News Brevi – 25.06.2025

RICERCA E SOCCORSO: ELICOTTERO DEL 15° STORMO INTERVIENE NELLE MARCHE PER IL RECUPERO DI DUE ALPINISTI BLOCCATI SU UNA PARETE ROCCIOSA – È decollato nella tarda serata di ieri, martedì 24 giugno, un elicottero HH-139B dell’83° Gruppo SAR (Search And Rescue) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, di stanza a Cervia (RA), per il recupero di due alpinisti bloccati in parete sulla Quinta Piccola del Monte Bove, in provincia di Macerata. L’equipaggio in prontezza d’allarme ha ricevuto l’ordine di missione dal Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE), a seguito della richiesta di intervento da parte del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. L’elicottero si è dapprima diretto in località Frontignano (MC), dove ha imbarcato alcuni tecnici e sanitari del Soccorso Alpino, per poi dirigersi nell’area di intervento, un’area molto impervia con un’alta parete rocciosa caratterizzata tra l’altro da una fitta vegetazione. La mancanza di luce ha reso particolarmente impegnative le fasi del soccorso, l’equipaggio ha infatti utilizzato i Night Vision Goggle (visori notturni) e una speciale telecamera (wescam) in dotazione. Una volta localizzato il punto dove si trovavano i due alpinisti, l’equipaggio militare ha effettuato una complessa operazione di aviosbarco della squadra di soccorritori nel punto più vicino per raggiungere le due persone ed effettuare il soccorso. I due alpinisti, un uomo e una donna di cui uno ferito ma cosciente, sono stati raggiunti dai tecnici del soccorso alpino che hanno provveduto a far calare la donna alla base della parete, per essere soccorsa da una squadra a terra, mentre l’uomo, dopo essere stato stabilizzato è stato evacuato tramite verricello, è stato trasportato a Frontignano dove è stato affidato all’ambulanza per ulteriori cure. L’intera operazione ha messo, ancora una volta, in evidenza la fondamentale collaborazione tra il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico e l’Aeronautica Militare, frutto di un accordo consolidato per operazioni di ricerca e soccorso in ambienti impervi. La sinergia tra le competenze alpinistiche e aeronautiche si è rivelata ancora una volta cruciale per garantire la salvaguardia della vita umana. L’elicottero HH-139B ha fatto rientro alla base di Cervia (RA) alle prime luci dell’alba, concludendo una missione caratterizzata da estrema difficoltà operativa e condizioni ambientali particolari, dimostrando ancora una volta l’efficacia della macchina dei soccorsi in scenari complessi e difficili. Il 15° Stormo garantisce, 24 ore su 24, ogni singolo giorno dell’anno, la ricerca e il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita e il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche complesse, sia di giorno sia di notte. Dalla sua costituzione a oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato migliaia di persone in pericolo di vita, mentre in estate svolgono anche attività Antincendio Boschivo (AIB) nell’ambito degli assetti forniti dalla Difesa per questa campagna. Dal 15° Stormo di Cervia, oltre l’82° Centro SAR di Trapani, dipendono, dislocati su tutto il territorio nazionale, anche l’80° Centro SAR di Decimomannu (Cagliari), l’85° Centro SAR di Pratica di Mare (Roma), l’84° Centro SAR di Gioia del Colle (Bari) e l’83° Gruppo SAR, sito proprio su Cervia (Ravenna). I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche complesse. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate, per questo genere di interventi, oltre che dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

36° STORMO: IL CAPO DI STATO MAGGIORE IN VISITA A GIOIA DEL COLLE – Il 23 giugno 2025, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva ha fatto visita al 36° Stormo Caccia accompagnato dal Presidente dei Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa, 1° Luogotenente Mario Bonaventura. Ad accogliere la massima autorità, il Comandante di Stormo, Colonnello Pilota Antonino Massara. Per l’occasione, alla quale ha partecipato anche il Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito, Comandante del Comando Scuole/3ª Regione Aerea di Bari, è stato inaugurato un monumento a ricordo delle gloriose gesta compiute dagli aviatori appartenenti al 36° Stormo Aerosiluranti durante il secondo conflitto mondiale. Tale stele di marmo, proveniente dal 2° Reggimento AVES “Orione” di Borgo Panigale (BO) e risalente al trentesimo anniversario della Battaglia di Pantelleria (12-16 giugno 1942), rappresenta oggi un tangibile simbolo di continuità storica, rinnovando il legame tra passato e presente e onorando il sacrificio degli Ufficiali, Sottufficiali e specialisti dei reparti aerosiluranti. La cerimonia è proseguita con il conferimento di ricompense militari al personale che si è distinto per dedizione, impegno e spirito di sacrificio, permettendo al 36° Stormo Caccia di assicurare, senza soluzione di continuità, il suo preminente compito istituzionale a difesa dello spazio aereo nazionale e NATO nonché a supporto alla collettività. Al termine dell’alzabandiera, il Capo di Stato Maggiore AM ha incontrato i Comandanti delle articolazioni, i rappresentanti dei Sindacati Militari e la Rappresentanza Sindacale Unitaria di Stormo, per poi assistere a dei briefing sullo stato di approntamento del Reparto sia dal punto di vista logistico che operativo. La visita si è conclusa con il tradizionale scambio del crest e la firma dell’Albo d’Onore, al quale il Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva ha affidato il suo personale apprezzamento: “Mi complimento con il Comandante e con tutto il personale per i brillanti risultati e per la prontezza operativa che assicurate in ogni contesto. Vi auguro le migliori fortune certo che saprete affrontare e vincere le sfide dei prossimi anni” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SCUOLA VOLONTARI A.M.: IL CAPO DI STATO MAGGIORE IN VISITA A TARANTO – Lunedì 23 giugno, la Scuola Volontari dell’A.M. (SVAM) ha ricevuto la visita del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, il Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, che a poco più di un mese dall’assunzione dell’incarico ha voluto recarsi presso la scuola con sede a Taranto, unico polo formativo dei volontari della Forza Armata, in occasione proprio del 1° Incorporamento dei Volontari In Ferma Iniziale (VFI) del Corso “Minosse II”. L’arrivo del Generale Conserva ha rappresentato un momento di significativa rilevanza istituzionale per l’intero Reparto, sottolineando l’attenzione costante che la Forza Armata dedica alla formazione di base e all’inserimento dei giovani militari nei propri ranghi. Ad accoglierlo, il Comandante della SVAM, Colonnello Alessandro Del Buono che ha dato inizio alla visita con un saluto di benvenuto, cui è seguito un briefing introduttivo in cui ha evidenziato come la SVAM rappresenti un punto di riferimento imprescindibile per l’acquisizione delle competenze tecniche, militari e valoriali che ogni giovane militare è chiamato a possedere per contribuire efficacemente alla missione della Forza Armata. A seguire, presso l’Aula Magna dell’Istituto, il Generale Conserva ha voluto incontrare personalmente sia il personale dell’Ente sia i giovani Volontari del nuovo Corso “Minosse II”. Nel suo discorso il Capo di Stato Maggiore ha posto l’accento sull’importanza del fattore umano quale fondamento irrinunciabile dell’efficacia operativa dell’Aeronautica Militare. “In ogni organizzazione militare – ha affermato – il valore delle persone rappresenta la risorsa più preziosa. È grazie alla preparazione, alla dedizione e allo spirito di squadra dei nostri uomini e delle nostre donne che possiamo affrontare con successo le sfide complesse e mutevoli che il contesto attuale ci impone”. Il Capo di Stato Maggiore tornerà a Taranto il prossimo 1° agosto per il giuramento solenne (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

CONTROLLO TRAFFICO AEREO: CONCLUSI I CORSI “CONTROLLO DI AERODROMO CON SORVEGLIANZA” E “HUMAN FACTOR INSTRUCTROR” ALL’ACADEMY ENAV DI FORLI’ – Si è recentemente concluso, dopo cinque settimane, all’Academy dell’ENAV di Forlì il corso Controllo di Aerodromo con Sorveglianza (ADC SUR), un’importante tappa nel potenziamento delle capacità operative del personale controllore dell’AM. Al corso, condotto da ENAV SpA hanno partecipato due istruttori Traffico Aereo del Reparto Addestramento Controllo Spazio Aereo (RACSA) e due controllori istruttori del Reparto Sperimentale Standardizzazione Tiro Aereo (RSSTA) di Decimomannu. Questo corso ha rappresentato un passo importante nella collaborazione sempre più significativa tra il mondo militare e quello civile nel campo della formazione e dell’addestramento specialistico del Traffico Aereo. L’abilitazione ADC SUR rappresenta una specializzazione strategica che consente ai controllori del traffico aereo di operare con sistemi di sorveglianza avanzati, per una gestione più sicura, precisa ed efficiente degli aeromobili all’interno dell’area di responsabilità della torre di controllo (ATZ) nonché nella zona di manovra di un aeroporto; il conseguimento di tale abilitazione da parte di personale militare è propedeutico all’apertura di un nuovo servizio operativo presso l’aeroporto di Decimomannu. Le competenze acquisite saranno messe a disposizione della Forza Armata, facendo sì che il RACSA in un prossimo futuro possa erogare un corso ADC SUR a personale controllore dell’AM. Un altro segnale concreto di quanto la formazione condivisa tra AM ed ENAV SpA sia destinata a diventare sempre più centrale per il futuro della gestione integrata dello spazio aereo nazionale, viene dalla frequenza di istruttori del RACSA al corso Istruttore Human Factor erogato da ENAV all’Academy di Forlì. Il corso ha lo scopo di fornire ai frequentatori le conoscenze teoriche sui principali aspetti comportamentali e cognitivi che influenzano l’attività operativa, quali ad esempio le decisioni sotto pressione, la comunicazione efficace, la gestione dello stress e la capacità di lavorare in team e di sviluppare le competenze tecniche per addestrare il personale operativo, al fine di mantenere il livello di performance richiesto in un contesto operativo nazionale ed internazionale sempre più complesso. La collaborazione con ENAV SpA si inserisce in un quadro più ampio di cooperazione tra la Difesa e il settore civile, volto a valorizzare le rispettive competenze e ad ampliare le opportunità di crescita professionale del personale militare, promuovendo una cultura comune della sicurezza e dell’efficienza nel controllo del traffico aereo. Il RACSA è l’ente addestrativo dell’Aeronautica Militare, con il compito di formare il personale delle Forze Armate italiane e straniere nei settori della Difesa Aerea Missilistica Integrata, del Traffico Aereo e della Meteorologia. Inoltre, fornisce supporto formativo a enti esterni come il Dipartimento della Protezione Civile e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il Reparto si trova presso l’Aeroporto Militare di Pratica di Mare (RM) ed è parte della Brigata Controllo Aerospazio del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE) (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

INTERNAZIONALIZZAZIONE E SOSTEGNO A GIOVANI MERITEVOLI: CA’ FOSCARI E GRUPPO SAVE FIRMANO ACCORDO PER IL FINANZIAMENTO DI BORSE DI STUDIO IN CINA – Il Gruppo SAVE informa: “Opportunità internazionali e sostegno allo studio per giovani meritevoli: è in questa prospettiva che nasce l’accordo sottoscritto ieri pomeriggio nella sede centrale dell’ateneo veneziano tra l’Università Ca’ Foscari Venezia e il Gruppo SAVE, gestore degli aeroporti del Polo Venezia-Treviso, per borse di mobilità di doppio diploma verso la Cina. L’intesa prevede un contributo da parte del Gruppo SAVE pari a 30 mila euro per l’anno accademico 2025-2026, che sarà destinato a integrare il finanziamento di borse di studio rivolte a studentesse e studenti selezionate/i nell’ambito dei due programmi di doppio diploma con la Capital Normal University di Pechino: uno per il corso di laurea in Lingue, culture e società dell’Asia e dell’Africa mediterranea e uno per il corso di laurea magistrale in Lingue e civiltà dell’Asia e dell’Africa mediterranea. Grazie a questo sostegno, le studentesse e gli studenti selezionati potranno svolgere parte del loro percorso formativo in Cina, immergendosi in un contesto accademico e culturale di grande rilevanza internazionale. Attualmente nell’ambito degli accordi con la Capital Normal University di Pechino sono disponibili 30 posti per il programma di doppio diploma di livello triennale in Chinese language e 8 posti per il programma di doppio diploma magistrale in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages. Il contributo sarà ripartito in parti uguali e pertanto l’ammontare individuale sarà determinato al termine del processo di selezione”.

JETBLUE OFFRE 25 ANNI DI TRUE MOSAIC® STATUS CON IL ’25 FOR 25′ BIRTHDAY PROGRAM – JetBlue informa: “JetBlue ha annunciato oggi la sua promozione “25 for 25″, proseguendo i festeggiamenti per il 25° anniversario della compagnia aerea con un’opportunità unica per i membri TrueBlue di ottenere premi esclusivi. Dal 25 giugno al 31 dicembre 2025, i membri TrueBlue possono guadagnare fino a 350.000 bonus TrueBlue points e persino assicurarsi 25 anni di Mosaic status semplicemente esplorando l’ampia rete di JetBlue. Più destinazioni visita un membro TrueBlue, più punti bonus può guadagnare”. “Con ’25 for 25′, celebriamo un traguardo importante e invitiamo i nostri clienti più fedeli a unirsi alla festa in grande stile”, ha dichiarato Ed Pouthier, vice president, loyalty and personalization, JetBlue. “Il pluripremiato programma fedeltà TrueBlue di JetBlue ha l’obiettivo di rendere i viaggi più significativi e memorabili, e questa promozione è un ringraziamento ai clienti che ci hanno aiutato a raggiungere 25 anni di incredibile crescita”.

SAAB RICEVE UN ORDINE DALLA FMV PER ADDITIONAL GRIPEN E EQUIPMENT – Saab e la Swedish Defence Material Administration (FMV) hanno firmato un contratto per additional equipment per la produzione del Gripen E. Il valore dell’ordine ammonta a circa 2,9 miliardi di corone svedesi. Per garantire la continuità operativa dell’intera flotta svedese di Gripen C/D, oltre alla consegna e all’introduzione del Gripen E, FMV sta acquisendo nuovi equipaggiamenti da utilizzare per l’ordine svedese di 60 Gripen E. “Siamo molto lieti di supportare la Swedish Air Force nella salvaguardia del nostro dominio aereo. Questo contratto garantisce la piena disponibilità della flotta di Gripen C/D e, allo stesso tempo, consente l’introduzione del Gripen E nelle Forze Armate svedesi con nuovi equipaggiamenti, assicurandone la vita operativa per i decenni a venire”, afferma Lars Tossman, head of Saab business area Aeronautics. Il presente contratto è integrativo del contratto originale per il Gripen E, firmato nel febbraio 2013, che si basava sull’intenzione di riutilizzare alcuni equipaggiamenti della flotta Gripen C/D esistente nelle Swedish Armed Forces.

IL SAAB AEROBAHN AND SURFACE SAFETY SERVICE SELEZIONATI PER 26 ULTERIORI U.S. AIRPORTS – La Federal Aviation Authority (FAA) ha selezionato il Saab Aerobahn Runway and Surface Safety service per l’installazione in altri 26 aeroporti degli Stati Uniti. L’assegnazione avviene nell’ambito del FAA Surface Awareness Initiative (SAI) Block 3 deployment. La SAI solution di Saab è stata sviluppata per migliorare la sicurezza sulle piste aeroportuali tracciando con precisione gli aeromobili e fornendo ai controllori del traffico aereo una consapevolezza situazionale in tutte le condizioni meteorologiche. Si basa sulla tecnologia del precedente ASDE-X program, abbinata a elementi della suite di prodotti commerciali Aerobahn di Saab. Questa innovativa soluzione per la sicurezza delle piste è basata su cloud e sfrutta la comprovata infrastruttura SaaS (Software as a Service) di Saab e il servizio Aerobahn Trusted ADS-B, che si basa su sensori cooperativi per ridurre l’installazione e la manutenzione. Il sistema può essere implementato in 90 giorni e supporta la rapida modernizzazione del sistema di controllo del traffico aereo statunitense. “Saab collabora con orgoglio con la FAA da oltre 30 anni ed è in prima linea nell’aiutarla a migliorare la urface safety in tutto il national airspace system. I sistemi Saab rispondono a un’esigenza critica e stabiliscono un percorso economicamente vantaggioso per ridurre il rischio di incidenti in pista. Siamo onorati di fornire la nostra soluzione basata su cloud in altri 26 aeroporti, fornendo ai controllori del traffico aereo e ai passeggeri gli strumenti di sicurezza che meritano”, ha dichiarato Erik Smith, President and CEO of Saab in the U.S. Il contratto ha una validità di oltre 10 anni e gli ordini saranno effettuati in modo incrementale. Nell’ambito del SAI program, Saab ha già fornito con successo la sua soluzione basata su cloud ad aeroporti in tutti gli Stati Uniti, tra cui Nashville (BNA), San Antonio (SAT), Long Beach (LGB) e Hollywood Burbank (BUR).

QANTASLINK INVESTIRÀ NEL MAJOR WESTERN AUSTRALIA FLEET RENEWAL – QantasLink ha annunciato che l’Embraer 190 (E190) sarà il tipo di aeromobile preferito per un importante programma di rinnovamento della flotta presso la sua Western Australia-based regional operation, Network Aviation. Il programma di rinnovamento prevede il ritiro dei Fokker F100 (F100) di QantasLink e la loro sostituzione con un massimo di 14 E190. Qantas sta attualmente valutando le opzioni di approvvigionamento per gli E190 a metà vita e punta a far arrivare il primo velivolo verso la fine del 2026. Network Aviation, che opera voli charter e FIFO in tutta l’Australia Occidentale, oltre voli passeggeri regolari, beneficerà della maggiore efficienza nei consumi, dell’affidabilità e del comfort per i passeggeri offerti dalla piattaforma E190. Gli E190 sono aeromobili molto apprezzati dalle compagnie aeree regionali di tutto il mondo. Qantas ha recentemente annunciato che Network Aviation riceverà quattro Airbus A320 da Jetstar Asia (JSA), consentendo il ritiro anticipato di quattro aeromobili F100 del Gruppo. Questi A320 entreranno in servizio entro la fine del 2025. Il ritiro anticipato dei quattro F100, reso possibile dall’utilizzo degli A320 di Jetstar Asia, comporterà un ammortamento accelerato incrementale, come indicato nel recente annuncio di Jetstar Asia, e sarà escluso dagli underlying earnings. Le previsioni di spesa in conto capitale per l’anno fiscale 2026 rimangono invariate tra 4,1 e 4,3 miliardi di dollari. Rachel Yangoyan, QantasLink Chief Executive Officer, ha dichiarato: “Questo rinnovo della flotta rappresenta un investimento significativo nel futuro delle nostre regional aviation capabilities e nel nostro impegno a servire il settore delle risorse critiche e le comunità regionali dell’Australia Occidentale. L’E190 è una piattaforma collaudata che opera oggi in tutta l’Australia e offrirà una migliore efficienza operativa e affidabilità, creando al contempo opportunità per i nostri dipendenti nell’Australia Occidentale”. Il ritiro degli F100 rientra nel più ampio programma di rinnovamento della flotta del Gruppo. Qantas riceverà il suo primo Airbus A321XLR alla fine di questo mese, diventando la prima compagnia aerea nella regione Asia-Pacifico a operare questo tipo di aeromobile. La compagnia prevede di fornire ulteriori aggiornamenti sull’acquisizione dell’E190, ormai a metà del suo ciclo di vita, e sulle tempistiche di consegna specifiche nei prossimi mesi, con l’avanzare delle discussioni sugli appalti.

L’APP MOBILE DI UNITED ORA FORNISCE PIU’ INFORMAZIONI SUI CONNECTING FLIGHT – United è pronta per l’alta stagione estiva con il lancio ufficiale di nuove funzionalità personalizzate dell’app mobile che semplificano la prenotazione di voli in coincidenza. “I clienti con voli in coincidenza presso gli hub statunitensi di United possono ora accedere a una sezione speciale dell’app che include un conto alla rovescia per i voli in coincidenza, indicazioni personalizzate passo dopo passo per raggiungere il gate di coincidenza con tempi di percorrenza stimati, aggiornamenti sullo stato del volo in tempo reale, suggerimenti per scali più lunghi e notifiche se la tecnologia ConnectionSaver di United è stata attivata per trattenere l’aereo. Queste funzionalità sono esclusive dell’app mobile di United e ampliano la tecnologia ConnectionSaver della compagnia aerea, uno strumento leader del settore basato sull’intelligenza artificiale che ha salvato oltre 3,3 milioni di coincidenze per i clienti dal suo lancio nel 2019. ConnectionSaver identifica automaticamente i voli in partenza che possono essere trattenuti per i clienti in coincidenza, senza ritardare l’arrivo puntuale dei passeggeri già imbarcati. Ora, i clienti hanno piena visibilità sui loro voli in coincidenza direttamente sullo schermo del telefono. United ha sperimentato queste funzionalità dell’app durante un periodo di beta test questa primavera e, durante tale periodo, oltre 350.000 clienti hanno utilizzato le nuove funzionalità, raggiungendo un tasso di successo del 98% nel raggiungere la coincidenza”, afferma United. “Sappiamo che fornire alle persone maggiori informazioni, in modo trasparente e di facile comprensione, può aiutare a ridurre lo stress durante il volo in coincidenza”, ha affermato David Kinzelman, Chief Customer Officer, United. “La nostra pluripremiata app mobile rappresenta una svolta durante il viaggio e, grazie a queste nuove funzionalità, i nostri clienti avranno a disposizione ancora più dettagli in tempo reale sul loro volo e, di conseguenza, un’esperienza di volo ancora migliore con United”. United continuerà a sviluppare e migliorare queste funzionalità per offrire ancora più funzionalità ai clienti.

TURKISH AIRLINES RICEVE IL PREMIO “SUSTAINABLE FINANCING PIONEER AWARD” – Turkish Airlines ha ricevuto il premio Sustainable Financing Pioneer Award da Ishka, in riconoscimento della sua operazione innovativa che, per la prima volta, ha integrato una struttura di prestito legata alla sostenibilità in un modello di finanziamento JOLCO multivaluta per l’acquisizione di due Airbus A321neo di nuova generazione a basso consumo di carburante. Questa operazione innovativa, organizzata da Societe Generale, collega le condizioni di finanziamento agli obiettivi di performance in materia di sostenibilità (SPTs) di Turkish Airlines, in particolare al traguardo di ridurre l’intensità delle emissioni di carbonio della propria flotta. Con una solida esperienza nella realizzazione di operazioni di finanziamento per aeromobili per un totale di circa 16 miliardi di dollari negli ultimi dieci anni, Turkish Airlines ha ricevuto oltre 30 premi internazionali da parte di organizzazioni prestigiose come Global Transport Finance, Airline Economics, Airfinance Journal e Bonds, Loans & Sukuk Türkiye. Il premio Sustainable Financing Pioneer Award conferma ulteriormente la leadership della compagnia di bandiera nell’integrare la sostenibilità nel settore del finanziamento aeronautico.

IBERIA GROUP OPERERA’ 1.921 VOLI DURANTE IL PRIMO WEEKEND ESTIVO – Iberia informa: “Iberia Group (Iberia, Iberia Express e Air Nostrum) opererà 1.921 voli da venerdì 27 giugno a domenica 29 giugno, segnando l’inizio del periodo di viaggio estivo. Questo incremento operativo si traduce in 266.498 posti offerti su voli domestici, europei e a lungo raggio. Del totale dei voli programmati in questi tre giorni, 916 sono a corto raggio, 778 a medio raggio e 227 a lungo raggio. Oltre ai voli regolari, Iberia Group ha programmato dieci voli charter aggiuntivi per il fine settimana, la maggior parte dei quali a supporto delle compagnie di crociera con collegamenti portuali chiave. Le destinazioni charter includono Amburgo, Atene, Palm Beach, Catania, Bari, Trieste, Venezia e Istanbul. Dei 1.921 voli programmati, 800 partiranno dall’aeroporto di Madrid. Per questo primo fine settimana estivo, le destinazioni più richieste dai clienti di Iberia Group includono località balneari spagnole come Barcellona, Gran Canaria, Tenerife, Palma di Maiorca e Ibiza; capitali europee come Londra, Parigi e Roma; città latinoamericane come Bogotà e Città del Messico”. “Iberia ha programmato un aumento della capacità in quasi tutti i suoi mercati per la stagione estiva. La crescita più significativa si registra nel network latinoamericano, dove la compagnia aerea è leader indiscussa del mercato, operando 18 destinazioni in 16 paesi. In totale, Iberia offrirà 3,2 milioni di posti tra la Spagna e l’America Latina, con un aumento del 4% rispetto all’estate 2024. Nei settori a corto e medio raggio, sono stati resi disponibili 16 milioni di posti, in linea con l’offerta dello scorso anno. Tra gli aumenti più significativi figurano la rotta per Roma, con un massimo di sette voli giornalieri, e quella per Parigi, con un massimo di 11 voli in determinati giorni. Iberia ha inoltre ripreso i voli stagionali per Ponta Delgada, Funchal e Faro in Portogallo; Tirana in Albania; Lubiana in Slovenia; isole greche come Santorini, Mykonos e Corfù. Il programma estivo è completato da destinazioni turistiche popolari come Dubrovnik, Zagabria e Spalato in Croazia, Catania, Olbia, Cagliari e Palermo in Italia”, conclude Iberia.

RTX FORNISCE IL SATELLITE BLUE CANYON PER DARE FORMA ALLE FUTURE MISSIONI SPAZIALI – Blue Canyon Technologies, RTX small satellite manufacturer and mission services provider, ha annunciato il lancio con successo di un CubeSat a supporto di ARCSTONE, una missione della NASA per misurare la lunar spectral reflectance, ovvero il modo in cui la luce solare viene riflessa dalla superficie lunare a diverse lunghezze d’onda. La missione ARCSTONE utilizzerà i dati raccolti per calibrare gli space-based imagers for earth observation. “Uno dei compiti più impegnativi nel telerilevamento dallo spazio è raggiungere la precisione di calibrazione richiesta per lo strumento in orbita”, ha affermato il Dr. Constantine Lukashin, physical research scientist at NASA’s Langley Research Center and principal investigator for the ARCSTONE mission. “La Luna è una fonte eccellente e disponibile per la calibrazione con il potenziale per un’elevata precisione. ARCSTONE consentirà a molteplici risorse spaziali di migliorare la qualità delle misurazioni e dei dati prodotti per le generazioni future”.

EMIRATES SI PREPARA AD UNA SETTIMANA DI PARTENZE INTENSE – Emirates informa: “Emirates si sta preparando per una settimana di partenze intensa dal T3 del Dubai International Airport. Oltre 30.000 clienti partiranno da Dubai International domani, 26 giugno, e questo numero di partenze si manterrà costante fino al 30 giugno. I clienti Emirates dovrebbero prevedere un traffico maggiore sulle strade di avvicinamento all’aeroporto, parcheggi più affollati, un maggior numero di persone in aeroporto. Nelle ore di punta, arrivare in aeroporto 3 ore prima della partenza. Assicurarsi di passare l’immigrazione 1,5 ore prima della partenza. Assicurarsi di raggiungere il gate d’imbarco corretto 1 ora prima della partenza. Scaricare l’app Emirates per avere i dettagli del volo a portata di mano. I clienti Emirates possono depositare i bagagli in aeroporto la sera prima del viaggio senza costi aggiuntivi. I passeggeri in partenza da Dubai possono effettuare il check-in anticipato e depositare i bagagli 24 ore prima della partenza, o 12 ore prima se volano verso gli Stati Uniti. In seguito, più vicino all’orario di partenza, i clienti possono recarsi direttamente all’area immigrazione in aeroporto. Risparmia tempo in aeroporto effettuando il check-in presso l’Emirates City Check-in and Travel Store in ICD Brookfield Place, Dubai International Financial Centre (DIFC). I clienti possono effettuare il check-in in qualsiasi momento dalle 8:00 alle 22:00 tutti i giorni, iniziando la loro esperienza di viaggio con un servizio impeccabile tramite i chioschi self-check-in, presso i desk dedicati con gli agenti Emirates o tramite Sara, il primo addetto al mondo che effettua il check-in robotizzato. I clienti Emirates possono anche scegliere di effettuare il check-in a casa a Dubai e Sharjah. I clienti che desiderano risparmiare ancora più tempo possono prenotare lo shopping Duty-Free su EmiratesRED.com e accedere a prodotti Duty-Free esclusivi, che verranno poi consegnati al loro posto in volo. Il servizio di preordine è disponibile sulla maggior parte dei voli e i clienti possono acquistare da 21 giorni a 40 ore prima del volo, fornendo i dettagli del volo al momento del pagamento. Le People of Determination ossono accedere al supporto dedicato da parte del personale qualificato di Emirates e dell’aeroporto”.

EMIRATES: CONSIGLI DI VIAGGIO PER I BAMBINI – Emirates informa: “È finalmente estate, la scuola è finita e stai per partire per un viaggio e volare con Emirates. I bambini salgono a bordo per primi, senza limiti. A terra, Emirates offre l’imbarco prioritario per le famiglie in tutti gli aeroporti internazionali. I pasti per bambini sono serviti su quasi tutte le rotte, esclusi alcuni voli a corto raggio. Emirates è il leader dell’intrattenimento in volo, con gli schermi più grandi e i migliori contenuti. A volte anche i bambini hanno bisogno di una pausa dagli schermi. Richiedi un ‘Fly with Me’ activity pack e potenzia le tue capacità con puzzle, mappe del mondo, tutorial, disegni da colorare e un nuovo set di carte collezionabili. Per chi ama la buona musica, Emirates offre centinaia di canali musicali e persino Spotify a bordo. Su ice vi sono fino a 100 videogiochi, a cui possono giocare due giocatori in posti diversi se si tratta di una partita multigiocatore. ADXB, Emirates offre un’area check-in dedicata alle famiglie durante i periodi di maggiore affluenza. Per la massima flessibilità, Emirates offre un servizio per minori non accompagnati per i bambini dai 5 agli 11 anni che viaggiano da soli. Questo servizio garantisce che i bambini siano accompagnati dal personale di terra e di cabina Emirates in ogni fase del viaggio. C’è anche una lounge per minori non accompagnati con videogiochi, Wi-Fi, comodi divani, bagni riservati ai bambini e un’area con bevande e snack gratuiti in attesa del volo. A bordo sono disponibili pappe biologiche, latte in polvere e biberon per i neonati, se necessario durante il volo. Aumenta il tuo status e iscriviti al programma fedeltà Emirates Skysurfers per giovani viaggiatori. I bambini dai 2 ai 17 anni possono accumulare miglia Skywards su ogni volo Emirates e flydubai, per poi spenderle in altre avventure: voli, upgrade, eventi ed esperienze per bambini”.

ROLLS-ROYCE: 25 ANNI DI SUCCESSI PER LA SERIES 8000 – Rolls-Royce informa: “Da 25 anni, l’mtu Series 8000 engine definisce i traguardi raggiunti dall’innovazione nel settore navale. Rinomato per le sue prestazioni e affidabilità ineguagliabili, alimenta un’ampia gamma di imbarcazioni, dai traghetti veloci alle navi militari, fino agli yacht di lusso. Nell’ultimo quarto di secolo, la Series 8000 ha consolidato la sua tradizione di eccellenza, diventando una soluzione pronta per il futuro a supporto della transizione energetica nel settore marittimo. Con oltre 350 motori in servizio e più di tre milioni di ore di funzionamento accumulate, la Series 8000 ha costantemente dimostrato la sua capacità di muovere le navi più grandi del mondo con potenza e affidabilità Con una potenza fino a 10.000 kilowatt, la Series 8000 è progettata per ambienti impegnativi”.