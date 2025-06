News Brevi – 20.06.2025

MEETING DI COORDINAMENTO TRA ENAC E AMAZON PRIME AIR – Si è tenuto il 19 giugno, il meeting di coordinamento tra Enac e Amazon Prime Air per valutare lo stato di avanzamento del progetto di consegna di merci tramite droni nell’area operativa di San Salvo (CH). Ad aprire l’incontro, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma e il Direttore Generale Alexander D’Orsogna, che hanno ricevuto i rappresentanti di Amazon guidati dal Vice Presidente & General Manager David Carbon. Il Presidente Enac Di Palma: “Questo progetto, che soltanto ieri appariva ambizioso e futuribile, assume oggi carattere di concretezza, segnando una tappa importante nel percorso di innovazione del settore e rispondendo agli obiettivi di crescita tecnologica del sistema Paese. L’aviazione civile italiana, anche grazie a Enac, si conferma apripista della terza dimensione del volo, capace di sviluppare servizi innovativi, sostenibili e di pubblica utilità”. Per garantire la sicurezza delle attività, l’Ente ha istituito due sandbox volte a monitorare e validare le operazioni che, prima dell’entrata in funzione del servizio, saranno testate sulla base del recente Regolamento tecnico Enac in materia. Alexander D’Orsogna, Direttore Generale Enac, ha aggiunto: “Stiamo procedendo con il programma di test nelle sandbox per garantire i massimi standard di sicurezza. Questi test ci permetteranno di definire i prossimi passi verso l’avvio delle operazioni commerciali seguendo un approccio graduale e controllato”. Hanno partecipato all’incontro, per Enac, il Direttore Centrale Carmela Tripaldi, il Direttore Marco Silanos, i Responsabili Uff. Giovanni Barraco e Marco Costantini e il Funzionario Ennio Borgna. Per Amazon, presenti Alberto Nisoli, William Callegari, Ronald Liebsch, Mary Barnicle e Vincenzo Acampora.

IL CDA DI GESAP APPROVA IL BILANCIO 2024, CON UTILE DI 13,6 MILIONI – Il consiglio di amministrazione di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale ‘Falcone Borsellino’ di Palermo, presieduto da Salvatore Burrafato, vicepresidente Alessandro Albanese, consiglieri Giovanna Chiavetta e Giovanni Maniscalco, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio del 2024 – che prossimamente sarà sottoposto al voto dell’assemblea dei soci – con un utile netto di esercizio di euro 13.650.456 (+11,56 %), il miglior risultato di sempre, e l’ebitda ad oltre 31 milioni di euro rispetto ai quasi 29 milioni dello scorso esercizio. Cresce anche il valore della produzione che è pari a euro 79.788.272 (+6,43 % rispetto al 2023). Alla base dei buoni risultati economici c’è la crescita sostenibile dei volumi di traffico passeggeri e voli sullo scalo: +8.9% i movimenti degli aeromobili e +10,1% i passeggeri. Ciò ha portato all’aumento dei ricavi core di oltre 5,4 milioni (+7,67%). A questo va aggiunto anche un minor peso dei costi di produzione in rapporto al valore dei ricavi della gestione. L’attività di investimento ha assorbito risorse finanziarie nette per 35.577.052 (nell’esercizio precedente 23.547.133). Il risultato positivo ante imposte è di euro 19.185.414. “Un bilancio d’esercizio che si chiude oltre le più rosee aspettative e frutto di un lavoro meticoloso portato avanti dal board che presiedo. La società è in buona salute, e si vede dai numeri che abbiamo prodotto, con un utile di 13,6 milioni e l’ebitda oltre 31 milioni. Un risultato formidabile che ci ripaga degli sforzi gestionali compiuti negli ultimi due anni e che darà ulteriore slancio alla gestione dello scalo aereo”, dice Salvatore Burrafato, presidente di Gesap. “Il volume dell’attività non aviation nel 2024 registra un incremento considerevole dei ricavi (+2,7 milioni) rispetto al 2023, con una percentuale di crescita globale del 14,77%. E questo grazie all’aumento dei transiti dei passeggeri e allo sviluppo di nuove aree commerciali che hanno portato a un aumento del 14,77% (21.365.964) i ricavi non aviation contro 18.616.739 del 2023. La nostra mission è far crescere in misura sostenibile l’aeroporto e migliorare il più possibile l’esperienza di viaggio dei passeggeri in transito. In questa chiave, molto è stato fatto grazie all’impegno di quanti lavorano al ‘Falcone Borsellino’”, conclude Burrafato.

EUROFIGHTER: IL CEO INCONTRA I MEDIA AL “PARIS AIR SHOW” – L’Eurofighter CEO, Jorge Tamarit Degenhardt, si è rivolto ai media al Paris Air Show 2025. “Viviamo in tempi turbolenti a livello globale ed Eurofighter ha il dovere di adempiere a questo contesto”, ha affermato. Jorge, che ha assunto l’incarico di CEO a gennaio, ha affermato che Eurofighter riconosce l’urgente necessità di prepararsi alle esigenze attuali dell’Europa in termini di velocità, capacità di risposta e supporto, poiché Eurofighter è la ‘sovereign air power solution of choice’ in Europa. Ha affermato: “L’Eurofighter è l’air combat mass per l’Europa. Fondamentalmente, ciò significa che può fornire air power su larga scala, nel tempo e in tutti i teatri operativi. Sarà in grado di farlo ora e per i decenni a venire. Oggi, l’Eurofighter fornisce l’80% delle operational air combat missions effettuate in Europa attraverso QRA (Quick Reaction Alert), air policing and joint patrol missions. Vanta performance ineguagliabili in termini di acceleration, climb rate, weapons carriage and manoeuvrability. Il velivolo ha accumulato quasi un milione di ore di volo, il che lo rende il fighter più volato in Europa e Medio Oriente”. Ad oggi, sono stati registrati 729 ordini per l’Eurofighter: 125 a clienti esteri e 604 alle quattro core nations: Germania, Spagna, Italia e Regno Unito. Ad oggi sono state effettuate 612 consegne. Alla fine del 2024, sono pervenuti ulteriori ordini da Italia e Spagna, oltre che dalla Germania, e Jorge ha affermato che vi erano indicazioni che il mercato per ulteriori ordini di Eurofighter, oltre ai partner principali, fosse positivo. Ha dichiarato: “Questi nuovi ordini ci consentono di aumentare il ritmo di produzione a 20 unità all’anno e stiamo già puntando a 30 o più se questi ordini per l’esportazione si concretizzeranno”. “Queste consegne avverranno nel prossimo decennio, il che significa maggiore produttività, ulteriori investimenti in tecnologie di produzione e il rafforzamento della nostra supply chain”. Jorge ha dichiarato ai giornalisti che, con i jet Eurofighter destinati a volare fino al 2060, ci saranno anche miglioramenti nelle capacità. “Ci evolveremo con l’evolversi delle minacce e opereremo in un nuovo battlefield con sistemi di nuova generazione. Il nostro nuovo P4E enhancement package è uno dei più grandi che abbiamo mai affrontato, ma la realtà ci dice che è più che essenziale. P4E include update a radar, avionics, flight control systems, electronic warfare and weapons integration, tutti elementi che richiederanno una maggiore potenza di calcolo. Stiamo anche creando un ponte verso i sistemi di prossima generazione. Ma anche prima di allora, l’Eurofighter sarà il flying test bed per nuove tecnologie come AI integration, combat cloud and manned-unmanned teaming. Inoltre, sosterremo la forza lavoro, le capacità intellettuali e la supply chain, che sono tutti elementi cruciali”. Jorge ha concluso: “Ci stiamo evolvendo per affrontare le minacce emergenti e stiamo costruendo il ponte verso il futuro defence ecosystem europeo”.

AL VIA LA STAGIONE ESTIVA ALL’AEROPORTO DELL’ISOLA D’ELBA – L’Aeroporto dell’Isola d’Elba si prepara a una stagione estiva di rilancio e crescita. Il 2025 segna infatti il primo anno di gestione industriale dello scalo da parte di Toscana Aeroporti, che punta a valorizzare sempre più questa infrastruttura strategica per la mobilità e connettività dell’isola. Per l’intera stagione estiva, lo scalo elbano offrirà collegamenti sei giorni su sette con gli aeroporti di Pisa e Firenze, rafforzando così la connettività con il territorio toscano e facilitando l’arrivo dei turisti italiani e internazionali. A questi si aggiungono i voli bisettimanali con Milano Linate, che consentiranno un accesso diretto anche dal capoluogo lombardo e dal Nord Italia. L’Elba sarà inoltre connessa all’Europa grazie ai voli bisettimanali per Mannheim (Germania), oltre ai collegamenti con Friedrichshafen (Germania), Altenrhein e Berna (Svizzera). “Con l’avvio della nostra prima stagione estiva sotto la gestione di Toscana Aeroporti, vogliamo segnare un nuovo corso per l’Aeroporto dell’Isola d’Elba, potenziandone il ruolo di porta d’accesso per un turismo di qualità. I collegamenti con l’Italia e l’Europa rappresentano un passo importante per lo sviluppo del territorio e per migliorare la connettività dell’isola, anche a beneficio della comunità locale. Desidero infine ringraziare i dipendenti e tutta l’organizzazione di Alatoscana per l’impegno costante senza il quale non sarebbe possibile raggiungere questi traguardi”, ha dichiarato Maurizio Serini, Presidente di Alatoscana. Con questi potenziamenti, l’Aeroporto dell’Isola d’Elba si conferma uno scalo essenziale per la valorizzazione turistica dell’arcipelago e per la crescita economica locale, nell’ambito della strategia di sviluppo sostenuta da Toscana Aeroporti.

AEROSPAZIO: TORNA L’EVENTO INTERNAZIONALE “SAN MARINO AEROSPACE” – Torna “San Marino Aerospace”, l’importante evento internazionale sul settore aerospaziale ospitato dalla più antica repubblica del mondo. La seconda edizione si svolgerà nei giorni 4 e 5 novembre presso il Centro congressi Kursaal sul tema “A San Marino l’Africa incontra l’Europa… e non solo”. L’evento offrirà un’imperdibile occasione di incontro e di confronto tra istituzioni, laboratori, aziende e startup provenienti da diversi continenti sulle prospettive dell’innovazione, della ricerca e della tecnologia aerospaziale. “Oltre a valorizzare il territorio e a rilanciare l’idea della San Marino Aerospace Valley, questo evento concentrerà la sua attenzione non solo sui rapporti con l’Europa e gli Usa, ma anche sull’importanza che i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo stanno avendo nello sviluppo del comparto spaziale e aerospaziale”, spiega Raffaella Greco, amministratore unico di TAIT, la società sammarinese che organizza la manifestazione e che ha dato vita all’Osservatorio ISERC (International Space Economy Research Center). “Il nostro obiettivo, quindi, è di mettere nuovamente San Marino al centro di un dibattito tra i principali stakeholder, offrendo nuove opportunità di partnership tra agenzie spaziali, grandi imprese, PMI e startup italiane, europee, statunitensi e ma anche africane. Il Mediterraneo è oggi una grande risorsa”. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.sanmarinoaerospace.sm.

FESTA DELLA MUSICA ALL’AEROPORTO DI BARI – L’Aeroporto di Bari informa: “L’aeroporto di Bari si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per celebrare la Festa della Musica 2025 il cui tema è “I MESTIERI DELLA MUSICA”. La manifestazione, giunta alla sua 31esima edizione, unisce musicisti e passeggeri nel segno della condivisione, della cultura e dell’arte. L’appuntamento è previsto domani 21 giugno, a partire dalle ore 10:30, nell’area partenze dello scalo che accoglierà la Fanfara della Legione Allievi Bari della Guardia di Finanza. La presenza della Fanfara rappresenta un momento di particolare valore simbolico: la musica, come il servizio alla comunità, è veicolo di coesione, spirito civico e bellezza condivisa. Il repertorio comprenderà brani della tradizione italiana come ‘Azzurro’ e l’Inno di Mameli’. L’iniziativa rientra nel circuito nazionale promosso dal Ministero della Cultura, dall’Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica (AIPFM), con il supporto degli enti locali, e vede l’Aeroporto di Bari protagonista di un progetto che mira a portare l’arte nei luoghi del quotidiano, trasformando il passaggio in aeroporto in un’esperienza culturale e partecipata”.

TEXTRON AVIATION DEFENSE E THAI AVIATION INDUSTRIES SIGLANO ACCORDO A SUPPORTO DELLA ROYAL THAI AIR FORCE – Durante il Paris Air Show, Textron Aviation Defense LLC., una società di Textron Inc., e Thai Aviation Industries Co., Ltd. hanno firmato un Memorandum d’intesa per collaborare a un programma di supporto per la Royal Thai Air Force (RTAF). Questo programma supporterà le flotte di Beechcraft T-6TH e AT-6TH della RTAF. Il Beechcraft T-6TH trainer e l’AT-6TH light attack aircraft sono progettati e prodotti da Textron Aviation Defense LLC., una consociata interamente controllata da Textron Aviation Inc. Textron Aviation Defense, con sede a Wichita, Kansas, USA, è l’original equipment manufacturer (OEM) per questi velivoli. Thai Aviation Industries, con sede a Bangkok, Thailandia, è il prime contractor di questo programma e vanta una lunga storia di supporto alla RTAF. “I velivoli Beechcraft T-6TH e AT-6TH rafforzano la cooperazione e le relazioni di difesa reciproca tra Stati Uniti e Thailandia”, ha dichiarato Tom Webster, vice president, Defense Sales. “Questo accordo con Thai Aviation Industries garantisce il massimo livello di supporto per la RTAF ed è un elemento importante del nostro impegno per la crescita dell’industria aerospaziale thailandese”. L’accordo mette in luce i punti di forza di entrambe le aziende. Textron Aviation Defense apporta la sua esperienza come OEM del velivolo, mentre Thai Aviation Industries offre la sua posizione unica e la sua esperienza in Thailandia. Questa collaborazione mira a fornire supporto e assistenza a lungo termine per i velivoli della RTAF, garantendo un elevato livello di prontezza operativa per training and light attack missions. Entrambe le aziende si impegnano a collaborare per fornire il miglior servizio possibile alla RTAF.

ALL NIPPON AIRWAYS ANNUNCIA ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE CON YUTO HORIGOME – Per unire e connettere persone e culture in tutto il mondo, All Nippon Airways (ANA) ha annunciato oggi un accordo di sponsorizzazione con lo skateboarder medaglia d’oro olimpica Yuto Horigome, che punta ai Giochi estivi del 2028 a Los Angeles. “Siamo onorati di sostenere Yuto Horigome, che ha portato nuovi valori nel mondo dello sport giapponese ed è stato un vero pioniere nel mondo dello skateboard”, ha dichiarato Shinichi Inoue, Presidente di ANA. “Lo skateboard incarna una cultura di rispetto reciproco e celebrazione, valori che ANA condivide e promuove. Ci impegniamo a portare entusiasmo, coraggio e ispirazione ai nostri clienti in tutto il mondo e sosteniamo con orgoglio giovani come Horigome nel perseguire i propri sogni all’estero attraverso le nostre sponsorizzazioni”.

IL PRESIDENTE DI ASSAEROPORTI AUGURA BUON LAVORO AL NUOVO DG ENAC – Assaeroporti informa: “Il Presidente di Assaeroporti Carlo Borgomeo, a nome dei vertici associativi e del Consiglio Direttivo dell’Associazione, esprime le sue più sentite congratulazioni e augura buon lavoro ad Alexander D’Orsogna, neo Direttore Generale dell’ENAC”. “Siamo certi – ha dichiarato il Presidente Borgomeo – che il Direttore D’Orsogna porterà avanti con impegno e professionalità le sue nuove responsabilità, contribuendo a rafforzare l’intero comparto dell’aviazione, interessato oggi da molteplici sfide e cambiamenti, che richiedono un’azione sinergica e un dialogo costruttivo tra istituzioni e industria. Come Associazione, confermiamo al Dott. D’Orsogna la massima collaborazione, che da sempre contraddistingue il nostro rapporto con l’ENAC”.

CARGOLUX: STATEMENT SULL’AQUARIUS AERIAL FIREFIGHTING AIRCRAFT COINVOLTO IN UN INCIDENTE IN TURCHIA – Cargolux informa: “Cargolux conferma che si è verificato un incidente che ha coinvolto un Aquarius Aerial Firefighting (AFF) aircraft in servizio in Turchia. Il velivolo, un Air Tractor AT-802F Fire Boss, registrazione LX-AFE, era impegnato in una missione antincendio al momento dell’incidente, durante l’aspirazione di acqua. Sia il pilota AFF che l’osservatore turco a bordo sono riusciti a evacuare il velivolo senza assistenza. Non si sono verificate vittime. Gli occupanti sono stati tratti in salvo da una barca della polizia e trasportati in ospedale per osservazione e accertamenti. AFF si impegna a collaborare pienamente con tutte le autorità competenti in merito a questo incidente”.

ANA: NUOVI AKKESHI SINGLE MALT JAPANESE WHISKY – Per migliorare l’esperienza di bordo dei passeggeri, All Nippon Airways (ANA) ha annunciato che offrirà tre varietà di Akkeshi Single Malt Japanese Whisky, Suirei, Kusui e Kokiake, della serie “HOKUSAI NORTH COLORS”, tramite il suo International In-flight Duty-Free Pre-Order Service. “ANA è estremamente onorata di presentare la serie ‘HOKUSAI NORTH COLORS’ della distilleria Akkeshi ai nostri passeggeri internazionali”, ha dichiarato Tomoji Ishii, ANA’s Executive Vice President of Customer Experience. “In ANA, la nostra priorità è offrire esperienze di shopping a bordo eccezionali. L’inclusione di questo esclusivo whisky giapponese non solo arricchisce la nostra offerta, ma mostra anche con orgoglio il fascino della ricca cultura e dell’artigianato giapponese a un pubblico globale”.

IATA: STATEMENT SULLA CABIN BAG PROPOSAL – IATA ha criticato le iniziative volte a rendere la cabin luggage allowance obbligatoria, indipendentemente dal fatto che il passeggero ne abbia bisogno o meno. “Quando le autorità di regolamentazione si intromettono in questioni commerciali o operative che non comprendono, di solito sbagliano. La nostra ricerca sui consumatori ci dice che la maggior parte dei viaggiatori desidera pagare il prezzo più basso possibile per il proprio biglietto e acquistare i servizi aggiuntivi di cui ha bisogno. Questo è l’esatto opposto di un emendamento che costringerà le compagnie aeree a riorganizzare la propria offerta. I consumatori saranno delusi dai costi più elevati per tutti e frustrati dal caos operativo che si crea nel determinare quali bagagli soddisfano i requisiti e quali no. Se i parlamentari dell’EU insistono nel regolamentare dove non è necessario, dovrebbero essere pronti ad assumersi la responsabilità delle conseguenze negative”, ha dichiarato Willie Walsh, IATA’s Director General. “Una proposta di emendamento alla Passenger Rights (2023/0437) regulation insiste sul fatto che ai passeggeri venga concesso il diritto di portare a bordo gratuitamente un additional 100cm cabin bag, facendo di fatto pagare a tutti un servizio di cui non tutti hanno bisogno. Un sondaggio IATA condotto ad aprile tra i viaggiatori ha rilevato che la seconda priorità (dopo la sicurezza) per i passeggeri era rendere i viaggi aerei più accessibili. Il 72% dei viaggiatori concordava con l’affermazione “Preferisco pagare il prezzo più basso possibile per il mio biglietto aereo e pagare un extra per eventuali servizi aggiuntivi di cui ho bisogno”. Secondo il nostro sondaggio, il numero di persone che pagano per portare un bagaglio a bordo si aggira intorno al 30%, il che suggerisce che una minoranza di viaggiatori riceverebbe sussidi dalla maggioranza se questo emendamento venisse approvato”, conclude IATA.

EASYJET: 22 NUOVE ROTTE INVERNALI DA 12 AEROPORTI IN UK – easyJet informa: “easyJet ha messo in vendita 22 nuove rotte da dodici aeroporti del Regno Unito, offrendo ancora più scelta per la stagione invernale. I voli sono ora in vendita su easyJet.com e tramite l’app, consentendo ai clienti di prenotare in anticipo e ottenere tariffe vantaggiose. Tra le nuove destinazioni disponibili dal Regno Unito, sia per voli che per pacchetti vacanze, c’è Vienna, in Austria, che easyJet servirà dal Regno Unito quest’inverno. Un servizio per le festività natalizie partirà da Londra Gatwick, Bristol e Liverpool, a partire dal 13 novembre, offrendo più opzioni per i soggiorni in città per i turisti che desiderano esplorare la patria di uno dei mercatini di Natale più iconici d’Europa. Tre nuove rotte sono previste per il decollo da Manchester, Lubiana in Slovenia, Strasburgo in Francia e Verona in Italia, che offriranno ai clienti del nord-ovest un accesso più diretto ad alcune delle migliori località sciistiche d’Europa durante l’inverno. Da Bristol, nuovi voli per Monaco, capoluogo della Baviera, saranno operativi tre volte a settimana a partire dal 26 ottobre, mentre i voli per Zurigo e Verona, in Italia, saranno molto apprezzati dagli amanti degli sport invernali diretti alle piste”.

EASYJET: DUE NUOVE WINTER ROUTES DA LONDON GATWICK – easyJet, la compagnia aerea più grande a London Gatwick, ha messo in vendita due nuove rotte invernali, con nuovi collegamenti per Vienna e Tolosa ora offerti dall’aeroporto, offrendo maggiore scelta a chi cerca una vacanza invernale in città. Le nuove rotte fanno parte di 22 già in vendita oggi in tutto il Regno Unito su easyJet.com e tramite l’app. Ali Gayward, Country Manager di easyJet per il Regno Unito, ha dichiarato: “Siamo molto lieti di aggiungere due nuove rotte da Gatwick quest’inverno, entrambe adatte a tutti, dai soggiorni in città per le festività alle affascinanti fughe culturali. Vienna sarà una tappa obbligata per il suo meraviglioso mercato invernale e Tolosa si rivelerà sicuramente una meta popolare per chi cerca un fantastico weekend fuori porta, con i suoi negozi eleganti e la sua grande storia”.

LEONARDO: COMUNICAZIONI MISSION CRITICAL STRATEGICHE PER LA SICUREZZA – Leonardo informa: “In un contesto globale caratterizzato da scenari in continuo cambiamento, rischi geopolitici e minacce ibride, la capacità di comunicare in modo sicuro ed efficace è fondamentale per la protezione di comunità e territori. Le soluzioni di comunicazione mission critical sono determinanti per consentire agli operatori di pubblica sicurezza di prendere decisioni consapevoli e tempestive, assicurando il coordinamento delle forze sul campo. Garantire la continuità operativa anche in condizioni estreme e integrare nuove tecnologie in ambienti che richiedono elevati livelli di affidabilità, interoperabilità e protezione dei dati: è la sfida duplice delle comunicazioni mission critical, che rappresentano una risorsa chiave per le forze di polizia, le protezioni civili, i servizi di emergenza, le agenzie di sicurezza e i trasporti. In questo scenario si inserisce l’esperienza di Leonardo nella progettazione, fornitura, manutenzione e assistenza di reti mission critical, dai sistemi radio mobili LMR (Land Mobile Radio) ai sistemi a banda larga di nuova generazione per la pubblica sicurezza e le infrastrutture critiche. Inoltre, attraverso il Global CyberSec Center, l’azienda eroga una gamma completa e integrata di prodotti, soluzioni e servizi rispondendo in modo proattivo ai requisiti e alle esigenze, in continua evoluzione, di organizzazioni, istituzioni e agenzie. L’impegno di Leonardo in materia di sicurezza, delineato dal Piano industriale 2024-2028, è testimoniato anche dalle recenti partnership con leader tecnologici, accordi strategici a livello europeo nell’ambito delle comunicazioni mission critical e nella protezione cyber”.