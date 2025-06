ITA Airways al fianco del Forum Libico – Italiano per lo Sviluppo e la Ricostruzione

ITA Airways accompagna la delegazione italiana che parteciperà al Forum Libico – Italiano per lo Sviluppo e la Ricostruzione, che si svolgerà il 25 e 26 giugno nella città di Bengasi, con un volo charter da Roma Fiumicino verso la capitale economica della Libia, in collaborazione con il Fondo per lo Sviluppo e la Ricostruzione della Libia e la Camera di Commercio Italo – Libica.

“Siamo orgogliosi di operare questo volo su Bengasi a sostegno degli imprenditori italiani protagonisti del Forum Libico – Italiano per lo Sviluppo e la Ricostruzione, rappresentando così un ponte che unisce l’Italia e la Libia”, ha dichiarato Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale ITA Airways. “Stiamo inoltre valutando, insieme alle autorità italiane e libiche, l’avvio di collegamenti di linea stabili tra Bengasi e l’Italia nel prossimo futuro, in aggiunta al volo tra Roma Fiumicino e Tripoli Mitiga attivato lo scorso gennaio”.

“Per ITA Airways e per l’Italia, infatti, la Libia è un mercato di primario interesse e l’apertura di nuovi collegamenti contribuirà a rafforzare i rapporti economici e commerciali tra i due Paesi nonché a sostenere orgogliosamente le tante realtà imprenditoriali italiane presenti sul territorio libico, confermando così l’impegno della Compagnia a supporto del Sistema Paese”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)