Qatar Airways collabora con Panasonic Avionics per offrire un’esperienza di cabina più smart e connessa sulla sua flotta Boeing 777-9

Qatar Airways continua a stabilire nuovi standard nell’esperienza dei passeggeri con il lancio, durante il 55th International Paris Air Show, del suo sistema di intrattenimento di bordo di nuova generazione, basato sulla nuova piattaforma Converix di Panasonic Avionics, sulla sua Boeing 777-9 fleet. L’annuncio segna un passo importante nel progresso della visione della compagnia aerea per un’esperienza di bordo digitale, personalizzata e smart.

“In linea con l’impegno di Qatar Airways nel offrire un’esperienza di viaggio eccezionale, la ‘World’s Best Airline’, votata per la nona volta da Skytrax nel 2025, implementerà un sistema di intrattenimento di bordo rivoluzionario per trasformare l’esperienza di bordo attraverso una personalizzazione intelligente e una perfetta integrazione dei sistemi. Grazie all’avanzata tecnologia di intelligenza artificiale (AI), il nuovo sistema consentirà ai passeggeri di interagire e controllare aspetti chiave della loro esperienza di bordo, il tutto attraverso un’unica piattaforma connessa e intelligente.

Nell’ambito di un’esperienza iper-personalizzata, il sistema offre inoltre ai passeggeri contenuti dinamici personalizzati in base alle loro preferenze, seat-level smart controls e un ambiente digitale completamente connesso”, afferma Qatar Airways.

Xia Cai, Senior Vice President Product Development, Qatar Airways, ha dichiarato: “In qualità di neo-incoronata World’s Best Business Class, continuiamo a concentrarci sulla ridefinizione continua dell’esperienza dei passeggeri. Questa piattaforma non riflette solo i progressi compiuti, ma anche il futuro che stiamo costruendo. La nostra nuova piattaforma è più di un semplice aggiornamento tecnologico: è un punto di svolta che ridefinirà completamente l’intrattenimento in volo. Con ogni nuovo traguardo, continuiamo a plasmare il futuro del viaggio e a progredire a 35.000 piedi e oltre”.

“Questa piattaforma introduce un modular, digital-first approach all’in-flight engagement. Consente la gestione standardizzata dei contenuti e la compatibilità con l’AI su tutti i tipi di aeromobili, ponendo le basi per la futura scalabilità e l’innovazione in tutta la flotta.

Questo traguardo riflette l’impegno strategico di Qatar Airways verso la trasformazione digitale e la continua evoluzione del prodotto per connettersi con i passeggeri in ogni aspetto del loro viaggio”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)