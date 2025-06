SkyTeam compie 25 anni

Il 22 giugno 2025 SkyTeam ha festeggiato il suo 25° anniversario, celebrando un quarto di secolo di collaborazione internazionale e una missione condivisa per migliorare i viaggi globali.

“Fondata da quattro compagnie aeree nel 2000, l’alleanza conta ora 18 membri e collega oltre 945 destinazioni in 145 paesi. Entrando in una nuova fase, SkyTeam si concentra sulla trasformazione digitale, sull’innovazione dell’esperienza cliente e sull’accelerazione degli sforzi per la sostenibilità in tutta la sua rete.

Fin dalla sua fondazione, SkyTeam ha posto i clienti al centro dell’alleanza. Con un totale di 235 milioni di iscritti ai programmi fedeltà, SkyTeam ha semplificato l’offerta di vantaggi e riconoscimenti in tutta l’alleanza. Questo impegno continua a plasmare iniziative condivise: dalle lounge condivise e dai servizi SkyPriority ai trasferimenti interlinea senza interruzioni e al riscatto delle miglia”, afferma SkyTeam.

“Negli ultimi 25 anni, SkyTeam ha introdotto una serie di innovazioni per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti:

– Ha lanciato un seamless check-in, reso possibile dalla SkyTeam Digital Spine, che consente ai viaggiatori di effettuare il check-in per itinerari multi-compagnia tramite la loro app o il loro sito web preferiti.

– Ha sviluppato strumenti digitali pluripremiati, come il Carry-On Calculator, per migliorare e semplificare il percorso del cliente.

– Ha guidato il settore come prima alleanza a implementare standardized airport priority services con SkyPriority, disponibili in oltre 900 aeroporti.

– Ha introdotto vantaggi fedeltà reciproci e migliorati attraverso i livelli SkyTeam Elite ed Elite Plus.

– Ha ampliato l’accesso alle lounge in oltre 750 località per i clienti idonei, incluse le lounge con brand SkyTeam a Dubai, Santiago, Sydney e Vancouver.

SkyTeam è leader tra le alleanze globali nell’impegno sociale e ambientale. Ha lanciato The Aviation Challenge, un’iniziativa innovativa per contribuire ad accelerare l’aviazione sostenibile, che ha riunito oltre 27 operatori del settore sin dal suo inizio. SkyTeam ha inoltre approvato all’unanimità la campagna 25by2025 della IATA per affrontare la disuguaglianza di genere nel settore dell’aviazione ed è recentemente diventata la prima alleanza a emanare una Anti-Human Trafficking Declaration“, prosegue SkyTeam.

“Il successo di SkyTeam risiede nella forza delle sue partnership e in una visione condivisa che pone il cliente al centro dell’esperienza di viaggio”, afferma Andrés Conesa, Chairman of SkyTeam and CEO of Aeromexico, uno dei quattro membri fondatori dell’alleanza. “Negli ultimi due decenni ho avuto il privilegio di vedere SkyTeam crescere fino a diventare un network veramente globale, espandendo la nostra portata, approfondendo la collaborazione e migliorando l’esperienza di viaggio di milioni di clienti in tutto il mondo”.

“Questo traguardo di 25 anni non è solo una riflessione sui nostri successi. È anche un catalizzatore per il futuro”, ha dichiarato Patrick Roux, CEO di SkyTeam. Insieme ai nostri membri, stiamo costruendo la prossima generazione di esperienze di viaggio: più intelligenti, più integrate e più responsabili. Un ecosistema connesso che mette il cliente al comando, indipendentemente dal numero di compagnie aeree coinvolte”.

“L’adesione a SkyTeam ci ha offerto nuove opportunità per offrire ai nostri clienti un’esperienza di viaggio più fluida e personalizzata in tutto il mondo”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS. “Come nuovo membro, siamo orgogliosi di far parte di un’alleanza caratterizzata dall’eccellenza operativa e da un’attenzione condivisa al cliente. Insieme agli altri membri di SkyTeam, SAS si è classificata più volte al primo posto nella classifica globale delle performance di puntualità nel 2025, a dimostrazione della forza e dell’impegno dell’alleanza nel fornire ai nostri clienti un’esperienza costantemente affidabile”.

“Con l’adesione all’alleanza di nuovi membri come Virgin Atlantic e SAS, SkyTeam sta attivamente plasmando il futuro dei viaggi attraverso continui investimenti in tecnologie condivise e innovazione nei programmi fedeltà, con l’obiettivo di creare un’esperienza cliente ancora più fluida:

– Abilitare i viaggi intermodali attraverso partnership con Eurostar e Trenitalia, creando collegamenti più fluidi tra aereo e treno.

– Migliorare le funzionalità digitali, tra cui il check-in senza interruzioni tra le compagnie aeree membri, real-time baggage tracking, integrated loyalty experiences”, conclude SkyTeam.

(Ufficio Stampa SkyTeam – SAS)