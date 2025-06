Diamond Aircraft celebra un’ulteriore consegna nel Golfo

Diamond Aircraft informa: “Diamond Aircraft celebra la consegna di un altro nuovo aereo a un cliente del’Arabian Gulf, con la consegna di un DA42-VI ad Abdulla Al Muhaydib, Arabia Saudita”.

“Siamo sempre entusiasti di consegnare un nuovo aereo a un nuovo proprietario, ma siamo particolarmente entusiasti di vedere la flotta di Diamond Aircraft espandersi così rapidamente nella Gulf Region”, ha dichiarato Jane Wang, Director of Sales, Marketing, and Flight Ops at Diamond Aircraft Austria. “Auguriamo ad Abdullah atterraggi felici e tante avventure emozionanti con il suo splendido aereo”.

“Il DA42 di Al Muhaydib presenta un design Diamond Premium, con esterni in Blu San Marino su Antracite e interni in Nero e Grigio Perla. Immediatamente prima della consegna, Al Muhaydib ha effettuato un volo di collaudo, accompagnato da un membro del team operativo di Diamond Aircraft“, afferma Diamond Aircraft.

“Ho scelto il DA42 perché è un aereo sicuro con due motori, avionica avanzata e un fantastico radar meteorologico che offre una visione completa delle condizioni meteorologiche durante il volo”, ha dichiarato Al Muhaydib. “Grazie Diamond. È stato un primo volo davvero fantastico”.

“Il four-seat DA42-VI è l’ultima versione del Diamond industry-leading, twin-engine piston aircraft. Progettato pensando al pilota e ai passeggeri, offre sedili ergonomici e climatizzati con supporto lombare variabile e schienale regolabile. Sono disponibili anche diverse opzioni di lussuosi rivestimenti fatti a mano, oltre a optional per gli interni. Il suo jet-fuel powerplant consente un risparmio di carburante fino al 50% rispetto ai tradizionali AVGAS-powered twins, e il suo panoramic canopy offre un’eccellente visibilità durante le manovre di volo”, conclude Diamond Aircraft.

(Ufficio Stampa Diamond Aircraft – Photo Credits: Diamond Aircraft)