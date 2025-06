Air France-KLM rinnova il brand della sua divisione low-cost Transavia

Transavia, la divisione low-cost di Air France-KLM Group, sta iniziando una nuova pagina della sua storia.

“Il brand Transavia è diventato un nome familiare per i viaggiatori di tutta Europa. Lo scorso anno, 23 milioni di passeggeri hanno viaggiato con Transavia, con un aumento dell’8,1% rispetto al 2023.

Mentre Transavia continua a crescere, in linea con l’espansione della sua flotta e del suo network, Air France-KLM ha deciso di rinnovare il suo brand, in modo discreto. Il logo si evolverà per essere più moderno e incisivo, pur incarnando il senso di audacia che caratterizza il brand. Il colore verde rimarrà in una nuova tonalità più tenue.

Questi elementi saranno progressivamente implementati in tutti i punti di contatto: un nuovo sito web, una nuova segnaletica aeroportuale e una livrea aggiornata degli aeromobili”, afferma Air France-KLM Group.

“Un primo sguardo ai cambiamenti imminenti è visibile su un Airbus A320neo attualmente in assemblaggio ad Amburgo, Germania, che verrà consegnato a Transavia France entro la fine dell’anno. La deriva di coda dell’aereo è ora visibile e l’intera livrea verrà svelata nelle prossime settimane.

Transavia attualmente opera un totale di 131 aeromobili e sta gradualmente passando a una flotta composta al 100% da Airbus A320neo. Offre quasi 400 rotte in Europa, Nord Africa e Medio Oriente“, conclude Air France-KLM Group.

(Ufficio Stampa Air France-KLM Group – Photo Credits: Airbus Operations GmbH 2025)