Emirates potenzia i servizi per Barcellona con un terzo volo giornaliero

Emirates ha annunciato che amplierà i voli per Barcellona con l’aggiunta di un terzo volo giornaliero a partire dal 26 ottobre 2025.

“Il servizio aggiuntivo soddisferà la domanda del mercato e offrirà ai clienti una maggiore connettività da/per la città costiera, nonché l’accesso a destinazioni popolari della rete Emirates, tra cui Maldive, Bangkok, Bali, Hong Kong e Singapore.

I clienti potranno contare sul servizio pluripremiato della compagnia aerea e sui prodotti leader del settore in tutte le classi di viaggio, tra cui pasti di ispirazione regionale, bevande premium e fino a 6.500 canali di intrattenimento on-demand su ice, il sistema di intrattenimento di bordo della compagnia aerea”, afferma Emirates.

“Emirates serve attualmente la Spagna con 28 voli settimanali utilizzando una flotta mista di A380 e Boeing 777, tra cui: 14 voli settimanali per Madrid e 14 voli settimanali per Barcellona, inclusi 7 voli settimanali da Dubai a Città del Messico via Barcellona.

I biglietti possono essere prenotati su emirates.com, tramite l’app Emirates o tramite agenzie di viaggio online e offline, nonché presso gli Emirates retail stores”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)