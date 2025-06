Qatar Airways ripristina i voli in seguito alla riapertura dell’airspace nello Stato del Qatar

Qatar Airways durante la scorsa notte ha confermato il ripristino dei voli a seguito della riapertura dello spazio aereo nello Stato del Qatar.

Qatar Airwaya aveva, nella serata di ieri, sospeso temporaneamente i voli a causa della chiusura del traffico aereo nello Stato del Qatar.

“Il nostro obiettivo in questo momento è aiutare i nostri passeggeri a tornare a casa o a proseguire il viaggio in sicurezza e senza intoppi. Stiamo lavorando instancabilmente con le autorità governative e le autorità competenti per ripristinare le operazioni il più rapidamente possibile.

Abbiamo inoltre dispiegato ulteriore personale di terra presso l’Hamad International Airport e altri aeroporti chiave per assistere i passeggeri interessati, riducendo al minimo i disagi e offrendo la massima assistenza e supporto a tutti i clienti”, afferma Qatar Airways.

“Con la ripresa delle operazioni, prevediamo ritardi nel nostro flight schedule. Consigliamo ai passeggeri di consultare qatarairways.com o l’app mobile di Qatar Airways prima del viaggio.

La sicurezza dei nostri passeggeri e degli equipaggi è sempre la nostra massima priorità”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)