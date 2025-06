Lufthansa Technik vince nuovamente due Red Dot Design Awards

Lufthansa Technik informa: “Lufthansa Technik AG può ancora una volta aspettarsi di ricevere due degli ambiti Red Dot Design Awards, probabilmente il più prestigioso riconoscimento internazionale nel campo del product and industrial design.

L’innovativo Hidden Touch Display dell’azienda ha recentemente convinto la giuria nella categoria ‘Design Concept 2025′. GuideU CircularFit, un concept per le generazioni future del popolare non-electric floor path marking system for aircraft cabins di Lufthansa Technik, è stato inoltre premiato nella ‘Concept: Sustainability’ category. La cerimonia di premiazione si terrà a Singapore a ottobre”.

“Il clou dell’Hidden Touch Display è la straordinaria fusione tecnologica di un aspetto e di un’esperienza d’uso di alta qualità con una funzionalità impeccabile per le cabine degli aerei di lusso. Permette ai passeggeri di VIP/VVIP aircraft, business jets o commercial first class cabins di gestire tutte le funzioni interne tramite un pannello touch elegante e intuitivo che scompare semplicemente in qualsiasi tipo di high-class interior surface quando non è in uso. Personalizzabili per superfici come legno, fibra di carbonio o metallo, solo per citarne alcune, tutte le cabin control interfaces ora si integrano perfettamente nel design della cabina e compaiono solo quando necessario.

Integrando direttamente tecnologie all’avanguardia con elementi di pregio della cabina, l’Hidden Touch Display supera molti limiti dei design degli schermi convenzionali. Questo offre ai designer d’interni gradi di libertà completamente nuovi che li aiutano a realizzare la loro ambizione di offrire ai passeggeri una control experience intuitiva ma al tempo stesso sofisticata sia dal punto di vista ottico che tattile. Ad esempio, invece di intervallare una superficie impiallacciata di alta qualità o un’anta di un mobiletto con un touchscreen permanente visivamente decentrato, i designer di cabine possono ora utilizzare la superficie impiallacciata o l’anta stessa come un complex zone controller che appare solo con il tocco di un dito”, prosegue Lufthansa Technik.

“Il non-electrical GuideU CircularFit floor path marking system ha impressionato la giuria di esperti come il primo aviation cabin product del suo genere ad essere sviluppato coerentemente per un’economia circolare. Il nuovo concept mantiene la patented photoluminescence technology delle attuali GuideU lighting strips, utilizzate con successo da oltre 300 compagnie aeree negli ultimi 30 anni. Il CircularFit approach offre ora la possibilità di ridurre i costi dei materiali fino al 40% e il consumo di materie prime del 90% grazie a fully reusable photoluminescent elements and recyclable carrier components. In questo modo, il prodotto rimane personalizzabile e facile da installare, migliorando l’estetica della cabina e ridefinendo il design sostenibile.

GuideU CircularFit è sviluppato specificamente per i severi requisiti delle cabine degli aerei e incapsula il photoluminescent pigment in elementi di vetro resistenti, che vengono trasformati in piastrelle geometriche personalizzabili in vari colori e design. Queste piastrelle sono inserite in un supporto flessibile e resistente in poliuretano termoplastico (TPU). Il design avanzato consente un’installazione rapida inserendosi a scatto in un adjustable TPU foam strip, rendendolo facile da rimuovere e riattaccare. Grazie a questa versatilità, le compagnie aeree possono riposizionare o riutilizzare il sistema su più aeromobili, massimizzandone il valore durante l’intero ciclo di vita”, conclude Lufthansa Technik.

“Vincere due di questi premi di settore altamente riconosciuti, soprattutto in un contesto di così alto livello, mi riempie di orgoglio e gioia”, ha dichiarato la Dr. Janna Schumacher, Chief Human Resources Officer and on the Executive Board of Lufthansa Technik AG responsible for the Original Equipment and Special Aircraft Services segment. “Siamo estremamente grati di ricevere questi riconoscimenti, che a mio avviso sono una chiara testimonianza dell’incessante spirito innovativo della nostra azienda. Il mio più sentito ringraziamento va a tutti gli esperti delle giurie e, naturalmente, a tutto il team del nostro Original Equipment Innovation branch, che ritengo abbia ancora una volta alzato l’asticella per aircraft interiors di alta qualità, ma al contempo più sostenibili”.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik – Photo Credits: Copyright Lufthansa Technik)