Lufthansa si prepara ad una intensa stagione estiva, con una puntualità significativamente migliorata

Lufthansa prevede le settimane di viaggio più trafficate dell’anno. “Solo all’aeroporto di Francoforte, sono previsti 186.000 passeggeri durante il primo fine settimana festivo. Solo da Francoforte quest’estate, Lufthansa vola verso 211 destinazioni: 140 in Germania e in Europa e 71 intercontinentali.

In Europa, la domanda più elevata riguarda le destinazioni in Portogallo, Grecia, Francia, Italia e Scandinavia. Tra le destinazioni internazionali, Windhoek, il Sud America (Rio de Janeiro, San Paolo, Bogotà), Seattle e Los Angeles sono le più gettonate.

La puntualità di Lufthansa è notevolmente migliorata: al quinto posto la scorsa estate tra le compagnie aeree europee, ora è tra le prime tre in Europa. Per quanto riguarda la puntualità agli arrivi, fondamentale per gli ospiti, Lufthansa si è classificata al primo posto questa primavera”, afferma Lufthansa.

“Un’operatività stabile e puntuale è un prerequisito per una buona esperienza del cliente. Nonostante la difficile situazione economica, Lufthansa ha investito 200 milioni di euro per stabilizzare le operazioni di volo e ora i suoi risultati stanno dando i loro frutti per i nostri ospiti e dipendenti. La puntualità di Lufthansa è ora al suo massimo da dieci anni”, afferma Jens Ritter, CEO di Lufthansa Airlines. “Anche i nostri investimenti nell’esperienza di viaggio dei nostri ospiti stanno dando i loro frutti. Dall’aggiornamento della nostra offerta di ristorazione e delle lounge ai nuovi Allegris long-haul cabin equipment, stiamo assistendo a un trend positivo nella soddisfazione e nell’interazione con i clienti”

“Lufthansa Airlines è stata recentemente nominata ‘world’s most family-friendly airline’ agli Skytrax World Airline Awards 2025. Inoltre, il Lufthansa First Class Terminal in Frankfurt ha ricevuto il ‘world’s best First Class Lounge’ award.

Giusto in tempo per l’estate, Lufthansa ha ulteriormente ottimizzato i suoi servizi digitali. Ad esempio, l’app Lufthansa, votata come ‘world’s best airline app’, ora consente ai viaggiatori di caricare facilmente il passaporto durante il check-in e di controllare la propria autorizzazione di viaggio ESTA durante il check-in online. L’app è anche un utile strumento durante il volo, fornendo informazioni sul gate attuale, aggiornamenti sugli orari di partenza tramite la “Live Activity” option and baggage status.

Anche per quanto riguarda i bagagli c’è una novità. In collaborazione con il fornitore di tecnologia AirPortr, Lufthansa offre ora a tutti i viaggiatori in partenza da Francoforte un nuovo e innovativo servizio di ritiro e check-in bagagli. Il principio è tanto semplice quanto pratico: gli ospiti possono far ritirare i bagagli a casa o in hotel. Viene quindi sigillato, trasportato in aeroporto e registrato. I viaggiatori ricevono aggiornamenti in tempo reale tramite un link di tracciamento personalizzato e una ricevuta digitale con l’etichetta del bagaglio. Questo consente ai passeggeri di raggiungere l’aeroporto senza pesanti bagagli da stiva e di procedere direttamente ai controlli di sicurezza, ricevendo il bagaglio a destinazione”, prosegue Lufthansa.

“Lufthansa non vede l’ora di accompagnare i suoi ospiti nelle destinazioni delle loro vacanze estive. Nelle ultime settimane, e in particolare durante le vacanze di Pasqua e Pentecoste, stiamo volando in modo affidabile e puntuale e siamo pronti per la stagione turistica più intensa dell’anno. I nostri team a bordo e a terra stanno svolgendo un lavoro straordinario per offrire ai nostri ospiti la migliore esperienza di viaggio possibile”, sottolinea Jens Ritter.

Lufthansa Group nomina Kevin Markette come Senior Director – Regional Sales South Asia

Lufthansa Group annuncia la nomina di Kevin Markette come Senior Director – Regional Sales South Asia. “Con sede a Nuova Delhi, Kevin supervisionerà tutte le attività commerciali nella regione dell’Asia Meridionale, incluso il mercato indiano, di importanza strategica.

Dirigente esperto nel settore dell’aviazione, Kevin vanta oltre 20 anni di esperienza dirigenziale all’interno di Lufthansa Group, avendo gestito con successo team commerciali, di assistenza clienti e operativi in Africa, Medio Oriente e nelle Americhe. Cresciuto in Spagna e Sudafrica e formatosi come pilota commerciale, Kevin offre una prospettiva globale e una solida competenza interculturale”, afferma Lufthansa Group.

“Kevin ha iniziato la sua carriera in Lufthansa in Sudafrica nel 2000, gestendo successivamente i settori Pricing, Reservations and Ticketing for Southern Africa. Nel 2008 si è trasferito a Dubai per guidare Marketing and Business Development for the Gulf States, per poi diventare Country Manager per il Ghana, dove era responsabile delle operazioni di Lufthansa ad Accra.

Dal 2016 al 2020, Kevin ha ricoperto il ruolo di Head of Sales for the Southeast USA, con sede ad Atlanta, supervisionando sei importanti scali gestiti da quattro compagnie aeree di Lufthansa Group. Successivamente è stato promosso a Head of Customer Relations for the Americas, con sede a New York, dove ha gestito il ripristino del servizio, la strategia di feedback dei clienti e gli insight commerciali per il Nord e il Sud America fino alla fine del 2022.

Dal 2022, Kevin ha sede a Nairobi come General Manager for East Africa, guidando la strategia commerciale e le partnership del Gruppo in Kenya, Uganda, Ruanda, Burundi e Tanzania. In questo ruolo, ha guidato iniziative di trasformazione digitale, supportato l’espansione regionale di Brussels Airlines e promosso iniziative per la sostenibilità”, prosegue Lufthansa Group.

Secondo Felipe Bonifatti, Lufthansa Group Vice President Asia Pacific and Joint Ventures East: “Con oltre vent’anni di esperienza in Lufthansa Group, Kevin porta con sé una vasta esperienza internazionale nella regione Asia-Pacifico. La sua spiccata visione commerciale e la passione per il nostro settore lo rendono un valore aggiunto inestimabile. Sono lieto di dargli il benvenuto a Delhi, dove guiderà tutte le attività commerciali di Lufthansa Group in questo mercato di importanza strategica”.

