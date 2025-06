News Brevi – 28.06.2025

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA CON FALCON 50 DEL 31° STORMO – Si è concluso ieri il trasporto sanitario d’urgenza di un neonato di solo tredici giorni di vita dall’aeroporto di Cagliari all’aeroporto di Linate, effettuato con un velivolo da trasporto Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Il piccolo paziente, in imminente pericolo di vita, necessitava di essere trasferito d’urgenza dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari all’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) Ospedale di San Donato Milanese (MI). Il neonato è stato accompagnato dai genitori e da una equipe medica e che l’ha monitorato durante tutte le fasi di volo. Il volo, definito “IPV – Imminente Pericolo di Vita”, è stato attivato su richiesta della Prefettura di Cagliari alla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare di stanza a Milano. Questa, ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per tale genere di missioni. Una volta arrivati sull’aeroporto di Linate, dove un’ambulanza era già in attesa del piccolo, il Falcon 900 è rientrato a Ciampino, sede stanziale del 31° Stormo, tornando disponibile per il pronto impiego in caso di necessità. Il volo, così come accade per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce e coordina le attività della flotta di Stato. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della popolazione 24 ore al giorno, tutti i giorni dell’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche complesse. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate, per questo genere di interventi, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia, dislocati in diverse basi dal nord al sud del Paese (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AEROSPAZIO: A ROMA IL CONVEGNO DEL CESMA DEDICATO ALL’INTERVENTO DEI CAPITALI PRIVATI NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DUALI – Valorizzare il ruolo di attori privati nell’ambito delle tecnologie duali, con caratteristiche sia militari che civili, applicate in particolar modo ai programmi aerospaziali emergenti e poter utilizzare al meglio le potenzialità dell’innovazione: questo l’obiettivo del Convegno dal titolo “Capitali privati in tecnologie duali: il segno di una grande trasformazione”, tenuto mercoledì 26 marzo presso l’Auditorium “A. Visconti” di Palazzo Aeronautica, a Roma. Durante la conferenza, organizzata dal CESMA (Centro Studi Militari Aerospaziali) – Ass. Arma Aeronautica, in collaborazione con IAI (Istituto Affari Internazionali), sono state raccolte e condivise le testimonianze di Start up, PMI e di grandi gruppi industriali, la posizione di investitori sia istituzionali che privati (nazionali e internazionali), le politiche delle istituzioni europee, della NATO e del Dipartimento della Difesa statunitense (attraverso il rappresentante della Defense Innovation Unit del Pentagono nell’Unione Europea) e messa a sistema l’esperienza nel settore della Space Economy in relazione all’intervento dei capitali privati, ovvero per facilitare e promuovere tali investimenti verso una spinta efficace all’innovazione tecnologica della difesa. Dopo un indirizzo di saluto ed una introduzione ai lavori da parte del Brig. Gen. (r) Roberto Chivilò, Vicedirettore CESMA, del Prof. Michele Nones, Vicepresidente IAI, del Gen. D.A. Giovanni Balestri, Sottocapo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, e del Gen. (r) Lucio Bianchi, Consulente Spazio CESMA, ha preso la parola il Brig. Gen. Roberto Lo Conte, Comandante della 2^ Divisione del Comando Logistico Aeronautica Militare, che ha introdotto il Case Study di “disruptive technology” GCAP (Global Combat Air Programme) definendolo non come una semplice piattaforma tradizionale bensì come un “sistema di sistemi”, un seme di maturazione tecnologica già impiantato nel nostro Paese nel 2022 in seguito all’Accordo Ministeriale di Equal Partenership tra Giappone, Regno Unito e Italia per lo sviluppo e produzione di un caccia di nuova generazione. Un livello di ambizione tecnologica che rappresenta una grande opportunità per il mondo dei privati interessati a creare nuovo business, e per il quale è necessario preservare il vantaggio operativo che l’Aeronautica Militare ha nel panorama italiano (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EUROWINGS OPERA DUE AUTOBUS A MAIORCA – Eurowings informa: “La più grande leisure airline tedesca ha messo in funzione due autobus nella sua destinazione turistica più importante, Maiorca, per portare gli ospiti di Eurowings Holidays ai loro hotel in tutta comodità. Con questi trasferimenti in autobus, il nuovo tour operator non solo rende omaggio alla sua brand promise “fully relaxed”, ma porta anche un tocco di stile in più sull’isola soleggiata: gli autobus nel colore bordeaux di Eurowings”.

AIRBUS: FIREFIGHTING CON L’H145 – Airbus informa: “Da quando è passato al nuovo five-bladed H145, Max Lyons, CEO di Hillsboro Aviation, ritiene di aver trovato un moderno elicottero antincendio pronto a percorrere lunghe distanze, e il suo team concorda”. “La caratteristica principale dell’H145 è la sua nuova tecnologia”, spiega Max Lyons. “Ha motori moderni, i ricambi sono disponibili e l’aeromobile è molto affidabile. Airbus, dal mio punto di vista, è impegnata e ha dimostrato grande bravura nel continuare ad aumentare le performance dei propri modelli”. “Con decenni di esperienza nel settore aeronautico, Lyons ha partecipato con grande interesse alle discussioni sulla prossima generazione di velivoli antincendio. Nel 2024, il five-bladed H145 di Hillsboro ha completato la sua prima stagione antincendio e Lyons ritiene che l’elicottero abbia un grande futuro davanti a sé. Per Nicole Ludwig, pilota di elicotteri di Hillsboro dal 1997, un aspetto della modernità dell’H145 che è diventato subito evidente è stato l’autopilot. Porta direttamente a destinazione e poi, dopo una missione antincendio impegnativa, supporta il pilota nel rientro alla base. La stagione degli incendi del 2024 è stata la prima a Hillsboro con il five-bladed H145”, prosegue Airbus. “Abbiamo volato per oltre 200 ore durante la stagione in Arizona, Nevada, Nuovo Messico, Colorado e Wyoming”, afferma Franz Bergtold, Direttore Operativo di Hillsboro Aviation. “È incredibile come questa tecnologia complessa abbia semplificato così tanto il lavoro del pilota”. Tutti i piloti di Hillsboro attestano che l’H145 si è davvero distinto dai suoi concorrenti in quota. “Opera davvero bene ad altitudini elevate, meglio di quanto mi sarei aspettato o immaginato”, afferma Charles Baker, pilota di Hillsboro con circa 25 anni di esperienza di volo. “Anche il Fenestron, con la tail rotor authority che offre: sono rimasto colpito”. Nicole Ludwig concorda con i colleghi: “Ho avuto la sensazione che più si sale con l’H145, più supera gli elicotteri di vecchia generazione. Quando eravamo alle altitudini più elevate del Wyoming e del Colorado, l’elicottero ha davvero brillato e ha mostrato le sue capacità”. Per Ludwig, il suo adattamento all’H145 è stato incredibilmente fluido: “Penso che l’H145 sia un aeromobile fantastico”, ha concluso.

DELTA: NUOVI VOLI E SERVIZI AMPLIATI PER IL CES 2026 – Delta informa: “Delta si prepara per il CES® 2026 offrendo nuove e più numerose opzioni di volo per Las Vegas, collegando gli appassionati di tecnologia all’evento tecnologico più influente al mondo. Quasi 700 voli in arrivo e in partenza da Las Vegas (LAS) saranno operativi tra il 3 e il 5 gennaio e tra l’8 e il 10 gennaio”. “Mentre il CES 2026 continua a espandersi e a innovarsi, Delta si muove con lo stesso ritmo, con più posti rispetto al nostro programma per il CES 2025”, ha dichiarato Paul Baldoni, Senior Vice President of Network Planning, Delta. “L’ampia rete globale di Delta è ben posizionata per portare i nostri clienti agli eventi più popolari durante tutto l’anno e questi voli aggiuntivi aumentano la flessibilità e creano opzioni di viaggio ancora più convenienti”. I passeggeri internazionali in viaggio per il CES 2026 potranno usufruire di un servizio diretto per Las Vegas (LAS) con Shanghai (PVG) e i voli di ritorno per Amsterdam (AMS), Parigi (CDG), Seul (ICN) e Londra (LHR). I voli diretti per Las Vegas da Fort Lauderdale (FLL), Miami (MIA) e Orlando (MCO) contribuiranno a collegare meglio gli appassionati al CES 2026. I viaggiatori provenienti da tutti gli Stati Uniti potranno inoltre usufruire di voli aggiuntivi per gli hub Delta di New York (JFK), Los Angeles (LAX) e Detroit (DTW) durante la settimana principale del CES. Inoltre, Delta migliorerà i collegamenti con la Silicon Valley aumentando i voli diretti di andata e ritorno da LAS a San Jose (SJC) da uno a tre al giorno, operati dal Delta Connection carrier Skywest”. “Delta sta migliorando l’esperienza di volo per i partecipanti al CES 2026 con funzionalità pensate per il viaggiatore connesso di oggi. Grazie alla partnership con YouTube, al cloud-based seatback entertainment e al Wi-Fi veloce e gratuito per i membri SkyMiles con Delta Sync, gli appassionati di tecnologia possono rimanere informati, intrattenuti e connessi durante il loro viaggio a Las Vegas. I clienti internazionali potranno usufruire di quattro prodotti distinti: Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort e Delta Main sui voli operati da Delta, che offrono una gamma di opzioni di comfort e servizio adatte a ogni viaggio”, conclude Delta.

AMERICAN AIRLINES: DECOLLA L’INTRATTENIMENTO ESTIVO – American Airlines informa: “American Airlines si tuffa a capofitto nell’estate con un’elettrizzante offerta di intrattenimento a bordo, con in testa l’early access esclusivo a uno degli episodi più spettacolari della Shark Week: “Battle for Shark Mountain”. A partire dal 1° luglio, i clienti che volano con American Airlines potranno essere i primi ad assistere all’epico scontro subacqueo. Questa anteprima è solo l’inizio. American porta la Shark Week a bordo in grande stile, con contenuti curati e ricchi di azione. American vola verso alcune delle destinazioni balneari più belle del mondo, da Honolulu alle Bahamas, da Cancún in Messico alla Costa Rica. I canali curati da American portano il calore per tutta la stagione. Un intrattenimento di qualità è solo una parte dell’esperienza American”. “Il programma AAdvantage® porta il viaggio a un livello superiore, con vantaggi come l’imbarco anticipato e premi in miglia che avvicinano i soci alla loro prossima vacanza, oltre allo status program più gratificante del settore. L’iscrizione è gratuita e i vantaggi iniziano prima del decollo. L’intrattenimento estivo di American ha qualcosa per ogni cliente”, conclude American Airlines.

IL GE AEROSPACE BOARD AUTORIZZA IL DIVIDENDO TRIMESTRALE – GE Aerospace informa: “Il Board of Directors of GE Aerospace ha deliberato un dividendo di 0,36 dollari per azione sulle azioni ordinarie in circolazione della Società. Il dividendo sarà pagabile il 25 luglio 2025 agli azionisti registrati alla chiusura delle contrattazioni del 7 luglio 2025. La data di stacco della cedola è il 7 luglio 2025”.

IL BOARD OF DIRECTORS DI RTX DICHIARA IL DIVIDENDO TRIMESTRALE – RTX informa: “RTX ha annunciato che il suo Board of Directors ha dichiarato un dividendo di 68 centesimi per azione ordinaria RTX in circolazione. Il dividendo sarà pagabile il 4 settembre 2025 agli azionisti registrati alla chiusura delle contrattazioni del 15 agosto 2025. RTX ha pagato dividendi in contanti sulle sue azioni ordinarie ogni anno dal 1936”.