Enac e Milan Bergamo Airport hanno ospitato il gruppo di lavoro ICAO sull’assistenza alle vittime di incidente aereo e loro famigliari

Sacbo informa: “Tra il 16 e il 18 giugno, l’Italia ha avuto l’onore di ospitare, a Milan Bergamo Airport, i lavori del Gruppo di Lavoro ICAO (International Civil Aviation Organization) dedicato all’Assistenza alle Vittime di Incidente Aereo e ai loro Famigliari (AAAVF).

L’evento è stato reso possibile grazie alla profonda collaborazione instaurata tra ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), il Comitato 8 ottobre 2001 e SACBO, società di gestione dello scalo bergamasco.

Il meeting ha visto la partecipazione di un folto gruppo di esperti e professionisti provenienti da tutto il mondo, rappresentanti di tutte le componenti del settore: autorità regolatorie, industria aeronautica e associazioni dei familiari delle vittime. Un confronto ampio e approfondito che ha permesso di proseguire nel percorso di revisione del quadro normativo internazionale in materia di assistenza, nonché di individuazione delle migliori pratiche da adottare per aiutare gli Stati e gli operatori del settore a implementare programmi solidi ed efficaci in caso di incidente aereo”.

“I lavori si sono aperti con un minuto di silenzio in ricordo delle vittime dell’incidente aereo dell’Air India AI 171 e con i saluti istituzionali della Dott.ssa Roberta Carli, Direttore Territoriale ENAC, dell’Ing. Amelia Corti, Direttore Generale di SACBO, e della Dott.ssa Adele Scarani Pesapane, Presidente del Comitato 8 ottobre 2001.

La moderazione dei lavori è stata affidata alla Dott.ssa Fabiola Cardea, Direttrice Safety di ENAC e “Rapporteur” del Gruppo di Lavoro, e a Lorenzo Mantegazza, membro del gruppo come consigliere del Comitato 8 ottobre 2001 e Security Manager di SACBO.

Durante le tre giornate di lavori, i partecipanti hanno condiviso esperienze, approcci operativi e linee guida con l’obiettivo di migliorare l’assistenza concreta alle vittime e ai loro familiari in situazioni di crisi. I risultati dei lavori verranno presentati e discussi nel corso della prossima Assemblea Generale dell’ICAO, prevista nel mese di settembre 2025″, prosegue Sacbo.

“L’evento si è concluso con una visita al memoriale dell’Incidente Aereo di Linate, il Bosco dei Faggi, situato nel Parco Forlanini di Milano, alla presenza dei familiari delle vittime dell’8 ottobre 2001. Un momento di grande valore umano ed emotivo, a testimonianza del profondo impegno che l’Italia continua a offrire su questo tema, contribuendo con dedizione, esperienza e sensibilità al rafforzamento delle politiche internazionali per l’assistenza alle vittime di incidenti aerei e loro famigliari”, conclude Sacbo.

