stagione autunnale sarà estesa fino a novembre con voli aggiuntivi”, conclude Edelweiss.

(Ufficio Stampa Edelweiss – Photo Credits: Edelweiss)