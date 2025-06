Aeroporto di Bologna: confermata la certificazione UNI/PdR 125 sui sistemi di gestione per la parità di genere e l’ISO 30415 in ambito diversity & inclusion

Aeroporto di Bologna si conferma ancora una volta una delle realtà più attente alle politiche sulla Parità di Genere e la Diversity & Inclusion.

“Il 18 giugno sono infatti stati ottenuti i rinnovi, per il terzo anno consecutivo, della certificazione UNI/PdR 125, Sistemi di Gestione per la Parità di Genere, con il punteggio massimo di 100/100, e dell’ISO 30415 in ambito Diversity & Inclusion in cui si è si è arrivati all'”eccellenza”.

Un traguardo tutt’altro che scontato: il contesto è diventato infatti ancora più rigoroso. La verifica di rinnovo condotta in conformità alla UNI/PdR 125:2022 – Sistemi di Gestione per la Parità di Genere, con la piena collaborazione del team aziendale, ha confermato il completo soddisfacimento di tutti i KPI previsti nel primo triennio certificativo, attestando la piena conformità del sistema di gestione per la parità di genere. Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna si distingue per una struttura gestionale solida e ben articolata, con procedure chiare in ambito risorse umane, comunicazioni interne ed esterne trasparenti, e percorsi formativi regolari e mirati sui temi dell’equità, dell’inclusione e della consapevolezza dei bias. Il coinvolgimento del personale è attivo e diffuso, sostenuto da iniziative formative coerenti e integrate nella cultura aziendale. L’organizzazione ha implementato strumenti idonei a garantire piena conformità e continuità nei risultati, confermando l’efficacia del sistema di gestione anche per il nuovo ciclo di certificazione”, afferma l’Aeroporto di Bologna.

“Questo risultato, frutto di un percorso realizzato negli anni grazie al contributo delle “Persone AdB”, rappresenta una chiara testimonianza di cosa significhi per noi Sostenibilità Sociale: un impegno quotidiano per costruire un ambiente equo e inclusivo, dove le opportunità date alle persone si fondano sul merito e le competenze. Un ambiente capace di generare valore condiviso, dentro e fuori l’azienda. Essere riconosciuti su questi fronti ci rafforza nel nostro impegno e ci conferma che la strada intrapresa è quella giusta”, ha dichiarato Nazareno Ventola, Amministratore Delegato di Aeroporto di Bologna.

“È un risultato importante, che decreta la solidità di un percorso costruito con coerenza e visione. Abbiamo portato avanti azioni rilevanti come quelle sulla prevenzione delle aggressioni e delle molestie, tema di responsabilità sociale che ci vede impegnati anche verso la nostra community. In particolare il passaggio da ‘avanzato’ a ‘eccellente’ sulla ISO 30415 è un segnale forte in un contesto internazionale e interculturale come l’aeroporto: stiamo evolvendo con grande impegno e attenzione anche su aspetti non semplici come quelli legati alla catena dei fornitori”, ha aggiunto Marco Verga, Direttore Sviluppo Persone e Organizzazione dello scalo.

“Questi traguardi certificano non solo l’impegno sociale dell’organizzazione, ma anche la nostra capacità di integrare sostenibilità, innovazione e qualità in modo sistemico nei processi aziendali. Il passaggio da ‘avanzato’ a ‘eccellente’ sulla ISO 30415 evidenzia quanto la cultura dell’inclusione sia ormai parte strutturale del nostro modello organizzativo e digitale. È una direzione chiara, che continueremo a seguire con responsabilità e visione”, ha sottolineato Silvia Lombardi, Direttore Innovazione, Sostenibilità, Qualità e ICT.

“La UNI/PdR 125:2022 è la certificazione sulla parità di genere nelle organizzazioni. Definisce un sistema di gestione che permette alle aziende di misurare, monitorare e migliorare le proprie politiche e pratiche in tema di equità tra donne e uomini, con focus su sei aree fondamentali: opportunità di crescita, parità salariale, conciliazione vita-lavoro, cultura inclusiva, tutela della genitorialità e gestione dei processi HR. Raggiungere il punteggio massimo (100/100) significa avere un sistema maturo e integrato che promuove la parità in maniera misurabile.

L’ISO 30415:2021 è lo standard internazionale sulla Diversity & Inclusion. Aiuta le organizzazioni ad integrare diversità, equità e inclusione nei processi aziendali, nella leadership, nella cultura e nelle relazioni con gli stakeholder. Passare al livello “eccellente” significa che l’organizzazione non solo adotta principi D&I, ma li applica in modo sistemico, generando impatti misurabili sul clima interno e sull’interazione con la catena di valore.

Entrambe le certificazioni rappresentano riconoscimenti oggettivi e misurabili dell’impegno dell’organizzazione nel promuovere una cultura più equa, inclusiva e sostenibile, non-solo all’interno ma anche nel rapporto con il territorio e con la propria catena del valore”, conclude l’Aeroporto di Bologna.

(Ufficio Stampa Aeroporto di Bologna – Photo Credits: Aeroporto di Bologna)