Bombardier annuncia un importante ordine fermo da un nuovo cliente per 50 jet Challenger e Global, inclusa una Maintenance Services Partnership

Bombardier annuncia un importante ordine fermo per 50 dei suoi aeromobili Challenger e Global, abbinato a un service agreement unico nel suo genere.

“Complessivamente, i contratti di aeromobili e assistenza hanno un valore di 1,7 miliardi di dollari, con consegne previste a partire dal 2027. Il nuovo cliente Bombardier avrà inoltre 70 opzioni di acquisto per nuovi aeromobili. Se tutte le opzioni di acquisto venissero esercitate, il valore combinato di aeromobili e contratti di assistenza supererebbe i 4 miliardi di dollari. Il cliente ha scelto le migliori offerte di manutenzione di Bombardier per creare una partnership innovativa che offrirà ai clienti un livello di assistenza e comfort senza pari. Il cliente ha scelto di rimanere anonimo prima di presentare la propria offerta sul mercato”, afferma Bombardier.

“Questo importante ordine sottolinea il vantaggio competitivo che l’intera gamma di prodotti e servizi Bombardier offre ai clienti durante l’intero ciclo di vita dell’aeromobile, dalla progettazione alla consegna, fino all’entrata in servizio”, ha dichiarato Éric Martel, Presidente e CEO di Bombardier. “Coltiviamo fiducia ogni giorno con ogni cliente grazie a team dedicati in tutto il mondo che garantiscono la loro costante soddisfazione. I nostri oltre 18.000 dipendenti Bombardier sono orgogliosi di dare il benvenuto a questo nuovo, importante cliente nella nostra famiglia”.

“Fornendo aeromobili e servizi impeccabili per migliorare l’esperienza dei propri clienti su tutti i fronti, l’offerta di Bombardier definisce lo standard nella business aviation. Le famiglie di aeromobili Global e Challenger sono rinomate per le loro prestazioni eccezionali, la comprovata affidabilità e la cabina incentrata sul passeggero. Sfruttando l’impeccabile ingegneria di Bombardier, questi jet sono progettati per offrire un’esperienza di viaggio impeccabile. Inoltre, il worldwide service network di Bombardier offre l’ineguagliabile competenza dell’azienda agli operatori di tutto il mondo, garantendo loro un’esperienza impeccabile in ogni fase del loro viaggio”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)