Boeing annuncia nuove nomine

Boeing annuncia il Chief Financial Officer Transition Plan

Boeing ha annunciato oggi una transizione nel ruolo di Chief Financial Officer. “Brian West diventerà senior advisor to Boeing President and CEO Kelly Ortberg, e Jesus “Jay” Malave è stato eletto executive vice president and chief financial officer. Entrambi i ruoli entreranno in vigore il 15 agosto.

West, che ha ricoperto il ruolo di CFO di Boeing negli ultimi quattro anni, continuerà a collaborare con l’azienda in qualità di consulente, anche assistendo nella prossima transizione al vertice del CFO”, afferma Boeing.

“Desidero ringraziare personalmente Brian per il suo straordinario lavoro nel guidare la nostra ripresa e nel posizionare l’azienda per il futuro”, ha dichiarato Ortberg. “Questi ultimi anni sono stati tra i più significativi nella storia di Boeing e Brian ci ha guidato con successo attraverso la storica raccolta di capitali dello scorso anno, garantendo al nostro team le risorse necessarie per continuare il lavoro fondamentale volto a rafforzare la sicurezza e la qualità in tutte le nostre attività. Non vedo l’ora di continuare a collaborare con lui nel suo nuovo ruolo”.

Malave guiderà la strategia finanziaria, il reporting, la pianificazione aziendale a lungo termine, le relazioni con gli investitori, la tesoreria, le attività di controller e audit di Boeing, nonché gli Enterprise Services. Riporterà a Ortberg e farà parte dell’Executive Council dell’azienda.

“Jay assumerà l’incarico di CFO in un momento cruciale per contribuire a costruire il prossimo capitolo di Boeing, mentre continuiamo a progredire nella nostra ripresa e ad attuare cambiamenti fondamentali radicati in sicurezza e qualità”, ha dichiarato Ortberg. “È un leader finanziario e aziendale molto stimato e vanta decenni di esperienza nello sviluppo di persone e team in complesse attività aerospaziali e manifatturiere”.

“Malave è stato recentemente CFO di Lockheed Martin e, in precedenza, ha ricoperto le posizioni di Senior Vice President e CFO presso L3Harris Technologies. Ha trascorso oltre 20 anni presso United Technologies Corporation, ricoprendo tra l’altro il ruolo di Vice President and CFO di Carrier Corporation quando era un’unità operativa di UTC, e di Vice President and CFO presso UTC Aerospace Systems.

Malave ha conseguito una laurea in matematica presso l’Università del Connecticut, un master in contabilità presso l’Università di Hartford e una laurea in giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Connecticut”, conclude Boeing.

Boeing nomina Stephen Parker come CEO of Defense, Space & Security

Boeing ha annunciato oggi la nomina di Stephen (Steve) Parker come chief executive officer del suo Defense, Space & Security (BDS) business, con effetto immediato. Parker ha ricoperto la carica di leader ad interim della Boeing business unit da settembre 2024.

“Sotto la guida di Steve, il nostro defense business ha stabilizzato le sue operazioni, migliorato l’esecuzione dei programmi e rafforzato i rapporti con i nostri clienti”, ha dichiarato Kelly Ortberg, Boeing President and CEO. “Con una comprovata esperienza nella produzione e nella gestione dei programmi, unita alla sua attenzione allo sviluppo delle persone e alla costruzione di una cultura aziendale solida, Steve è un leader che incarna il meglio di Boeing”.

“Parker riferirà a Ortberg e farà parte dell’Executive Council dell’azienda. Parker supervisionerà tutti gli aspetti della business unit dell’azienda, che fornisce tecnologia, prodotti e soluzioni per defense, government, space and intelligence customers in tutto il mondo.

In precedenza, Parker è stato BDS chief operating officer, responsabile delle operazioni quotidiane e della supervisione di team che includono qualità, produzione e sicurezza, supply chain e gestione dei programmi. In precedenza, Parker ha guidato divisioni di BDS, tra cui Bombers & Fighters and Vertical Lift, e ha supervisionato team che hanno sviluppato molti dei prodotti e delle soluzioni più innovativi del Boeing defense portfolio. Ha inoltre gestito Boeing Defence Australia, la più grande filiale dell’azienda al di fuori degli Stati Uniti. Parker è entrato in Boeing nel 1988″, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)