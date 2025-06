News Brevi – 23.06.2025

AERONAUTICA MILITARE: ELICOTTERO DEL 15° STORMO RECUPERA UOMO IN DIFFICOLTA’ SU UNA SCOGLIERA – Si è concluso alle prime luci dell’alba di oggi il recupero di un uomo rimasto isolato ed in difficoltà su una scogliera nei pressi della spiaggia di Torre Chia, nella costa sud della Sardegna. L’intervento è stato effettuato da un elicottero HH-139B dell’80° Centro SAR (Search And Rescue) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, di stanza a Decimomannu (CA). L’equipaggio in prontezza d’allarme, che aveva ricevuto poco prima l’ordine di missione dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE) – attivata dal 13° MRSC (Maritime Rescue Sub Centre) di Cagliari – si è diretto verso l’area di intervento, per ricercare e soccorrere un uomo in difficoltà rimasto bloccato su una scogliera. Una volta individuato, l’uomo è stato trasportato a bordo dell’elicottero militare grazie all’uso del verricello. Completato il recupero, l’uomo è stato trasferito presso l’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione G. Brotzu di Cagliari per gli accertamenti e cure sanitare. Concluso positivamente l’intervento di soccorso, elicottero e l’equipaggio sono rientrati alla base militare di Decimomannu (CA), tornando subito disponibili per il pronto impiego in caso di necessità. Il 15° Stormo garantisce, 24 ore su 24, ogni singolo giorno dell’anno, la ricerca e il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita e il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche complesse, sia di giorno sia di notte. Dalla sua costituzione a oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato migliaia di persone in pericolo di vita, mentre in estate svolgono anche attività Antincendio Boschivo (AIB) nell’ambito degli assetti forniti dalla Difesa per questa campagna. Dal 15° Stormo di Cervia, oltre l’80° Centro SAR di Decimomannu (Cagliari), dipendono, dislocati su tutto il territorio nazionale, anche l’82° Centro SAR di Trapani, l’85° Centro SAR di Pratica di Mare (Roma), l’84° Centro SAR di Gioia del Colle (Bari) e l’83° Gruppo SAR, sito proprio su Cervia (Ravenna). I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche complesse. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate, per questo genere di interventi, oltre che dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: A LATINA IL SEMINARIO PER UNA MAGGIORE DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA – Dal 9 al 13 giugno, il 70° Stormo di Latina ha ospitato il 24° Seminario Generale per gli Organismi di Sicurezza dell’A.M., organizzato dal Centro Coordinamento Sicurezza AM, Reparto alle dipendenze del Capo Reparto Generale Sicurezza dello Stato Maggiore dell’Aeronautica, in favore di tutto il personale proveniente dal Comando di Roma e dai Nuclei Sicurezza e Sezioni Sicurezza SAP (“Special Access Program”) dislocati su tutto il territorio nazionale. L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto e scambio di esperienze tra il personale dell’articolata organizzazione di sicurezza, con lo studio di alcuni “case studies”, l’analisi condivisa di importanti “lessons learned” e la standardizzazione di procedure operative per tutti i Nuclei Sicurezza, vedendo pienamente coinvolto anche il personale delle Sezioni Sicurezza SAP. Nei giorni di attività seminariale, gli argomenti di confronto sono stati numerosi coinvolgendo pienamente il settore della Sicurezza SAP, le cui tematiche si integrano sempre con maggiore dinamicità nell’attività dei Nuclei Sicurezza. A conclusione del seminario è intervenuto anche il Capo Reparto Generale Sicurezza, Col. Antonio Genovese, che nell’occasione ha presentato il Col. Andrea Marradi quale suo sostituto alla guida del Reparto Generale Sicurezza dal 16 giugno 2025, esprimendo, inoltre, un particolare plauso al contributo che tutta l’organizzazione periferica di sicurezza ha fornito nel monitoraggio preventivo di potenziali criticità e minacce per la sicurezza della F.A.. A chiusura dell’attività ha avuto luogo il tradizionale scambio dei crest tra il Comandante del 70° Stormo e il Comandante del Centro Coordinamento Sicurezza AM, Col. Giuseppe Longo, il quale, nel ringraziare tutto lo staff dello Stormo per l’impeccabile supporto ricevuto, ha evidenziato come la sinergia raggiunta nell’occasione tra i due Reparti, rappresenti per entrambi una crescita organizzativa, elevando la consapevolezza dei propri mezzi e delle proprie capacità (Ufficio Stampa Aeronautica Militare)

IL PRESIDENTE ENAC FIRMA L’ACCORDO ENAC- OMI PER L’ISTITUZIONE DI UNA SANDBOX UAV A GROTTAGLIE DEDICATA ALLE EMERGENZE SANITARIE – Oggi, 23 giugno, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma e l’AD di OMI – Officine Meccaniche Irpine, Andrea Villano, hanno firmato l’accordo per l’istituzione di una sandbox regolamentare temporanea presso lo spazioporto di Grottaglie, destinata allo sviluppo di Unmanned Aerial Vehicle (UAV) per le emergenze sanitarie. La sandbox consentirà di testare operazioni tramite droni in uno spazio operativo controllato e sicuro, disciplinato da una regolamentazione semplificata e flessibile. La firma è avvenuta nell’ambito dell’evento “Insieme per costruire domani”, organizzato da OMI in occasione del 1° anniversario della nomina a Cavaliere del Lavoro di Aquilino Carlo Villano, Fondatore e Presidente dell’azienda. L’incontro è stato avviato da un messaggio del Ministro dell’Interno Pref. Matteo Piantedosi, letto dal Prefetto di Avellino Rossana Riflesso, e ha visto la partecipazione anche del Gen. Giuseppe Lupoli, Consigliere di Amministrazione Enac e Direttore ARMAEREO. A seguire, il Presidente Pierluigi Di Palma è intervenuto alla Tavola Rotonda “Ecosistemi Aerospaziali – Incontri tra visione, tecnologia e difesa”, insieme al Gen. Lupoli, al Managing Director Aeronautics Division Leonardo S.p.A. Stefano Bortoli e Angelo Pansini, Dirigente MBDA. Il Presidente Enac Di Palma: “Nell’esprimere al Cav. Villano un sentito augurio per il primo anno di Cavalierato, desidero rinnovargli un personale ringraziamento per questa preziosa sinergia che consentirà a molti giovani, attraverso le proprie capacità, di concorrere allo sviluppo e alla crescita della loro terra. Questo accordo si lega alla prospettiva di Enac di accompagnare, attraverso attività di finanziamento e di certificazione, in raccordo con EASA, uno studio che potrà introdurre nel mercato un prodotto di pubblica utilità, con droni che svolgeranno un importante servizio sanitario e di prevenzione, coniugando l’innovazione tecnologica con la salvaguardia di vite umane”. Presenti all’evento, per Enac, anche il Direttore Innovazione Tecnologica Giovanni Di Antonio e il PM Osservatorio Parlamentare Alessandra Costantini. Ha moderato i lavori il Vice Direttore TG5 Giuseppe De Filippi.

DASSAULT AVIATION CHIUDE UN PARIS AIR SHOW 2025 DI SUCCESSO – Dassault Aviation informa: “In occasione della 55ª edizione del Paris Air Show – Le Bourget, Dassault Aviation ha avuto il piacere di accogliere, per tutta la settimana, numerosi visitatori istituzionali, partner industriali, clienti, appassionati di aeronautica e il grande pubblico. Questo evento imperdibile ha messo in mostra la nostra competenza, il nostro impegno per l’innovazione e le prestazioni e l’eleganza dei nostri velivoli civili e militari, tra cui le dimostrazioni di volo del Rafale e del Falcon 6X”.

AL VIA IL COLLEGAMENTO FORLI’- VIENNA, OGNI DOMENICA, FINO AL 22 SETTEMBRE – Forlì Airport informa: “E’ decollato ieri, domenica 22 giugno, il nuovo volo Forlì – Vienna – Forlì di F.A.-GoTo Fly (operato con B737-400 Air Mediterranean) che fino al prossimo 22 settembre (ultima data di rientro su Forlì) consentirà ai turisti provenienti dall’Austria di raggiungere la costa della Riviera Adriatica e le più belle località storiche, ambientali e termali della Romagna balneare e appenninica. Il collegamento settimanale, ogni domenica, permetterà inoltre a chi vuole trascorrere qualche giorno nel cuore della vecchia e fascinosa Europa Imperiale, di atterrare direttamente sulle rive del Danubio. Per informazioni e acquisto biglietti, visitate il sito www.goto-fly.it“.

IBERIA COMPAGNIA AEREA UFFICIALE DEL MADRID PRIDE 2025 – Iberia informa: “Per la prima volta in assoluto, Iberia parteciperà quest’anno alla parata del Pride LGBTQ+, che si terrà il 5 luglio nel centro di Madrid. Lo farà con un grande carro decorato con i colori dell’arcobaleno come orizzonte, ispirato alla campagna creata appositamente per questa occasione con lo slogan ‘Vuela como eres'”. “Volare simboleggia movimento, apertura e nuove opportunità. Volare è una dichiarazione di libertà e autenticità. Inoltre, volare invita ogni persona a sentirsi libera di essere se stessa, ed è questo che abbiamo cercato di trasmettere con questa campagna. In Iberia crediamo in un mondo in cui tutte le identità hanno un posto. Ecco perché ogni volo è anche uno spazio di rispetto, orgoglio e visibilità. Perché volare significa anche celebrare la diversità”, afferma Gemma Juncá, Direttore Marketing e Brand di Iberia. “Il carro, con una capienza di 50 persone, sarà occupato da dipendenti Iberia, selezionati tramite un concorso interno, in cui hanno condiviso, attraverso video e fotografie, il significato che il messaggio della campagna ‘Vuela como eres’ (Vola come sei) ha per loro. A loro si uniranno anche alcuni ambasciatori del Plan de Diversidad della compagnia. Questo gruppo, composto da oltre 200 persone provenienti da tutti i livelli gerarchici e da tutte le aree della compagnia aerea, ha la missione di promuovere l’inclusione all’interno dell’organizzazione. Tutti sono identificati con una spilla distintiva, che conferisce loro visibilità nei diversi centri di lavoro. Quest’anno Iberia è anche la compagnia aerea ufficiale del Madrid Pride 2025, quindi l’immagine della compagnia sarà presente a tutti gli eventi, dimostrando così il suo impegno per la diversità”, prosegue Iberia. “I clienti che viaggiano a bordo di aerei Iberia in questi giorni potranno acquistare un biscotto a forma di cuore, realizzato a mano da Do&Co, il fornitore abituale di catering della compagnia aerea, decorato con i colori della bandiera LGBTQ+. Sarà disponibile per l’acquisto in Economy Class sui voli a corto e medio raggio. Inoltre, i clienti che volano in Business Class il 28 giugno, Giornata Internazionale del Pride, riceveranno una replica di questo biscotto a forma di cuore con il loro caffè. Questo servizio speciale sarà disponibile agli arrivi a Madrid su tutti i voli a corto e medio raggio. Anche le Lounge Premium Dalí e Velázquez di Iberia nel Terminal 4 dell’aeroporto di Madrid si uniranno ai festeggiamenti a partire dal 16 giugno con un dessert speciale. Inoltre, grazie alla collaborazione con Coca-Cola, i clienti di queste lounge potranno gustare il Pride Tonic Cocktail, creato per l’occasione. Il sistema di intrattenimento a bordo disponibile su tutti i voli a lungo raggio di Iberia offre una speciale categoria cinematografica, con 24 film rappresentativi dell’orgoglio LGBTQ+. Dal 1° giugno Iberia ha cambiato la propria immagine sui social media, creando un’identità visiva esclusiva per il Pride 2024, caratterizzata dai colori della bandiera LGBTQ+ e dal concept ‘Vuela como eres’. Inoltre, questa settimana sui canali social dell’azienda verrà pubblicato un video con le testimonianze dei dipendenti Iberia, che condivideranno ciò che li ha spinti a volare così come sono nella loro vita”, conclude Iberia.

AIRJAPAN: PROMOZIONE “SUMMER SALE 2025” – AirJapan informa: “A partire dal 19 giugno 2025, AirJapan offrirà una “Summer Sale 2025″ valida solo per una settimana su tutte le rotte (Bangkok – Tokyo Narita, Singapore – Tokyo Narita, Seoul Incheon – Tokyo Narita), fino al 26 giugno 2025. In particolare, le nostre rotte per Singapore offrono prezzi ancora più vantaggiosi rispetto alle offerte precedenti, con una tariffa speciale all-inclusive”.

JETBLUE ANNUNCIA DUE MIGLIORAMENTI ALLA SUA BAGGAGE EXPERIENCE – JetBlue informa: “JetBlue ha annunciato oggi due importanti miglioramenti alla sua baggage experience: una nuova funzionalità dell’app mobile che fornisce ai clienti aggiornamenti in tempo reale sullo stato dei bagagli registrati e una nuova opzione che consente ai clienti di condividere in modo sicuro la posizione di un Apple AirTag o di un Find My network accessory all’interno del bagaglio registrato”. “Siamo costantemente alla ricerca di modi per offrire ai nostri clienti un’esperienza di viaggio più comoda”, ha affermato Carol Clements, Chief Digital and Technology Officer, JetBlue. Nell’ambito della nostra strategia JetForward, ci concentriamo sull’offerta di prodotti e vantaggi che i nostri clienti desiderano. Questa nuova funzionalità di tracciamento bagagli in-app, insieme alla AirTag location sharing per il recupero bagagli, è progettata per offrire ai clienti la massima tranquillità quando consegnano i bagagli con JetBlue”. “Queste nuove funzionalità offriranno ai clienti una maggiore visibilità sul viaggio dei loro bagagli e contribuiranno ad accelerare il recupero nel raro caso di ritardo o disguido. JetBlue si posiziona costantemente tra le principali compagnie aeree statunitensi per la gestione dei bagagli, con meno dell’1% dei clienti che subiscono ritardi, secondo i dati del Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti. La compagnia aerea continua a investire in tecnologie innovative e incentrate sul cliente per offrire un’esperienza di viaggio più fluida”, conclude JetBlue.

GE AEROSPACE: STATEMENT DEL GE AEROSPACE CHAIRMAN AND CEO SULLA SCOMPARSA DEL FEDEX FOUNDER – Il GE Aerospace Chairman and CEO, H. Lawrence Culp, Jr., ha rilasciato la seguente dichiarazione sulla scomparsa di Frederick W. Smith, FedEx Founder and Executive Chairman: “Sono addolorato per la scomparsa di Fred. Fred è stato un pioniere, le cui idee audaci e la cui instancabile determinazione hanno contribuito a costruire una delle aziende più rispettate al mondo. Fred non solo era un cliente amato di GE Aerospace, ma era anche un amico e un’ispirazione per me personalmente. Ammiro da tempo la sua professionalità e il suo patriottismo. È stato una delle prime persone a contattarmi quando sono entrato in GE e non dimenticherò mai il suo incontro a Memphis e l’esperienza con l’impressionante ‘midnight sort’ di FedEx presso la loro sede. Nel corso degli anni, e ancora la scorsa settimana, ho chiesto a Fred i suoi saggi consigli. È sempre stato attivamente coinvolto, offrendo saggezza e guida con la stessa passione che ha plasmato la sua eredità. A nome di GE Aerospace, porgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia di Fred, agli amici e a tutto il team FedEx”.

ROLLS-ROYCE: STATEMENT SULLA INDUSTRIAL STRATEGY DELL’UK GOVERNMENT – Tufan Erginbilgic, Rolls-Royce CEO, afferma: “L’impegno dell’UK Government’s Industrial Strategy a sostenere le nostre world-leading aerospace and nuclear industries, dimostra una lungimiranza strategica a lungo termine. Le tecnologie altamente differenziate di Rolls-Royce in gas turbines and nuclear capabilities, inclusi gli Small Modular Reactors (SMRs) e gli Advanced Modular Reactors (AMRs), sono in una posizione unica per generare crescita economica, creare posti di lavoro qualificati e attrarre investimenti nel Regno Unito. Con il sostegno del governo, Rolls-Royce non vede l’ora di rafforzare e far crescere il nostro widebody engine business e di consolidare la posizione del Regno Unito nel fast-growing narrowbody engine market. Nel suo Advanced Manufacturing sector plan, l’UK Government riconosce che la più grande opportunità nel settore aerospaziale nei prossimi 50 anni è quella di assicurarsi una UK engine position nei next generation single aisle programmes. Non vediamo l’ora di essere leader mondiali nelle next generation nuclear technologies e di continuare a proteggere il Regno Unito e i suoi alleati attraverso le nostre combat air capabilities”. “I piani dell’UK Government per ridurre i costi energetici per le aziende ad alto consumo di elettricità nei settori manifatturieri, incluso il settore aerospaziale, saranno accolti con favore lungo tutta la supply chain. Accogliamo con favore anche l’impegno del Governo nella ricerca fondamentale che mantiene l’industria aerospaziale britannica all’avanguardia nell’innovazione, attraverso l’Aerospace Technology Institute (ATI) programme fino al 2035. Le nostre ambizioni collettive sono chiare. Esiste un enorme potenziale per guidare insieme la crescita, le esportazioni, le competenze e l’occupazione del Regno Unito nei decenni a venire. Dovremmo tutti agire per attuare l’Industrial Strategy in modo efficace e tempestivo, a sostegno della crescita economica del Regno Unito e delle sue sovereign aerospace and nuclear capabilities”, conclude Tufan Erginbilgic, Rolls-Royce CEO.