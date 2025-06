Condor: disponibile l’opzione “Round up for the future”

Condor informa: “Fare una grande differenza con piccoli importi: “Round up for the future” consente ora ai clienti Condor di arrotondare volontariamente il prezzo della prenotazione del volo, promuovendo così specificamente l’uso di Sustainable Aviation Fuel. L’intero importo arrotondato viene utilizzato direttamente per l’acquisto aggiuntivo di Sustainable Aviation Fuel (SAF). Con questa opzione, Condor amplia la sua offerta per viaggi più responsabili e risponde ai risultati di un sondaggio condotto da Condor, in cui i clienti hanno espresso la preferenza per maggiori opportunità di investire importi minori in SAF.

Dopo aver inserito i dati del volo e del passeggero, i clienti possono selezionare nella panoramica dei pagamenti se desiderano arrotondare volontariamente l’importo del pagamento all’importo successivo di 10, 20, 50 o 100 euro. Questo importo arrotondato verrà investito in SAF in futuro e Condor rifornirà di SAF quantità aggiuntive oltre l’importo minimo previsto dalla legge”.

“Dallo scorso anno, Condor offre anche un contributo per il clima. Gli ospiti possono contribuire volontariamente durante o dopo la prenotazione a sostegno di progetti SAF e progetti certificati per la protezione del clima. Chi desidera contribuire in futuro, scegliendo la tariffa, può optare consapevolmente per la nuova Green Fare. Questa può essere prenotata su tutte le rotte e in tutte le classi di prenotazione. Le emissioni di CO2, specifiche per ogni volo e relative al cherosene, costituiscono la base per l’entità del sostegno a progetti per la protezione del clima e per l’utilizzo di SAF aggiuntivo.

Condor sostiene inoltre l’obiettivo dell’industria aeronautica di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Il rinnovo della flotta sta dando un contributo significativo a questo obiettivo. Da marzo 2024, sulle rotte a lungo raggio di Condor vengono utilizzati solo nuovi aeromobili A330neo. Il processo di modernizzazione prosegue attualmente sulle rotte a corto e medio raggio con 43 ordini per aeromobili A32Xneo“, conclude Condor.

(Ufficio Stampa Condor – Photo Credits: Condor)