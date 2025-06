Safran: gli annunci al Paris Air Show 2025

Safran raggiunge importanti traguardi con le composite fan blades per i motori del futuro

Safran Aircraft Engines ha recentemente raggiunto importanti traguardi nella prontezza tecnologica delle large-diameter fan blades sviluppate per l’architettura Open Fan del CFM RISE technology demonstration program

Nell’ambito dei programmi di Ricerca e Tecnologia supportati dalla French Civil Aviation Authority (DGAC), Safran Aircraft Engines ha recentemente testato tre fan blade configurations per dimostrare l’integrità meccanica di questi componenti critici in una unducted architecture e convalidare i miglioramenti nelle prestazioni aerodinamiche e acustiche. Oltre 175 test di ingestione e resistenza sono stati effettuati nelle strutture di prova del centro Safran di Villaroche, appositamente configurate per ospitare componenti di grandi dimensioni, oltre alle 300 ore di test in galleria del vento su un modello Open Fan in scala ridotta presso ONERA (Francia) e DNW (Paesi Bassi), in collaborazione con Airbus.

Il design di queste pale, lunghe oltre 1,6 metri, sfrutta l’esperienza di Safran nei materiali e negli advanced 3D RTM (Resin Transfer Molding) composite materials and processes, sviluppati attraverso la sua Safran Composites innovation platform. Questa tecnologia composita, già utilizzata sulle LEAP engine fan blades and fan case, ha dimostrato i suoi vantaggi in termini di riduzione del peso e durata, con oltre 70 milioni di ore di volo accumulate dal motore di CFM International dalla sua entrata in servizio commerciale nel 2016.

“Grazie alle capacità sviluppate in Safran, ora disponiamo dei processi e dei materiali all’avanguardia necessari per affrontare le sfide tecnologiche del programma CFM RISE”, ha affermato Pierre Cottenceau, VP Engineering and R&T for Safran Aircraft Engines.

Le due file di pale nella parte anteriore dell’architettura Open Fan svolgono un ruolo chiave nell’efficienza energetica del motore. Lanciato nel 2021, il programma CFM RISE mira a migliorare la fuel efficiency di oltre il 20% rispetto ai motori attuali, combinando tecnologie innovative con lo sviluppo di un dimostratore Open Fan.

Open Fan: il Safran Aero Boosters low pressure compressor è pronto ad affrontare le sfide del programma RISE

In occasione del Paris Air Show, Safran Aero Boosters ha annunciato che il suo primo high-speed low pressure compressor, denominato “e-artemis”, progettato per la prossima generazione di Open Fan engines, è ora pronto per i test. Questi test saranno condotti nella BeCOVER aerodynamic test cell, situata accanto a Safran Aero Boosters in Belgio, unica in Europa per la sua capacità di testare le future tecnologie aeronautiche.

Da quasi 20 anni, Safran Aero Boosters è stata scelta per sviluppare e produrre low pressure compressors per un’ampia gamma di motori per l’aviazione civile di grande successo: LEAP (A320 e B737), GEnx (B787), GE9X (B777X), GE Passport (Global7500), CF34-10 (E190 e C909), GP7200 (A380). Un’esperienza che le garantisce una posizione di leadership mondiale fino alla graduale sostituzione di questi motori, oltre il 2035.

Oggi, Safran Aero Boosters si impegna a mantenere il proprio vantaggio tecnologico testando questo prototipo di high-speed low pressure compressor in scala 1, che fornirà informazioni aerodinamiche essenziali su high-speed compressors for unducted engines. I test saranno condotti nell’ambito del programma di dimostrazione tecnologica CFM RISE e confermeranno diverse tecnologie di produzione, tra cui l’integrally-bladed rotor (“blisk”) realizzato con due leghe di titanio, che rappresenta un significativo passo avanti nell’ingegneria aerospaziale.

Questa campagna di test fa seguito a una serie iniziale di test completati su low-drag air-oil heat exchangers and next-generation high-flowrate oil pumps.

Safran e HAL rafforzano la loro collaborazione per la produzione di componenti forgiati per i motori LEAP

In occasione del Paris Air Show, Safran Aircraft Engines, leader mondiale nella progettazione, sviluppo e produzione di motori aeronautici, ha firmato un accordo con Hindustan Aeronautics Limited (HAL), azienda leader in India nel settore aerospaziale e della difesa, per l’industrializzazione e la produzione di rotating parts per i motori LEAP.

Questo accordo sostiene la politica governativa “Make in India” e fa seguito al memorandum d’intesa firmato da Safran Aircraft Engines e HAL nell’ottobre 2023 per sviluppare la cooperazione industriale nella produzione di componenti per i motori LEAP, nonché al contratto firmato lo scorso febbraio da entrambi i partner per la produzione di componenti forgiati. Safran Aircraft Engines continua quindi ad espandere la sua presenza in India e ad ampliare la portata della sua cooperazione con HAL attraverso la produzione di componenti in Inconel.

Safran presenta una higher-thrust version dell’M88 per i futuri aggiornamenti del Rafale

Al Paris Air Show, Safran presenta l’M88 T-REX, un’evoluzione del suo motore M88. Compatibile con i futuri standard del Dassault Aviation Rafale, questo motore si baserà sulla comprovata affidabilità e sulle prestazioni dell’M88, portandolo al contempo a nuovi limiti con un aumento della spinta a 9 tonnellate con postbruciatore.

Per raggiungere questo livello di prestazioni, l’M88 T-REX integrerà aggiornamenti significativi e mirati. Il compressore a bassa pressione migliorato consentirà un maggiore flusso d’aria in ingresso. La turbina ad alta pressione integrerà nuovi materiali e circuiti di raffreddamento di nuova generazione, mentre l’ugello beneficerà di un’aerodinamica ottimizzata. Grazie a questi miglioramenti, l’M88 T-REX manterrà i principali vantaggi dell’attuale M88 in termini di dimensioni, modularità, efficienza nei consumi e costi di gestione, offrendo al contempo il 20% di spinta in più. Anche la manutenzione e la gestione della flotta saranno semplificate grazie alla compatibilità tra i moduli dell’M88 T-REX e quelli dell’attuale M88.

“Siamo orgogliosi di lanciare questo progetto di motore, che amplierà ulteriormente le prestazioni dell’M88 per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti delle forze armate in un contesto geopolitico sempre più instabile”, ha dichiarato Christophe Bruneau, EVP Military Engines, Safran Aircraft Engines. “Lo sviluppo dell’M88 T-REX ci consentirà inoltre di ampliare il nostro portafoglio tecnologico, a vantaggio dell’intera gamma di prodotti e rafforzando la sovranità nazionale”.

Safran sta attualmente conducendo studi di riduzione del rischio in vista dello sviluppo del motore. La qualificazione dell’M88 T-REX è in linea con la prevista entrata in servizio dello standard Rafale F5.

Vietnam Airlines collabora con Safran per la soluzione Cassiopée Alpha di nuova generazione

In occasione del Vietnam-France Business Forum, Vietnam Airlines e Safran Electronics & Defense hanno annunciato un Memorandum d’intesa per l’implementazione della soluzione Cassiopée Alpha, dedicata alla decodifica e all’analisi dei dati di volo per il periodo 2026-2030.

Questo accordo segna una nuova pietra miliare nella consolidata collaborazione tra i due partner. Progettata come piattaforma all-in-one, Cassiopée Alpha soddisfa le esigenze di tutti i reparti della compagnia aerea: flight safety, flight operations, maintenance and data science. Consentirà a Vietnam Airlines di conformarsi alle attuali normative di sicurezza sia per la sua flotta attuale che per quella futura, fornendo al contempo strumenti innovativi per migliorare ulteriormente la sicurezza operativa e l’efficienza della flotta.

Disponibile sia in modalità SaaS che on-premise, Cassiopée Alpha è completamente personalizzabile per soddisfare le esigenze specifiche di qualsiasi compagnia aerea. Grazie al suo design modulare, aperto e flessibile, questa soluzione senza pari può essere integrata perfettamente in qualsiasi ecosistema digitale.

Safran e Revima rafforzano la loro collaborazione per i landing gear

Safran Landing Systems e Revima annunciano il rinnovo del loro accordo di fornitura di ricambi e supporto tecnico.

Olivier Legrand, Revima Group President & CEO e François Bastin, CEO di Safran Landing Systems, hanno firmato un contratto a lungo termine per supportare le due landing gear repair & overhaul facilities (France and Thailand) di REVIMA, che include la fornitura di ricambi, l’accesso a pubblicazioni tecniche OEM e il supporto ingegneristico per la manutenzione dei landing gear di un’ampia gamma di aeromobili Airbus.

L’accordo rafforza la collaborazione su programmi storici come l’Airbus A320ceo e l’A330, aprendo al contempo la strada al futuro con i landing gear models che equipaggiano gli Airbus A320neo e A330neo, nonché il main landing gear dell’Airbus A350-900.

Un French aerospace consortium lancia una iniziativa per sviluppare hybrid-electric propulsion for general aviation

Quattro importanti aziende aerospaziali francesi hanno annunciato un ambizioso progetto di ricerca collaborativa per studiare e definire un’architettura di propulsione ibrida-elettrica per velivoli leggeri con efficienza ottimizzata dell’elica, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti dalla Direzione Generale dell’Aviazione Civile francese (DGAC) e dal Consiglio di Ricerca Aeronautica Civile CORAC.

Il progetto di R&T si chiama TAGINE, acronimo francese di: “Tentative dans l’Aviation Générale d’Introduction de Nouvelles Énergies”, che si traduce come: “Iniziativa per introdurre energia pulita nell’aviazione generale”.

Questo consorzio, composto da Daher, Safran, Collins Aerospace e Ascendance, supporta pienamente le roadmap nazionali e internazionali per la decarbonizzazione del settore aeronautico. Il progetto si rivolge specificamente agli aeromobili da 6 a 10 posti. Con 25.000 velivoli di questo tipo in servizio in tutto il mondo, questo segmento è stato identificato come prioritario per avviare la transizione ecologica del trasporto aereo entro il 2027.

Il progetto, finanziato da CORAC e DGAC, mira a valutare la fattibilità tecnica, la sostenibilità economica e il potenziale di decarbonizzazione di tale architettura di propulsione ibrida-elettrica su una piattaforma nella categoria dell’aereo multiruolo Kodiak di Daher. Questo approccio innovativo sfrutta le competenze complementari dei quattro partner.

La French Air & Space Force e Safran firmano un accordo per rafforzare la cooperazione in materia di risorse umane

La French Air & Space Force (AAE), Défense Mobilité e Safran hanno firmato un accordo per rafforzare e fornire un quadro strutturato per la cooperazione nella gestione delle competenze, nella transizione di carriera e nella mobilità del personale militare.

In risposta alle crescenti sfide legate al reclutamento e al mantenimento dei talenti nei settori ad alta tecnologia, questo accordo rappresenta un’importante pietra miliare nella collaborazione tra Safran, un attore chiave della base industriale della difesa francese, e l’apparato militare del Paese.

Safran e Babcock International Group rafforzano la collaborazione franco-britannica nel settore della difesa con un nuovo Memorandum d’Intesa

Safran Electronics & Defense, leader nelle soluzioni di difesa ad alta tecnologia, e la defence company Babcock International Group (Babcock), hanno annunciato piani per rafforzare la collaborazione su multi-domain mission systems, aircraft engines, space systems, tactical and strategic communications.

Il Memorandum d’Intesa (MOU), firmato al Paris Air Show, mira a combinare le competenze di livello mondiale di Safran e Babcock per fornire soluzioni avanzate, competitive e innovative per i mercati della difesa del Regno Unito, della Francia e internazionali.

