Emirates riprende le operazioni dopo i minimi disagi del 23 giugno

Emirates informa: “I passeggeri di Emirates hanno subito minimi disagi ai loro piani di viaggio dopo gli eventi regionali di ieri sera (23 giugno), con i voli regolarmente programmati ripresi nel giro di poche ore. La compagnia aerea ha attivato rapidamente i suoi solidi contingency and disruption plans, senza deviazioni, solo un numero limitato di cancellazioni e alcuni voli con tratte più lunghe a causa della congestione dell’airspace.

Nonostante la rapida evoluzione degli sviluppi regionali, il network di Emirates ha continuato a operare come al solito. Nelle ultime due settimane, Emirates ha mantenuto gli scheduled services dirottando i voli per evitare zone di conflitto, servendo con successo oltre 1,7 milioni di passeggeri su oltre 5.800 voli in tutta la sua rete globale e offrendo sicurezza ai loro piani di viaggio quando ne avevano più bisogno, mantenendo al contempo il suo impegno per viaggi sicuri e affidabili”.

“La compagnia aerea ha agito immediatamente sospendendo i voli solo verso le aree direttamente colpite dal conflitto, mantenendo al contempo le operazioni verso tutte le altre destinazioni. I servizi per Amman e Beirut sono stati sospesi per un breve periodo, ma sono stati rapidamente ripristinati, dimostrando la capacità di Emirates di adattare agilmente le proprie operazioni, dando priorità alla sicurezza e aiutando migliaia di famiglie a iniziare le loro vacanze estive.

La sicurezza dei passeggeri e degli equipaggi di Emirates è la sua priorità assoluta e la compagnia aerea non volerebbe mai se non fosse sicuro farlo. Emirates monitora costantemente gli sviluppi, si coordina con le autorità aeronautiche e valuta ogni potenziale rischio per garantire che tutti i voli vengano dirottati in sicurezza lontano dalle zone di conflitto, nel rispetto dei più severi requisiti normativi.

Nelle ultime due settimane la compagnia aerea ha tenuto informati i clienti con regolari aggiornamenti operativi sul sito web e sui suoi canali social e i team addetti alle prenotazioni hanno contribuito a supportare i clienti interessati”, prosegue Emirates.

“Mentre Emirates si prepara per l’intensa stagione estiva, continuerà a monitorare attivamente gli sviluppi in coordinamento con le autorità competenti. La priorità della compagnia aerea sarà sempre quella di garantire operazioni sicure e fluide, adattandosi rapidamente e in modo appropriato, affinché i clienti possano viaggiare in tutta sicurezza.

Per decenni la compagnia aerea ha superato con successo le sfide, mantenendo il suo impegno nel collegare i clienti alle loro destinazioni in modo sicuro, efficiente e confortevole, offrendo al contempo un servizio eccezionale a bordo e a terra. La leadership degli Emirati Arabi Uniti ha messo in atto solidi piani e sistemi di emergenza a supporto dei servizi essenziali, consentendo a Emirates di mantenere operazioni sicure e senza interruzioni”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)