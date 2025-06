“Connect France”: Air France-KLM e Groupe ADP uniscono le forze per migliorare la connettività e i benefici per la Francia

In occasione della 55a edizione del Paris Air Show, alla presenza del Presidente francese Emmanuel Macron, Benjamin Smith, CEO di Air France-KLM Group e Philippe Pascal, Chairman and CEO of Groupe ADP, hanno annunciato il lancio di “Connect France”, un’ambiziosa partnership d’azione volta a rafforzare la cooperazione tra i due gruppi.

“L’iniziativa Connect France nasce da una convinzione condivisa: in un contesto geopolitico complesso e in un ambiente di forte competizione, è essenziale rafforzare la collaborazione esistente tra i gruppi. Pertanto, Connect France mira a migliorare l’allineamento tra la compagnia aerea nazionale francese e uno dei principali aeroporti europei, posizionando l’hub Air France presso l’aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle come punto di riferimento globale.

Air France-KLM e Groupe ADP sono asset strategici essenziali la Francia. Rappresentando oltre 870.000 posti di lavoro diretti, indiretti e indotti in Francia, sostengono l’occupazione e l’intera economia del Paese, con un impatto regionale significativo. Air France-KLM è il principale datore di lavoro privato nella regione dell’Île-de-France e l’11% del valore delle esportazioni francesi passa attraverso l’aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle. Unendo le forze, i due gruppi si stanno rafforzando per rafforzare la posizione dell’hub e guidare il successo del Team France”, afferma Air France-KLM.

“Oltre a uno sforzo congiunto per sensibilizzare le autorità francesi ed europee sulle sfide competitive del trasporto aereo, Connect France è progettata per lanciare iniziative concrete. I due gruppi forniranno aggiornamenti regolari sullo stato di avanzamento dei lavori svolti nell’ambito di questa partnership.

Similmente ad altre partnership esistenti in tutto il mondo che uniscono un hub alla compagnia aerea che vi ha sede, Connect France mira a rafforzare i legami tra Air France e l’aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle, il principale punto di accesso del Paese, al fine di posizionare questa coppia ai vertici del settore e renderla un punto di riferimento per l’esperienza del cliente, le prestazioni operative e la decarbonizzazione.

I due partner hanno già dimostrato la loro capacità di affrontare insieme sfide significative, in particolare durante i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. Connect France si baserà su questa collaborazione, per capitalizzare i progressi compiuti negli ultimi anni”, prosegue Air France-KLM.

“Il contesto attuale richiede un maggiore allineamento strategico tra tutti gli attori dell’ecosistema del trasporto aereo in Francia, in linea con l’entità della sfida”, ha dichiarato Benjamin Smith, Chief Executive Officer of the Air France-KLM Group. “Con Connect France, stiamo formalizzando questo approccio essenziale per affrontare al meglio la concorrenza di operatori extraeuropei che hanno da tempo compreso l’importanza del trasporto aereo per l’influenza globale e l’economia di una nazione. Sono lieto che questa iniziativa venga realizzata in collaborazione con lo Stato francese. Si concentrerà anche sul miglioramento del servizio che offriamo ai nostri clienti, in modo che la Francia possa mantenere la sua posizione di hub chiave per l’aviazione, con una connettività migliorata che crea occupazione locale”.

“L’aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle è uno strumento vitale della sovranità francese in termini di connettività, turismo ed economia. Di fronte a una concorrenza agguerrita, la Francia può distinguersi sviluppando i suoi collegamenti globali e offrendo ai passeggeri un’esperienza attraente e distintiva. Per questo motivo abbiamo deciso di unire i punti di forza dei nostri due gruppi per fare della Francia una potenza aeronautica mondiale competitiva e davvero unica”, ha dichiarato Philippe Pascal, Chairman and CEO of Groupe ADP. “Ho fatto di questo approccio una priorità fin dall’inizio del mio mandato. Connect France introduce un nuovo modo di lavorare tra Groupe ADP e Air France-KLM, attraverso iniziative concrete e rapide incentrate su performance, differenziazione e decarbonizzazione dell’hub, il tutto al servizio dei passeggeri”.

(Ufficio Stampa Air France-KLM Group)