Airbus Defence and Space implementa una nuova organizzazione per plasmare la futura competitività della divisione

La nuova organizzazione di Airbus Defence and Space entrerà in vigore il 1° luglio 2025, come precedentemente comunicato. “La Divisione ha completato tutte le procedure di informazione e consultazione a livello europeo e nazionale per il suo piano di adattamento e ha raggiunto accordi proficui con le parti sociali.

Questo processo ha fatto seguito all’annuncio fatto nell’ottobre 2024 di adeguare l’organizzazione e la forza lavoro della Divisione alla luce di un contesto aziendale ancora complesso, in particolare nello Space Systems segment, dove sono stati registrati oneri finanziari significativi nel 2023 e nel 2024.

Tra le altre cose, l’azienda ha annunciato che avrebbe ridotto fino a 2.043 posizioni, prevalentemente funzioni generali di gestione, e avrebbe garantito una maggiore responsabilità end-to-end alle sue tre linee di business – Air Power, Space Systems e Connected Intelligence – al fine di affrontare al meglio le esigenze aziendali future”, afferma Airbus.

“Ringrazio le nostre parti sociali e i colleghi di Airbus Defence and Space per il loro impegno costruttivo e i loro contributi durante tutto questo processo. Gestire il cambiamento organizzativo non è mai semplice per nessuna delle parti, soprattutto quando si tratta di adattare la nostra forza lavoro. L’attuale panorama geopolitico richiede un’industria europea della difesa e della sicurezza più forte, più veloce e più resiliente. La nostra nuova struttura soddisfa questo requisito attraverso una responsabilità end-to-end efficiente ed efficace per le nostre tre attività e una struttura dei costi significativamente ottimizzata, preservando al contempo la capacità di beneficiare della crescente spesa per la difesa”, ha dichiarato Mike Schoellhorn, CEO di Airbus Defence and Space.

“Come confermato all’inizio del processo di informazione e consultazione, non ci saranno licenziamenti obbligatori. L’azienda si impegna inoltre a ridurre al minimo l’impatto sui propri dipendenti utilizzando tutte le misure sociali disponibili”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)