Oman Air entra a far parte dell’alleanza oneworld

oneworld® dà oggi il benvenuto a Oman Air come 15° compagnia aerea membro. In qualità di compagnia di bandiera del Sultanate of Oman, Oman Air rafforza la presenza dell’alleanza in Medio Oriente e apre nuove opportunità di viaggio globali.

“Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Oman Air nella famiglia oneworld”, ha dichiarato Nat Pieper, CEO di oneworld. “Oman Air apporta all’alleanza un prezioso contributo strategico e prodotti e servizi pluripremiati. Questa partnership apre nuove ed entusiasmanti connessioni per i nostri clienti, in particolare nel Golfo e nell’Asia meridionale, e rafforza la posizione di oneworld come alleanza premium per i viaggiatori internazionali”.

“A partire dal 1° luglio, i clienti oneworld potranno accedere a una rete estesa di destinazioni nell’ambito del crescente programma globale di Oman Air, incluso il lancio di un nuovo servizio diretto Muscat-Amsterdam.

In qualità di compagnia aerea membro oneworld a pieno titolo, Oman Air offrirà agli oneworld Emerald, Sapphire and Ruby customers vantaggi quali l’accumulo e la riscossione di miglia, l’accumulo di status points, il check-in e l’imbarco prioritari e l’accesso alle lounge. Allo stesso modo, i clienti di livello superiore di Oman Air avranno accesso ai vantaggi prioritari oneworld, tra cui una rete di quasi 700 premium airport lounges in tutto il mondo, nonché oneworld branded lounges di recente apertura negli aeroporti Amsterdam Schiphol e Seoul Incheon“, afferma oneworld.

“Oman Air è onorata di entrare a far parte dell’alleanza oneworld, i cui membri e la cui presenza globale rappresentano il meglio che i viaggiatori internazionali desiderano”, ha dichiarato Con Korfiatis, CEO di Oman Air. “Siamo entusiasti di poter dare il benvenuto ai clienti oneworld nel Sultanato dell’Oman per fargli vivere la nostra cultura unica, le splendide escursioni in montagna, le splendide spiagge e, soprattutto, la calorosa ospitalità del popolo omanita”.

“Oman Air, con hub presso il Muscat International Airport, serve 42 destinazioni in 22 paesi e territori in tutto il mondo, inclusi i principali hub oneworld in tutto il mondo. La compagnia aerea offre tre cabine, tra cui l’esclusivo Business Studio con suite private su voli a lungo raggio selezionati. Nota per la sua eccezionale ospitalità a bordo, la compagnia aerea ha ricevuto numerosi premi internazionali, tra cui, di recente, i riconoscimenti Best Food & Beverage and Best Cabin Service in the Middle East agli Apex 2025 Awards. Alla fine del 2024 è diventata anche una delle sole 10 compagnie aeree al mondo ad aver ricevuto il prestigioso APEX WORLD CLASS by YATES+ award e la prima ad ottenere l’APEX WORLD CLASS by YATES+ status per la sua Business Class Lounge presso il Muscat International Airport“, conclude oneworld.

(Ufficio Stampa oneworld – Photo Credits: oneworld)