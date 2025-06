ITA Airways: vantaggi armonizzati con le compagnie di Lufthansa Group

ITA Airways amplia i servizi offerti ai passeggeri incrementando l’armonizzazione con le compagnie di Lufthansa Group e avvia i Premium Services reciproci, che saranno attivi dal 1° luglio 2025.

“Con il lancio avvenuto lo scorso marzo dei primi servizi ITA Airways equiparati all’offerta delle compagnie di Lufthansa Group, i clienti possono beneficiare di un’esperienza di viaggio ancora più confortevole grazie a vantaggi come: la riduzione dei tempi di trasferimento, l’accesso diretto ai voli in codeshare con le compagnie di Lufthansa Group e l’ingresso ad oltre 130 lounge in tutto il mondo.

A partire dal 1° luglio, i nuovi Premium Services agevoleranno il viaggio dei passeggeri grazie a benefici quali Check-in prioritario, Banco Transiti dedicato, Imbarco prioritario, Fast Track, bagaglio aggiuntivo e scelta gratuita del posto a bordo, disponibili indipendentemente dalla compagnia scelta all’interno del Gruppo. Tali servizi potranno essere utilizzati dai membri Club Executive e Premium del programma fedeltà Volare che viaggiano su voli operati dai vettori di Lufthansa Group. Allo stesso tempo, i membri Hon Circle e Senator del programma fedeltà Miles & More di Lufthansa potranno godere degli stessi benefici sui voli operati da ITA Airways“, afferma ITA Airways.

“Inoltre, i clienti Club Plus del programma Volare in partenza con voli operati dalle compagnie di Lufthansa Group potranno beneficiare di Priorità di prenotazione in lista d’attesa, bagaglio da stiva aggiuntivo, Check-in prioritario e Priorità in lista d’attesa in aeroporto. Vantaggi che saranno disponibili anche per i passeggeri con status di Frequent Traveler (FTL) nel programma fedeltà Miles & More“, prosegue ITA Airways.

“Il lancio dei nuovi servizi, allineati a quelli offerti dalle compagnie del Gruppo Lufthansa, rappresenta un passo concreto verso un’esperienza di viaggio ancora più fluida e confortevole per i nostri clienti”, ha dichiarato Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways. “Queste novità sono il risultato di un lavoro congiunto con il Gruppo e rafforzano ulteriormente il percorso sviluppato fin dalle prime fasi della nostra collaborazione. Il nostro obiettivo è continuare a elevare gli standard di servizio, sfruttando al massimo le sinergie con il nostro partner, per offrire ai passeggeri un livello sempre più alto di connettività, comfort e qualità”.

“L’avvio dei Premium Services costituisce per ITA Airways un altro importante passo nel processo di integrazione nell’ambito della customer experience con le compagnie di Lufthansa Group, espandendo ulteriormente i vantaggi nell’esperienza di viaggio offerta ai nostri passeggeri. Questa iniziativa si aggiunge alle azioni già intraprese per favorire l’armonizzazione della nostra Compagnia all’interno del Gruppo, tra le quali l’accumulo di punti reciproco tra i programmi fedeltà Volare e Miles & More, la condivisione dei terminal negli hub principali delle compagnie, e l’avvio ai voli in codeshare con le compagnie del Gruppo, la cui offerta è stata recentemente arricchita con i voli intercontinentali per l’Africa, l’Asia e il Sud America”, conclude ITA Airways.

Lufthansa Group e ITA Airways armonizzano i vantaggi per gli status customers dal 1° luglio 2025

Lufthansa Group ha raggiunto un traguardo importante nell’armonizzazione degli status benefits: i viaggiatori abituali potranno utilizzare le lounge di ITA Airways dal 1° luglio 2025 e beneficiare così di una rete di lounge ancora più completa.

“Ciò amplierà significativamente il lounge network, soprattutto per i viaggi da e per l’Italia. I clienti di Lufthansa Group potranno godere di un’esperienza premium ancora più fluida quando viaggiano con le diverse compagnie aeree del Gruppo. Senators and HON Circle Members avevano già ottenuto l’accesso alle lounge di ITA Airways a marzo”, afferma Lufthansa Group.

Dieter Vranckx, Chief Commercial Officer, Lufthansa Group, ha dichiarato: “L’armonizzazione dei vantaggi riservati ai Frequent Traveler in tutto Lufthansa Group segna un passo significativo per i nostri ospiti più fedeli. Ciò sottolinea il nostro impegno per un’esperienza di viaggio di prima classe e senza intoppi. Ampliando l’accesso alle lounge e introducendo ulteriori privilegi per i Lufthansa Group status customers, offriamo maggiore comodità e flessibilità”.

Marcus Frank, Vice President Loyalty at Lufthansa Group, aggiunge: “I nuovi vantaggi per i nostri ospiti rientrano nel nostro impegno continuo per migliorare ulteriormente il programma fedeltà e offrire un valore aggiunto ai nostri clienti status”.

“Accesso alle lounge esteso: tutti gli status customers possono rilassarsi nelle lounge delle compagnie aeree di Lufthansa Group e nelle lounge di ITA Airways a Milano, Roma e Catania. Questo amplia significativamente il lounge network disponibile, soprattutto negli aeroporti italiani.

Ulteriori status benefits: sui voli ITA Airways vengono offerti privilegi aggiuntivi per Frequent Travelers, Senators and HON Circle members per garantire un’esperienza di viaggio ancora più senza intoppi. Tutti i Lufthansa Group status passengers che volano con ITA Airways beneficiano di check-in prioritario, franchigia bagaglio aggiuntiva e priorità in lista d’attesa.

I Senator and HON Circle members beneficiano inoltre di imbarco prioritario, accesso alle corsie preferenziali, gestione bagagli accelerata e waiting list priority”, prosegue Lufthansa Group.

“Da quando ITA Airways è diventata la quinta compagnia aerea di Lufthansa Group, l’esperienza di viaggio per i passeggeri del Gruppo è già stata migliorata in diversi modi. Da febbraio 2025, i Miles & More members possono accumulare e riscattare miglia su tutti i voli ITA Airways e accumulare Points, Qualifying Points e, in Business Class, HON Circle Points.

A marzo, ITA Airways si è trasferita al Terminal 1 di Francoforte e al Terminal 2 di Monaco, il che significa che tutti i vettori di Lufthansa Group ora operano “sotto lo stesso tetto” in tutti gli hub di Lufthansa Group. Dal 2025 summer timetable,, i clienti hanno inoltre beneficiato di una codeshare partnership con oltre 100 nuovi collegamenti in Europa. Le nuove offerte in code-share per i voli a lungo raggio di ITA Airways saranno disponibili dal 1° luglio 2025. L’ingresso previsto di ITA Airways in Star Alliance all’inizio del 2026 segnerà un’altra importante pietra miliare”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa ITA Airways – Lufthansa Group – Photo Credits: ITA Airways – Lufthansa Group)