Qatar Airways chiude la sua storica partecipazione al Paris Air Show 2025

Qatar Airways informa: “Qatar Airways ha concluso la sua straordinaria partecipazione alla 55esima edizione del Paris Air Show e ha affermato la sua posizione di leader globale dell’aviazione. Dal presentare esperienze di cabina pionieristiche e innovazioni tecnologiche al guadagnare il prestigioso titolo di Skytrax World’s Best Airline per la nona volta, la presenza della compagnia aerea ha catturato l’attenzione dei leader del settore e degli appassionati di aviazione di tutto il mondo.

Durante la settimana, Qatar Airways ha attirato l’attenzione per la sua impressionante esposizione di aeromobili, con la Qsuite Next Gen, il Gulfstream G700 di classe mondiale di Qatar Executive e la livrea della UEFA Champions League su uno dei suoi Boeing 777. I visitatori si sono inoltre intrattenuti con la Qatar Airways L’Universe Lounge, che ha messo in evidenza le innovazioni di cabina basate sull’intelligenza artificiale, tra cui Sama e QVerse, insieme a esperienze immersive che hanno fatto rivivere l’atmosfera della Qsuite“.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Il Paris Air Show è sempre stato un palcoscenico globale per l’innovazione e l’ambizione del settore, e quest’anno Qatar Airways ha orgogliosamente guidato il dialogo nell’eccellenza dell’aviazione. Dalle esperienze pluripremiate alle partnership pionieristiche, ogni tappa raggiunta questa settimana riafferma il nostro impegno incessante verso l’eccellenza. Questi riconoscimenti testimoniano la passione del nostro personale e la fiducia dei nostri passeggeri che ci ispirano a elevare continuamente lo standard dell’aviazione globale”.

“Anche il lancio pionieristico del Wi-Fi ad alta velocità alimentato da Starlink sulle flotte di Boeing 777 e Airbus A350 ha suscitato grande interesse, posizionando Qatar Airways all’avanguardia della connettività in volo e della trasformazione digitale”, prosegue Qatar Airways.

“Per consolidare ulteriormente la sua leadership nel settore, Qatar Airways ha firmato diversi accordi strategici chiave durante la manifestazione:

Qatar Airways e Baltic Aviation Academy

Qatar Airways ha lanciato un programma di formazione per la licenza di pilota multi-crew (MPL) con la Baltic Aviation Academy. Il programma assicura una graduale integrazione dei piloti cadetti nella compagnia aerea per sostenere il suo piano di crescita continua, guidato dal recente ordine di widebody di Qatar Airways.

Qatar Airways, Barzan Holdings e Satys Aerospace

Qatar Airways, Barzan Holdings e Satys Aerospace hanno stretto una partnership per creare in Qatar il primo impianto di verniciatura di aerei widebody di Satys nella regione (leggi anche qui).

Qatar Airways e lo chef Yannick Alléno

Qatar Airways ha stretto una partnership con Yannick Alléno per elevare la sua esperienza culinaria in cielo e a terra.

Qatar Airways e F Air

Qatar Airways ha affidato a F AIR uno dei suoi partner ufficiali per la formazione della prossima generazione di piloti attraverso un accordo quinquennale di formazione MPL. I cadetti selezionati si addestreranno nella Repubblica Ceca, supportati dall’appassionato team di istruttori e professionisti dell’aviazione di F AIR che incarnano l’amore condiviso per il volo. Mentre i primi studenti si preparano a partire alla fine del 2025, questa partnership porterà anche a nuovi investimenti e alla crescita dell’infrastruttura e del team di F AIR, migliorando l’esperienza di formazione dei piloti cadetti di Qatar Airways.

Qatar Airways e IMG

Qatar Airways ha stretto una partnership con IMG per lanciare Sport 24 via Starlink.

Qatar Airways e Thales

Qatar Airways e Thales hanno firmato un Memorandum of Agreement (MoA) per sostenere il piano strategico di crescita della flotta di Qatar Airways annunciato il mese scorso. L’accordo stabilisce la rotta per le future innovazioni nell’intrattenimento di bordo (IFE) a sostegno del percorso di trasformazione digitale di Qatar Airways, dando alla compagnia aerea l’accesso alle tecnologie più innovative. Inoltre, questo Memorandum d’intesa offre opportunità per lo sviluppo di un centro di assistenza e manutenzione IFE dedicato con sede a Doha, in Qatar. La missione di questa struttura locale di Thales è quella di fornire un rapido accesso ai servizi di riparazione, distribuzione dei ricambi, assistenza tecnica e manutenzione “chiavi in mano” per l’intera gamma di prodotti IFE Thales sulla nuova flotta in crescita del Qatar. La struttura all’avanguardia sarà progettata per garantire i più alti standard di efficienza operativa.

Qatar Airways e Qatar Aeronautical Academy

Qatar Airways ha lanciato un programma MPL con la Qatar Aeronautical Academy. Si stima che un totale di 750 piloti cadetti beneficeranno di questo programma nei prossimi cinque anni, assicurando nuove opportunità ai futuri giovani piloti.

In una settimana di riconoscimenti, Qatar Airways è stata incoronata ancora una volta World’s Best Airline by Skytrax, vincendo anche i riconoscimenti World’s Best Business Class, Best Airline in the Middle East, Best Business Class Lounge for the Al Mourjan Garden Lounge, per celebrare l’elevata esperienza del cliente sia a terra che in volo. Con oltre 300.000 visitatori e più di 2.500 espositori provenienti da 48 Paesi, il Paris Air Show 2025 ha rappresentato per Qatar Airways una piattaforma tempestiva per mettere in luce i suoi ultimi successi, approfondire i legami con il settore e contribuire a plasmare il futuro del trasporto aereo”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)