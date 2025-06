Diamond Aircraft rafforza la partnership con Falcon Aviation Engineering e inaugura una nuova MRO Facility a Malta

Diamond Aircraft annuncia l’espansione della sua partnership strategica con Falcon Aviation Engineering, con sede a Malta, segnata dall’inaugurazione di una nuova state-of-the-art Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) facility a Malta International Airport.

“Falcon Aviation Engineering (FAE), società affiliata di European Pilot Academy (EPA), partner di lunga data di Diamond Aircraft, ha inaugurato ufficialmente il nuovo hangar durante una cerimonia all’inizio di questo mese. All’evento hanno partecipato il Primo Ministro di Malta, l’Onorevole Robert Abela, insieme ad altri alti funzionari governativi, a sottolineare l’importanza di questo sviluppo.

La nuova struttura supporterà principalmente la Diamond training aircraft dell’EPA, fungendo al contempo da hub regionale per MRO services, migliorando il supporto agli operatori di Diamond Aircraft in tutta Europa e oltre”, afferma Diamond Aircraft.

“Falcon Aviation Engineering è entrata a far parte del nostro global Service Partner Network solo due anni fa e il traguardo di oggi è la dimostrazione di ciò che si può raggiungere con dedizione e collaborazione”, ha dichiarato Robert Carstairs, Service Partner Manager of After Sales at Diamond Aircraft. “Siamo orgogliosi di essere al loro fianco nella loro continua crescita”.

L’hangar è stato realizzato con un investimento iniziale di 2,5 milioni di euro da parte di FAE, con ulteriori 2,5 milioni di euro destinati allo sviluppo futuro, a dimostrazione della crescente importanza di Malta nel settore dell’aviazione.

“Questo investimento segna un passo avanti significativo nella nostra missione di fornire infrastrutture di manutenzione e addestramento di livello mondiale”, ha affermato Matthew Rota, COO di Falcon Aviation Engineering e della European Pilot Academy. “La nostra partnership consolidata con Diamond Aircraft riflette il nostro impegno comune per la sicurezza, l’innovazione e l’eccellenza nel settore aeronautico”.

In rappresentanza di Diamond Aircraft all’evento, Carstairs ha tenuto una presentazione che ha evidenziato i recenti progressi nelle prestazioni post-vendita, tra cui un record-low AOG (Aircraft on Ground) rate e un tempo medio globale di risoluzione dei casi inferiore a due giorni.

“In Diamond, il nostro obiettivo è chiaro: offrire la migliore esperienza post-vendita possibile riducendo al minimo i tempi di fermo e massimizzando l’efficienza della flotta”, ha affermato Carstairs. “Questi risultati sono il frutto di un lavoro di squadra concentrato e dell’uso intelligente degli strumenti digitali”.

Carstairs ha anche annunciato il primo Global After Sales Diamond Workshop, previsto per settembre 2025 presso la sede centrale di Diamond Aircraft in Austria. L’evento riunirà centri di assistenza e operatori di flotte di tutto il mondo per condividere idee, affrontare le sfide e migliorare gli standard di assistenza clienti.

(Ufficio Stampa Diamond Aircraft – Photo Credits: Diamond Aircraft)