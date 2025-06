Air France-KLM Group al Paris Air Show 2025: innovazione, cooperazione e ambizione collettiva

Dal 16 al 22 giugno 2025, Air France-KLM Group ha partecipato alla 55a edizione del Paris Air Show a Le Bourget. È stata una settimana intensa e strategica, caratterizzata da scambi significativi con clienti, partner, attori istituzionali, media e talenti del futuro.

“Questo importante evento ha rappresentato l’occasione per mettere in mostra le competenze industriali del Gruppo, riaffermare la sua determinazione ad accelerare la decarbonizzazione del settore del trasporto aereo e sottolineare il ruolo centrale delle sue attività nelle economie francese, olandese ed europea.

Uno dei momenti salienti di questa edizione è stato il lancio di “Connect France” alla presenza di Emmanuel Macron, Presidente della Repubblica francese. Questa collaborazione senza precedenti tra Air France-KLM e Groupe ADP, con il supporto dello Stato francese, mira a migliorare la connettività della Francia, migliorare l’esperienza del cliente e accelerare la transizione ecologica del trasporto aereo”, afferma Air France-KLM.

Benjamin Smith, CEO of the Air France-KLM Group, insieme al Presidente della Repubblica e a Philippe Pascal, Chairman and CEO of Groupe ADP, ha dichiarato: “Con Connect France, formalizziamo questo approccio essenziale per affrontare al meglio la concorrenza di operatori extraeuropei che hanno da tempo compreso l’importanza del trasporto aereo per l’influenza globale e l’economia di una nazione. L’iniziativa si concentrerà anche sul miglioramento del servizio offerto ai nostri clienti, affinché la Francia possa mantenere la sua posizione di hub chiave per l’aviazione, con una connettività migliorata che crea occupazione locale”.

“Collegamenti più fluidi, nomi dei terminal semplificati e la possibilità di offrire congiuntamente scali turistici a Parigi e nella regione dell’Île-de-France, sono alcune delle misure chiave del patto d’azione “Connect France”.

Air France-KLM Group, da tempo impegnato nella decarbonizzazione del trasporto aereo, ha moltiplicato le sue iniziative e dichiarazioni pubbliche al Paris Air Show.

Durante il suo discorso di apertura al Paris Air Lab, Anne Rigail, CEO of Air France, ha ribadito la strategia di decarbonizzazione basata su quattro pilastri della compagnia aerea e ha sottolineato l’urgente necessità di un’ambiziosa politica europea sul Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Air France-KLM Group ha inoltre firmato un accordo con Airbus, consentendo ai dipendenti del costruttore di aeromobili di ridurre l’impronta di carbonio dei loro viaggi di lavoro supportando la produzione di SAF. Questo impegno volontario fa parte dell’Air France-KLM “Corporate SAF” program e mira a sviluppare un’offerta SAF trasparente, tracciabile e verificabile.

Parallelamente, Air France ha firmato la SAF component del New Energy Systems sector con il governo francese e i partner industriali. Alla presenza di Mr. Eric Lombard (Minister of Economy, Finance and Industrial and Digital Sovereignty), Mr. Marc Ferracci (Minister for Industry and Energy) e Mr. Philippe Tabarot (Minister for Transport), sono stati individuati quattro obiettivi principali: definire obiettivi nazionali di produzione e consumo di SAF per il 2030 e oltre; sviluppare modelli di finanziamento competitivi a livello francese ed europeo; sostenere l’industrializzazione dei progetti SAF e garantirne la redditività; lanciare i primi advanced bioSAF and eSAF production projects entro il 2030″, prosegue Air France-KLM.

“Presso lo stand Air France Industries KLM Engineering & Maintenance, la settimana è stata ricca di annunci e firme di accordi commerciali. Tra i momenti salienti:

– AFI KLM E&M e Saudia Group hanno firmato un accordo strategico per CFM56-5B engine maintenance, a dimostrazione della rinnovata fiducia tra i due gruppi.

– EPCOR (una controllata al 100% di AFI KLM E&M) e Kuwait Airways hanno esteso la loro collaborazione per APU support sui Boeing 777, rafforzando una partnership storica.

– SalamAir ha affidato ad AFI KLM E&M il supporto per i suoi motori LEAP-1A, rafforzando la presenza del Gruppo in Medio Oriente.

– AFI KLM E&M ha completato l’industrializzazione del LEAP-1A engine sui suoi upgraded test benches di Parigi e Amsterdam, ora pienamente operativi. Questo progresso rafforza la leadership del Gruppo nella manutenzione dei motori di nuova generazione e prepara l’arrivo del LEAP-1B entro la fine dell’estate.

Sempre presso lo stand di AFI KLM E&M, MRO Lab ha presentato la sua riconosciuta competenza e le innovazioni all’avanguardia in settori come predictive maintenance, 3D printing, augmented reality e altre soluzioni tecnologiche avanzate al servizio delle 200 compagnie aeree clienti in tutto il mondo.

Gli ultimi giorni del Paris Air Show, aperto al pubblico dal 20 al 22 giugno, hanno offerto un’opportunità unica per mettere in mostra le professioni del Gruppo.

I visitatori hanno inoltre potuto scoprire la varietà delle competenze di Air France-KLM, interagire con dipendenti appassionati e scoprire le professioni del futuro. Gli Human Resources teams di Air France e Transavia erano presenti per accogliere i visitatori, rispondere alle loro domande e fornire informazioni sull’ampia gamma di opportunità di carriera all’interno del Gruppo”, conclude Air France-KLM.

