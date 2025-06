Brussels Airlines si prepara ad un’intensa stagione estiva con una maggiore capacità

Brussels Airlines è pronta per un’intensa stagione estiva. La compagnia aerea opererà con una flotta di 50 aeromobili, rispetto ai 44 dell’estate 2024. Si prevede che quasi 2 milioni di passeggeri viaggeranno con Brussels Airlines e sono state implementate diverse iniziative per garantire una vacanza senza intoppi a tutti.

“Le vacanze estive in Belgio stanno per iniziare e Brussels Airlines è pronta a portare i suoi passeggeri nelle loro destinazioni preferite. La Spagna rimane imbattibile per i belgi in vacanza. Brussels Airlines serve ben 12 destinazioni spagnole, con Malaga, Barcellona e Alicante tra le più gettonate per i passeggeri in partenza dal Belgio. Anche Valencia registra un forte aumento della domanda.

Seguono Grecia e Italia, entrambe con 9 destinazioni. Brussels Airlines registra anche un forte aumento dei viaggiatori belgi a Porto (Portogallo).

Sulla rete a lungo raggio, New York e Kinshasa sono le destinazioni turistiche più gettonate dai belgi, sia per trascorrere le vacanze estive che per visitare familiari e amici”, afferma Brussels Airlines.

“Brussels Airlines ha ampliato significativamente la sua flotta rispetto all’estate 2024. Ha aggiunto alla propria flotta un Airbus A320 per le rotte a corto e medio raggio e un Airbus A330 per le rotte a lungo raggio. Inoltre, 4 Airbus A220 sono impiegati nella rete tramite il wet-lease partner Air Baltic, che opera voli per conto di Brussels Airlines. Questo porta la flotta totale a 50 unità durante l’estate.

Poiché la stagionalità rimane una sfida nel settore dell’aviazione, Brussels Airlines ha elaborato una strategia per avere la massima capacità possibile in estate. Oltre alla capacità in wet lease, Brussels Airlines collabora per la prima volta con summer students come cabin crew members. Sono stati assunti 47 studenti che hanno superato lo stesso processo di selezione e la stessa formazione rigorosa di tutti gli altri membri dell’equipaggio.

Dal 1° gennaio 2025 Brussels Airlines ha già assunto quasi 300 nuovi dipendenti. La maggior parte (153) sono assistenti di volo, piloti (57) e personale aeroportuale (47). Con la crescita e l’espansione di Brussels Airlines, i nuovi colleghi possono intraprendere un’entusiasmante carriera a lungo termine”, prosegue Brussels Airlines.

“Sebbene l’estate offra molti momenti per prendersi una pausa e ricaricarsi, è anche la stagione in cui i nostri team sono più impegnati. Dietro ogni viaggio senza intoppi e ogni ricordo di vacanza ci sono colleghi che si presentano con dedizione, cura e professionalità, giorno dopo giorno. Desidero ringraziare sinceramente tutti i dipendenti di Brussels Airlines per aver fatto il possibile, assicurando che i nostri ospiti si sentano accolti, al sicuro e apprezzati in ogni fase del percorso”, afferma Dorothea von Boxberg, CEO di Brussels Airlines.

“Randstad, rinomato fornitore di servizi HR, ha condotto un ampio studio in Belgio e ha indicato il settore dell’aviazione come il settore più attraente in cui lavorare e Brussels Airlines come datore di lavoro più attraente nel settore dell’aviazione. Ciò rende la compagnia aerea fiduciosa di attrarre ancora più dipendenti di talento in futuro.

Brussels Airlines ha raddoppiato la capacità della sua bag drop area nella departure hall di Brussels Airport, consentendo ai passeggeri che hanno effettuato il check-in online di consegnare i propri bagagli in pochissimo tempo. Insieme a tutti i partner, la compagnia aerea ha lavorato instancabilmente durante tutto l’anno per prepararsi a un’operatività estiva senza intoppi”, conclude Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines – Photo Credits: Brussels Airlines)