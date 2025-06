Wizz Air vince per il quinto anno consecutivo il premio World Finance come compagnia aerea low cost più sostenibile

Wizz Air è stata nuovamente nominata “Compagnia aerea low-cost più sostenibile” ai World Finance Sustainability Awards 2025.

“Si tratta della quinta vittoria consecutiva per la compagnia, a conferma del suo ruolo di leader nel settore dell’aviazione mentre l’industria accelera il proprio impegno per migliorare le performance ambientali.

La giuria di World Finance, supportata da strumenti di ricerca basati su intelligenza artificiale, ha selezionato Wizz Air come vincitrice del 2025 per la sua leadership globale in ambito sostenibilità. Tra i motivi del riconoscimento figurano la partecipazione attiva all’Alleanza per l’Aviazione a Emissioni Zero (AZEA) e il sostegno a politiche climatiche trasformative in contesti internazionali di rilievo come la COP29.

Wizz Air continua a operare con le emissioni di carbonio per passeggero per chilometro più basse del settore: nell’anno fiscale 2024, ha registrato una media di appena 52 grammi di CO? per passeggero per chilometro – ben al di sotto della media del settore – grazie a una strategia solida di rinnovo della flotta e a un’eccellenza operativa. Oltre il 61% della flotta è composto da aeromobili Airbus A321neo ad alta efficienza, che garantiscono un consumo di carburante inferiore del 20% e una riduzione del rumore del 50% rispetto ai modelli precedenti. Con un’età media della flotta di soli 4,7 anni, Wizz Air opera una delle flotte più giovani al mondo”, afferma Wizz Air.

Yvonne Moynihan, Corporate e ESG Officer di Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo onorati di ricevere questo prestigioso riconoscimento per il quinto anno consecutivo. L’approccio di Wizz Air alla sostenibilità è integrato in ogni aspetto delle nostre operazioni, dall’efficienza avanzata nei consumi alla nostra continua spinta verso tecnologie innovative. Come illustrato nel nostro piano verso le zero emissioni nette (Flying Towards Net Zero), che abbiamo lanciato recentemente, crediamo che il percorso verso un’aviazione a zero emissioni nette dipenda dall’innovazione collaborativa tra decisori politici, produttori di carburante e l’intero ecosistema del settore”.

“Un altro elemento chiave che ha distinto Wizz Air agli occhi della giuria è stato il crescente investimento nel carburante sostenibile per l’aviazione (SAF). La compagnia ha fissato l’obiettivo di alimentare almeno il 10% dei propri voli con SAF entro il 2030 – in accordo con le attuali direttive europee – e sta creando partnership azionarie con produttori di SAF per incrementare la produzione su scala.

Ulteriori punti sono stati assegnati per le innovazioni operative, tra cui l’uso di componenti più leggeri sugli aeromobili, sistemi intelligenti di gestione del carburante e procedure come il rullaggio con un solo motore e l’impiego di fonti elettriche da terra, che insieme contribuiscono a significativi risparmi di carburante”, conclude Wizz Air.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)