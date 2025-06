Swissport espande i servizi di cargo handling a Milano Malpensa

Swissport rafforza la sua presenza in Italia con l’avvio delle operazioni di cargo handling a Milano Malpensa. L’azienda prevede inoltre di ampliare ulteriormente le attività anche oltre il nuovo polo cargo dell’aeroporto, perseguendo attivamente la crescita nei servizi di ground handling, cargo, accoglienza lounge e aviazione executive su tutto il territorio italiano.

“Swissport, principale fornitore mondiale di ground e cargo handling, amplia la sua presenza in Italia avviando le operazioni cargo handling a Milano Malpensa. Questo passo strategico segna una nuova tappa per Swissport Italia, rafforzando l’impegno dell’azienda nel mercato italiano”, afferma Swissport.

“Le nuove operazioni cargo di Swissport a Milano Malpensa saranno ospitate in un magazzino di 4.000 m² all’interno del complesso WTC Malpensa. La struttura, recentemente ristrutturata, risponde ai più elevati standard di settore in termini di certificazione doganale e sicurezza.

L’azienda si concentrerà sulla gestione delle importazioni, sulle operazioni di pre-sdoganamento e sulla distribuzione ai fornitori di servizi di consegna espressa. In una seconda fase, Swissport punta a sviluppare le operazioni di esportazione ed estendere l’offerta al cargo generale e ai clienti di trasporto aereo a Milano e in tutta Italia”, prosegue Swissport.

“La strategia cargo di Swissport in Italia ha sempre avuto come obiettivo l’espansione a Malpensa, principale hub per le operazioni cargo aeree in Italia”, afferma Massimo Roccasecca, Cargo Director di Swissport Italia.

L’impegno di Swissport in Italia va ben oltre le nuove operazioni di cargo handling a Malpensa.

“Swissport è profondamente dedita al mercato italiano, mettendo a disposizione la propria esperienza globale per consolidare una solida presenza nella gestione cargo, parallelamente alla ricerca di opportunità di crescita nei servizi di ground handling, nell’accoglienza lounge e nell’aviazione executive”, aggiunge Marina Bottelli, CEO di Swissport Italia SPA.

(Ufficio Stampa Swissport – Photo Credits: Swissport)