Air Canada lancia i voli da Montréal a Edimburgo

Il nuovo volo internazionale di Air Canada da Montréal è decollato ieri sera ed è ora arrivato a Edimburgo, in Scozia.

“Siamo molto orgogliosi di lanciare il servizio per Edimburgo da Montréal, la nostra ultima rotta strategicamente aggiunta alla nostra vasta rete transatlantica”, ha dichiarato Mark Galardo, Executive Vice President & Chief Commercial Officer and President, Cargo. “Questo nuovo collegamento tra Canada e Scozia rafforza i nostri legami e il nostro impegno verso il mercato britannico. I nostri voli Montréal-Edimburgo sono progettati per collegare comodamente i nostri clienti provenienti dal Nord America a Edimburgo, con un viaggio senza interruzioni attraverso il nostro hub di Montréal. Che si tratti di visitare la Scozia per riunirsi con amici e persone care, esplorare i suoi castelli storici, godersi la vivace scena artistica o accogliere visitatori scozzesi desiderosi di scoprire la vasta bellezza e la diversità del Canada, i nostri voli rendono più facile che mai scoprire tutto ciò che le nostre due nazioni hanno da offrire.

“Avendo avuto il privilegio di vivere sia a Edimburgo che a Montréal, sono lieto di vedere questa nuova rotta unire due città celebri per la loro storia, creatività e vitalità culturale. Questo collegamento rafforzerà i legami tra le nostre comunità e creerà nuove opportunità di collaborazione e scoperta”, ha dichiarato Dave Jones, British Consul-General in Montréal.

“Sono lieto che Air Canada abbia aperto una nuova rotta tra Montréal ed Edimburgo, aggiungendola all’elenco dei voli diretti che ora collegano Scozia e Canada, accrescendo ulteriormente i benefici economici e l’amicizia che esiste tra i nostri Paesi. In un mercato dell’aviazione competitivo, accolgo con favore il continuo impegno di Air Canada nei confronti della Scozia e non vedo l’ora che molti canadesi colgano l’opportunità di visitare, studiare o fare affari in Scozia”, ha dichiarato John Devine, Head of the Scottish Government in Canada.

“Montréal-Edimburgo è l’ultima nuova rotta europea lanciata da Air Canada quest’estate. La compagnia aerea ha inaugurato le rotte Montréal-Porto e Toronto-Praga all’inizio di questo mese, ha celebrato il lancio della rotta da Montréal a Napoli a maggio e ha segnato il ritorno della rotta Ottawa-Londra Heathrow ad aprile”, conclude Air Canada.

(Ufficio Stampa Air Canada)