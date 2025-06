L’A380 di Etihad Airways atterra a Toronto

Etihad Airways ha iniziato a operare il suo Airbus A380 sui voli giornalieri per Toronto, aumentando la capacità del 31% e segnando un nuovo capitolo nel lungo impegno della compagnia aerea verso il Canada, in vista del suo 20° anniversario.

“Il velivolo di Etihad è stato accolto con un water-cannon salute al Toronto Pearson International Airport martedì 24 giugno.

Il servizio aggiornato porta per la prima volta nei cieli canadesi l’ineguagliabile lusso dell’A380, l’ammiraglia di Etihad. Tra questi, i pluripremiati First Apartments della compagnia aerea e l’unica suite al mondo con tre stanze in volo, The Residence, che offre un’esperienza di volo eccezionale agli ospiti sulla rotta tra lo Zayed International Airport e il Toronto Pearson International Airport.

L’aumento della capacità risponde alla forte domanda di viaggi tra gli Emirati Arabi Uniti e il Canada, in particolare nei segmenti business, leisure e visite ad amici e parenti (VFR)”, afferma Etihad Airways.

Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer, Etihad Airways, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di presentare l’A380 e di offrire agli ospiti che volano tra Abu Dhabi e il Canada una nuova straordinaria esperienza di viaggio con Etihad. Toronto è un pilastro della nostra rete nordamericana dal 2005, quando siamo diventati la prima compagnia aerea della regione del Golfo a operare voli per il Canada. L’introduzione del nostro aereo di punta su questa rotta riflette il nostro profondo impegno nei confronti del mercato canadese”.

“L’A380 di Etihad offre 486 posti in quattro cabine, tra cui:

The Residence: una suite privata di tre stanze con soggiorno, camera da letto e bagno privato con doccia.

First Apartments: 9 suite completamente chiuse con spazio personale, letti reclinabili da 203 cm e poltrona separata.

Business Studios: 70 posti reclinabili con accesso al corridoio, ristorazione premium e accesso esclusivo a The Lobby, una lounge con servizi in volo.

Economy Smart Seats: 405 posti con fixed-wing headrests e supporto regolabile, inclusi 68 posti con spazio extra per le gambe.

Gli ospiti che volano da o per il Canada via Abu Dhabi possono anche usufruire dell’Etihad stopover programme, con soggiorni gratuiti in hotel che offrono l’opportunità di scoprire i ricchi monumenti culturali, le spiagge incontaminate e le attrazioni di livello mondiale della capitale degli Emirati Arabi Uniti“, conclude Etihad.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)