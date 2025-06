Pilatus Aircraft: nuovi membri nel Board of Directors e nel Management

Pilatus Aircraft informa: “Bruno Cervia, storico VP Research & Development at Pilatus, sarà proposto per l’elezione a nuovo membro del Board of Directors in occasione dell’Annual General Meeting del prossimo anno. Il suo precedente ruolo operativo di VP Engineering sarà trasferito a Igor Medici a partire dal 1° gennaio 2026. Entrambe queste nomine sottolineano l’obiettivo di Pilatus di rafforzare l’organizzazione sia strategicamente che operativamente e di allinearla alle esigenze future”.

“In qualità di member of the management and Deputy CEO, Bruno Cervia dirige la Research and Development Unit dal 2009. Cervia è entrato in azienda nel 1986 come aerodynamics engineer e ha ricoperto con successo numerosi incarichi all’interno dell’azienda nel corso della sua carriera. È stato responsabile, tra gli altri progetti, dello sviluppo del PC-24, del PC-7 MKX e dell’ultima versione del PC-12, il PC-12 PRO. Attualmente dirige un team internazionale di circa 500 ingegneri dedicati a tutti i progetti di sviluppo di Pilatus.

Dalla primavera del 2026 entrerà a far parte del Pilatus Board of Directors come additional member, rafforzandolo ulteriormente e apportando la sua vasta esperienza a livello strategico”, prosegue Pilatus Aircraft.

“Bruno Cervia sarà sostituito da Igor Medici, altro membro di lunga data del Research and Development Department: ticinese di nascita, è in azienda dal 2009 e ha conseguito un Master of Science in Aeronautical Engineering. Attualmente gestisce un team di circa 100 dipendenti che si concentrano specificamente sullo sviluppo di nuovi progetti aeronautici”, continua Pilatus Aircraft.

Hansueli Loosli, Chairman of the Board of Directors at Pilatus, commenta: “Abbiamo pianificato da tempo di ricoprire questa importante posizione nel Board of Directors con una persona altamente qualificata dal punto di vista tecnico in questo specifico settore. Bruno Cervia ha finora partecipato a importanti progetti a livello operativo. La sua vasta esperienza in ambito ingegneristico e aeronautico rappresenta un’aggiunta ideale al nostro Board. In Igor Medici abbiamo anche trovato un eccellente successore per l’importante ruolo operativo: sono convinto che sia la persona ideale per colmare il grande vuoto lasciato da Bruno Cervia e so che si unirà al CEO Markus Bucher e al management team per contribuire a plasmare con successo il futuro di Pilatus”.

“Inoltre, Ioannis Papachristofilou, membro del management dal 2024 e VP Government Aviation, subentrerà a Bruno Cervia come Deputy CEO a partire dal 1° gennaio 2026″, conclude Pilatus Aircraft.

(Ufficio Stampa Pilatus Aircraft – Photo Credits: © Pilatus Aircraft Ltd – All rights reserved proprietary document)