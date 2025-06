Avio Aero collabora con Safran e MTU Aero Engines per equipaggiare la prossima generazione di elicotteri militari europei

Gli engine experts Safran Helicopter Engines, MTU Aero Engines e Avio Aero hanno unito le forze. Le tre aziende aerospaziali intendono sviluppare il futuro ENGHE (European Next Generation Helicopter Engine), un nuovo motore 100% europeo per la prossima generazione di elicotteri militari europei, la cui entrata in servizio è prevista intorno al 2040.

Al Paris Air Show è stato firmato un accordo di partnership a lungo termine a tal fine.

“I partner sono convinti che le forze armate europee necessitino di un nuovo motore con una progettazione avanzata e costi operativi e di manutenzione accessibili. Per affrontare questa sfida, la condivisione del lavoro sarà equamente distribuita tra Safran, MTU e Avio Aero. La collaborazione tra le aziende costituirà il nucleo di una partnership europea estesa e a lungo termine che coinvolgerà partecipanti provenienti da altre nazioni europee. Questa partnership rafforzata sottolinea i notevoli progressi compiuti nel progetto negli ultimi due anni: Safran e MTU hanno annunciato la loro collaborazione per un nuovo helicopter engine nel 2023. Lo scorso anno, le due aziende hanno costituito una joint venture paritaria, EURA (EUropean Military Rotorcraft Engine Alliance), per lo sviluppo del motore. Ora, Avio Aero contribuirà con la sua esperienza e capacità in military helicopter engines“, afferma il comunicato.

Cédric Goubet, CEO di Safran Helicopter Engines, ha commentato: “Siamo lieti di estendere la nostra cooperazione con Avio Aero nel campo dei futuri motori per elicotteri militari. Il prossimo passo in questa decisiva cooperazione per rafforzare l’autonomia dell’Europa nel campo della difesa e della sicurezza sarà quello di rispondere alla specifica richiesta di un futuro motore per elicotteri nell’ambito dell’European Defence Fund, con il versatile team europeo di importanti partner aerospaziali europei già costituito sotto il coordinamento di EURA”.

Michael Schreyögg, Chief Program Officer, MTU Aero Engines, ha commentato: “Per raggiungere un successo epocale è necessaria una solida alleanza tra leader del settore provenienti da tutto il continente. Il fatto che Avio Aero, MTU e Safran abbiano unito le forze sottolinea l’importanza di questo programma nel rafforzare ulteriormente la sovranità europea e la supply chain europea. Insieme, stiamo iniziando un nuovo capitolo nella storia della difesa europea e aggiungendo un’altra storia di successo al nostro record di cooperazione. Mantenendo solide relazioni e coinvolgendo partner in tutta Europa, stiamo plasmando il futuro”.

Riccardo Procacci, CEO of Avio Aero, ha commentato: “Siamo orgogliosi di unire le forze con Safran Helicopter Engines e MTU Aero Engines per collaborare allo sviluppo di un European turboshaft engine che equipaggerà i velivoli militari di prossima generazione. Questo accordo rappresenta un’importante opportunità per l’industria aerospaziale di collaborare a sostegno dell’autonomia strategica e della leadership tecnologica dell’Europa. In Avio Aero siamo entusiasti di svolgere un ruolo chiave in questa collaborazione, offrendo le nostre capacità industriali e la nostra competenza nello sviluppo di motori turboalbero per soddisfare le future esigenze delle forze armate europee”.

“Durante la cerimonia, Mr. Sean White, European Defence Agency’s Director for Industry, Synergies and Enablers, ha elogiato i firmatari e ha sottolineato l’urgenza e l’importanza della cooperazione industriale transfrontaliera per rafforzare la sovranità e la sicurezza della supply chain del nostro continente. Questa partnership tra Avio Aero, MTU e Safran Helicopter Engines rafforzerà la solidità e la pertinenza della proposta per il bando specifico dell’European Defence Fund per un next-generation helicopter engine. La proposta sarà coordinata da EURA e presentata alla Commissione Europea nell’ottobre 2025.

Il futuro ENGHE (European Next Generation Helicopter Engine) sarà dotato di tecnologie innovative che ne aumenteranno considerevolmente l’efficienza, riducendo al contempo i costi operativi e di manutenzione. Sarà particolarmente adatto agli ENGRT (European Next Generation Rotorcraft Technologies) and NGRC (Next Generation Rotorcraft Capability) projects. Le eccezionali caratteristiche di ENGHE forniranno a questi futuri elicotteri capacità migliorate, come maggiore range, maggiore velocità, migliore manovrabilità e maggiore disponibilità. Oltre a questi miglioramenti, il motore presenterà anche un ridotto consumo di carburante, sarà compatibile al 100% con Sustainable Aviation Fuel (SAF) e integrerà una enhanced electric hybridization“, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa Avio Aero – Photo Credits: Avio Aero)