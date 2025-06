Air France al Paris Air Show 2025: focus sui talenti e sulle professioni del futuro

Dal 20 al 22 giugno, durante le giornate di porte aperte al pubblico, i team di Air France hanno partecipato all’edizione 2025 del Paris Air Show, un evento imperdibile per appassionati di aviazione, professionisti del settore e per i talenti di domani.

“Presso lo stand di Air France-KLM Group, il personale di Air France ha accolto oltre 5.000 visitatori, venuti per conoscere le professioni, parlare con i team ed esplorare le opportunità di carriera in Air France. Piloti, ingegneri, tecnici, esperti IT e di risorse umane hanno condiviso il loro lavoro quotidiano con entusiasmo e autenticità, in un’atmosfera calorosa e coinvolgente.

In totale, 128 dipendenti di Air France sono stati mobilitati per rendere possibile questa esperienza unica. Si sono inoltre tenute otto conferenze, che hanno attirato circa 400 partecipanti tra studenti, famiglie e professionisti.

Nel 2025 Air France prevede di assumere oltre 2.000 persone (con contratti a tempo indeterminato e di apprendistato) in tutte le aree aziendali. Questo volume, in linea con gli anni precedenti, riflette l’impegno della compagnia aerea a continuare a investire nelle competenze e nel futuro.

Il fabbisogno di reclutamento è particolarmente elevato nelle aircraft maintenance, digital, flight operations, commercial roles and support functions. Questo evento ha offerto ai candidati, sia neolaureati che professionisti esperti, l’opportunità di scoprire l’ampia varietà di carriere disponibili e di interagire direttamente con coloro che le realizzano ogni giorno”, afferma Air France.

“In un settore dell’aviazione in rapida evoluzione, Air France ha siglato quattro partnership con istituti di istruzione superiore, sottolineando il suo impegno a sostenere la trasformazione del settore, promuovere le pari opportunità e contribuire a plasmare il futuro con le giovani generazioni. Queste iniziative hanno il potenziale di raggiungere oltre 10.000 studenti.

Con l’EPF Engineering School, Air France ha lanciato una professional integration chair incentrata sull’aumento della rappresentanza femminile nei settori scientifico e tecnico. Questa partnership mira a promuovere la parità di genere, incoraggiare la diversità nelle assunzioni e costruire ponti tra studenti e mondo aziendale attraverso azioni concrete: sviluppo congiunto di contenuti formativi, workshop guidati dai dipendenti e supporto all’occupazione.

La “Digital Systems and Air Transport” chair firmata con ISEP evidenzia un approccio orientato all’innovazione. Sostenendo le iniziative formative, tecnologiche e scientifiche dell’istituto, Air France mira a rafforzare il proprio bacino di talenti nelle tecnologie digitali, un’area chiave sia per la manutenzione che per le operazioni IT.

La rinnovata partnership con TBS Education rafforza la presenza di Air France nella regione di Tolosa e contribuisce ad attrarre nuovi talenti nelle funzioni manageriali, commerciali e di supporto, in linea con le esigenze in continua evoluzione del settore.

Infine, è stato firmato un accordo di partnership con Evering, un istituto creato dall’Università di Bordeaux in collaborazione con Bordeaux INP. Basandosi sull’eredità dell’Institute of Aeronautical Maintenance, questa consolidata partnership rappresenta l’impegno di entrambe le parti a rafforzare ulteriormente questa collaborazione”, prosegue Air France.

“Venerdì 20 giugno, Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) ha inoltre consegnato gli IPSA Student Trophies, organizzati in collaborazione con l’engineering school nell’ambito di una sfida dedicata alla transizione ambientale.

Per oltre un mese, i team di studenti hanno lavorato su due temi pratici: sustainable transport in industrial zones e waste recycling and recovery. L’obiettivo della sfida era generare idee innovative e realizzabili, su misura per le esigenze operative dell’azienda.

Tre progetti finalisti sono stati premiati durante la MRO Lab awards ceremony, organizzata da Air France Industries, per celebrare la loro creatività e il loro impegno. Ai tre studenti vincitori del Grand Prize è stato offerto uno stage di 4 mesi presso la Air France aircraft maintenance division, per sviluppare ulteriormente la soluzione proposta.

Per chi non ha potuto partecipare al Paris Air Show, è possibile scoprire tutte le nostre posizioni aperte e candidarsi su: recrutement.airfrance.com“, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France)