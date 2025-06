Air Europa ed Etihad Airways celebrano l’inaugurazione della loro rotta tra Madrid e Abu Dhabi

Air Europa ed Etihad Airways hanno celebrato un traguardo storico con il volo inaugurale operato da Air Europa in regime di wet-lease da Abu Dhabi a Madrid, il primo mai effettuato dalla compagnia spagnola dal Medio Oriente.

“Operato con un Boeing 787-9, questo volo segna un’evoluzione importante nell’alleanza tra le due compagnie, fondata sull’estensione dell’accordo di code-share e sulla collaborazione tra i rispettivi programmi fedeltà di frequent flyer. La partnership evidenzia il valore delle alleanze strategiche nel rafforzare la connettività globale e offrire soluzioni di viaggio più semplici e integrate ai passeggeri di quattro continenti.

Etihad offre ora due voli giornalieri per Madrid, con il servizio pomeridiano, con codice EY103, operato da un Boeing 787-9 di Air Europa, che dispone di 32 posti in classe Business e 307 in classe Economy. Il contratto di wet-lease, insieme all’estensione dell’accordo di code-share, rafforza il mercato in crescita tra Abu Dhabi e la Spagna, supportando i legami turistici e commerciali tra i due Paesi”, afferma Air Europa.

Juan José Hidalgo, presidente di Air Europa, ha dichiarato: “L’alleanza con Etihad Airways per lanciare la nostra prima rotta in Medio Oriente da Abu Dhabi segna un momento di trasformazione per Air Europa. Questa operazione ci posiziona in modo strategico per soddisfare la crescente domanda di viaggi tra Spagna, America Latina e i dinamici mercati di Asia e Medio Oriente. L’hub globale di Etihad è la piattaforma ideale per la nostra espansione internazionale”.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer di Etihad Airways, ha aggiunto: “Quella di oggi è una nuova pagina nel nostro accordo di collaborazione con Air Europa. Questa relazione dimostra come Etihad possa lavorare con partner strategici per migliorare la nostra rotta verso Madrid e stabilire una connettività significativa tra i continenti. Collaborando con Air Europa, apriamo possibilità entusiasmanti per i nostri passeggeri che desiderano esplorare nuove destinazioni in Europa e America Latina”.

“L’alleanza conferma l’impegno di Etihad nel promuovere Abu Dhabi come una destinazione di riferimento, sia per i viaggi di piacere che per i viaggi d’affari, consolidando allo stesso tempo i rapporti con mercati europei strategici come la Spagna. Insieme, Etihad e Air Europa offrono ai passeggeri opzioni di viaggio verso oltre 130 destinazioni attraverso la combinazione dei rispettivi network.

L’operazione in wet-lease costituisce una base solida per future iniziative strategiche tra Etihad e Air Europa, comprese opportunità per potenziare le attività commerciali e ampliare la cooperazione bilaterale. Le due compagnie restano impegnate nell’esplorare nuove modalità di collaborazione che apportino benefici ai passeggeri attraverso il miglioramento delle opzioni di viaggio, della connettività e della qualità dei servizi”, conclude Air Europa.

(Ufficio Stampa Air Europa – Photo Credits: Air Europa)