Ethiopian Airlines riceve 4 riconoscimenti agli SKYTRAX 2025

Ethiopian Airlines informa: “Ethiopian Airlines è stata nominata ancora una volta Miglior Compagnia Aerea in Africa agli SKYTRAX in occasione dei World Airline Awards 2025. Si tratta dell’ottavo anno consecutivo in cui il vettore ottiene questo prestigioso riconoscimento internazionale.

La cerimonia di premiazione si è svolta durante l’International Paris Air Show presso l’aeroporto di Le Bourget, un evento che celebra l’eccellenza del trasporto aereo a livello globale, valorizzando i risultati in termini di servizio, innovazione e soddisfazione del cliente.

Oltre al riconoscimento come Miglior Compagnia Aerea in Africa, Ethiopian Airlines ha ricevuto ulteriori importanti premi: Miglior Economy Class in Africa; Miglior Business Class in Africa; Miglior Catering a bordo della Business Class“.

Mesfin Tasew, CEO del Gruppo Ethiopian Airlines, ha dichiarato: “Siamo profondamente onorati di essere stati riconosciuti ancora una volta come Miglior Compagnia Aerea in Africa agli SKYTRAX. Questo risultato testimonia la dedizione e professionalità dell’intera famiglia Ethiopian Airlines. Ma è anche il riflesso della fiducia e della fedeltà dei nostri stimati passeggeri in tutto il mondo. Continueremo a impegnarci per offrire un servizio eccezionale e connettere il continente africano con il resto del mondo”.

“Come compagnia di bandiera del continente, Ethiopian continua a svolgere un ruolo chiave nello sviluppo del settore aeronautico africano, stabilendo nuovi standard globali grazie a una rete in espansione, aeromobili di ultima generazione e un forte focus su innovazione digitale e sostenibilità”, conclude Ethiopian Airlines.

(Ufficio Stampa Ethiopian Airlines – Photo Credits: Ethiopian Airlines)