SAS si riconnette con la Groenlandia: decolla il primo volo per Nuuk

Oggi Scandinavian Airlines lancia la sua nuova rotta diretta da Copenhagen a Nuuk, ristabilendo un collegamento che è stato operato l’ultima volta più di vent’anni fa.

“Il nuovo servizio rafforza i legami tra la Groenlandia e il mondo, rafforzando al contempo il ruolo di Copenhaghen come principale hub internazionale per la Scandinavia.

La Groenlandia, recentemente nominata una delle destinazioni “Best of the World” dal National Geographic per il 2025, si sta rapidamente affermando come una delle scelte migliori per i viaggiatori in cerca di esperienze immersive e ricche di natura. Per SAS, la rotta aggiunge una destinazione artica unica alla sua rete, offrendo ai clienti un accesso privilegiato a una delle regioni più incontaminate e culturalmente ricche del mondo”, afferma SAS.

“Il lancio coincide con l’apertura del nuovo aeroporto internazionale di Nuuk e fa parte della più ampia strategia di SAS per costruire una connettività significativa e a lungo termine attraverso il Nord Atlantico e oltre. La rotta sarà operativa tre volte a settimana (lunedì, mercoledì, venerdì) durante la stagione estiva ed è stata sviluppata in stretto coordinamento con i partner groenlandesi, tra cui Air Greenland“, prosegue SAS.

“Questa rotta riflette la nostra ambizione più ampia: essere una compagnia aerea resiliente, adattabile e collaborativa per il futuro”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS. “Che si viaggi per famiglia, lavoro o per scoperta, il nostro ruolo è quello di consentire viaggi mirati, con rispetto e responsabilità. E come compagnia aerea più puntuale al mondo, siamo orgogliosi di portare questa affidabilità su una rotta significativa come questa”.

“Mentre SAS si evolve in una compagnia aerea premium orientata al futuro, il ruolo di Copenhagen come hub globale è fondamentale, migliorando la connettività e supportando la mobilità, gli scambi e la crescita in Scandinavia e oltre.

Il lancio riflette l’attenzione costante di SAS alla crescita e alla connettività a lungo termine. Le partnership strategiche, tra cui quelle con SkyTeam e Air France-KLM, hanno ampliato la portata globale della compagnia, mentre i continui investimenti nell’esperienza del cliente e nell’eccellenza operativa hanno rafforzato la posizione di SAS“, conclude SAS.

(Ufficio Stampa SAS)