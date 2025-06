Etihad Airways e Air Europa celebrano l’inaugural flight

Etihad Airways informa: “Etihad Airways e Air Europa hanno celebrato un traguardo storico: Air Europa opera il suo volo inaugurale in wet lease da Abu Dhabi a Madrid, segnando la prima operazione aerea in assoluto della compagnia aerea spagnola dal Medio Oriente.

Il servizio storico con il Boeing 787-9 rappresenta un’evoluzione significativa della partnership tra le due compagnie aeree, che si basa sull’accordo di code-sharing ampliato e sulla cooperazione nell’ambito dei programmi frequent flyer. Questa collaborazione evidenzia il valore delle partnership strategiche nel migliorare la connettività globale e nell’offrire opzioni di viaggio più fluide ai passeggeri in quattro continenti”.

“Etihad offre ora voli bigiornalieri per Madrid, con il servizio pomeridiano EY103 operato dal Boeing 787-9 di Air Europa, con 32 posti in Business Class e 307 posti in Economy. L’accordo di wet lease, insieme all’ampliamento del code sharing, rafforza il mercato in crescita tra Abu Dhabi e la Spagna e supporta maggiori collegamenti turistici e commerciali tra i due Paesi”, prosegue Etihad Airways.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer of Etihad Airways, ha dichiarato: “Oggi si apre un nuovo capitolo nella nostra partnership con Air Europa. Questa collaborazione dimostra come Etihad possa collaborare con partner strategici per migliorare la nostra rotta per Madrid e offrire una scelta ancora più ampia ai viaggiatori tra gli Emirati Arabi Uniti e la Spagna. Grazie alla partnership con Air Europa, stiamo aprendo interessanti possibilità ai nostri passeggeri che desiderano esplorare nuove destinazioni”.

Juan José Hidalgo, Presidente di Air Europa, ha aggiunto: “La partnership con Etihad Airways per il lancio del nostro primo servizio in Medio Oriente da Abu Dhabi rappresenta un traguardo importante per Air Europa. Ci consente di soddisfare al meglio la crescente domanda di viaggi tra la Spagna e gli Emirati Arabi Uniti. Abu Dhabi è una destinazione di livello mondiale e una piattaforma ideale per espanderci in nuovi mercati”.

“La partnership rafforza l’impegno di Etihad nel sostenere il posizionamento di Abu Dhabi come destinazione attraente sia per i viaggi di piacere che per quelli d’affari, rafforzando al contempo i legami con mercati europei chiave come la Spagna. Insieme, Etihad e Air Europa offrono ai passeggeri comode opzioni di viaggio verso oltre 130 destinazioni attraverso le loro reti combinate.

L’operazione di wet lease getta solide basi per ulteriori iniziative strategiche tra Etihad e Air Europa in futuro, tra cui opportunità per attività commerciali più intense e una maggiore cooperazione bilaterale. Entrambe le compagnie aeree rimangono impegnate a esplorare ulteriori opportunità di collaborazione che andranno a vantaggio dei passeggeri attraverso opzioni di viaggio migliorate, una migliore connettività e un’erogazione di servizi impeccabile”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)