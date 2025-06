Aeronautica Militare: la TFA 51st Wing si addestra ad operare da basi avanzate

L’Aeronautica Militare informa: “Nel corso di una recente esercitazione a Câmpia Turzii, in Romania, una coppia di caccia Eurofighter della TFA 51st Wing, impegnata nell’ambito dell’operazione enhanced Air Policing e rischierata dalla base di Mihail Kogalniceanu, ha operato presso la base delle Fortele Aeriene Române. L’attività ha consentito al personale italiano e rumeno di addestrarsi fianco a fianco, rafforzando l’interoperabilità tra le forze alleate.

Grazie al supporto di un team ridotto di specialisti, l’operazione ha dimostrato l’efficacia e la rapidità delle procedure, che mirano a garantire flessibilità, rapidità ed efficacia in scenari dinamici”.

“L’esercitazione ha coinvolto numerosi assetti NATO, tra cui velivoli rumeni, francesi, turchi e greci, supportati da aerocisterne, velivoli Airborne Early Warning (AEW) e sistemi di difesa aerea terrestri. Al termine delle missioni, il team congiunto ha eseguito rifornimenti e controlli tecnici in tempi rapidissimi, consentendo agli aerei di riprendere prontamente le operazioni.

L’attività ha consentito di provare le procedure di cross-servicing per il supporto tecnico a terra dei velivoli alleati, secondo gli standard NATO.

L’applicazione della dottrina ACE mira a ridurre la vulnerabilità delle forze aeree, potenziando la capacità di risposta e la dispersione strategica sul territorio”, prosegue l’Aeronautica Militare.

“La TFA 51st Wing è una componente essenziale del dispositivo NATO di Air Policing, contribuendo alla sicurezza dello spazio aereo dell’Alleanza e rafforzando la deterrenza e la difesa collettiva. Questa operazione conferma l’impegno del contingente italiano che, con oltre 300 ore di volo operative, continua a garantire una presenza costante e un’elevata prontezza operativa sul fianco est dell’Alleanza.

L’Aeronautica Militare partecipa alle attività in Romania con propri assetti che, per gli aspetti nazionali, operano sotto la direzione e il coordinamento del Comando Operativo di Vertice Interforze mentre, per quanto riguarda le attività operative, sono trasferiti sotto il controllo del Combined Air Operation Center NATO di Torrejon”, conclude l’Aeronautica Militare.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)