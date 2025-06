easyJet lancia una promozione flash di 48 ore e inaugura 7 nuove destinazioni da Milano

easyJet informa: “easyJet annuncia una promozione flash valida da oggi 24 giugno alle ore 9:00 fino alle ore 9:00 del 26 giugno: per sole 48 ore, sarà possibile approfittare di sconti fino al 15% su una selezione di rotte estive da e per l’Italia, con 20.000 posti disponibili per volare tra il 4 luglio e il 30 settembre. Un’occasione perfetta per prenotare all’ultimo le proprie vacanze estive verso le più belle destinazioni balneari e il Marocco a prezzi imbattibili.

Tra le destinazioni incluse nella promozione flash figurano mete come Mykonos, Marrakech, Santorini, Heraklion e Kos, perfette per chi desidera vivere un’estate indimenticabile nel Mediterraneo.

La promozione è già attiva su easyJet.com e tramite l’app mobile di easyJet“.

“Questa settimana sono inoltre in partenza 7 nuove destinazioni dai due aeroporti milanesi di Linate e Malpensa.

Per i passeggeri in partenza da Milano Linate, dove easyJet ha inaugurato una nuova base quest’anno, è possibile decollare verso quattro perle del Mediterraneo: Spalato, la suggestiva città croata che rappresenta la perfetta porta d’accesso alla Dalmazia con le sue acque cristalline e il patrimonio storico millenario; da oggi 24 giugno Ibiza e Maiorca, isole vibranti dove mare turchese, spiagge paradisiache e vita notturna si fondono in un mix irresistibile; e dal 28 giugno Figari, nella selvaggia e affascinante Corsica del Sud, perfetta per chi cerca natura incontaminata e paesaggi mediterranei.

Da Milano Malpensa sono in partenza altre 3 destinazioni imperdibili: dal 23 giugno è disponibile il volo per Biarritz, l’elegante località balneare francese dove il surf incontra la raffinatezza; Salonicco, la vivace capitale culturale della Macedonia greca, ricca di storia bizantina e ottomana decolla invece dal 25 giugno, infine Evenes sarà operativa dal 28 giugno, per scoprire le meraviglie dell’arcipelago norvegese delle Lofoten, dove la natura artica regala paesaggi da sogno sotto il sole di mezzanotte”, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)